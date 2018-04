Sport

Bild: dpa

Heynckes über Nachfolger Kovac: «Er ist prädestiniert, den FC Bayern zu trainieren»

Gestern meldeten es schon einzelne Medien als perfekt, heute folgte die Bestätigung des FC Bayern München. Der Kroate Niko Kovac wird ab der kommenden Saison Trainer beim deutschen Rekordmeister und damit Nachfolger von Jupp Heynckes.

Sportdirektor Hasan Salihamidžić bei #FCBayernTVlive: "Niko Kovač wird ab dem 1. Juli 2018 neuer Trainer des #FCBayern. Wir haben uns gestern auf einen Dreijahresvertrag geeinigt." #MiaSanMia @Brazzo pic.twitter.com/x5qNNALWEL — FC Bayern München (@FCBayern) 13. April 2018

Der Sportdirektor Hasan Salihamidzic bestätigte beim vereinseigenen Bayern-TV: «Wir haben uns mit Niko Kovac auf einen Dreijahresvertrag geeinigt.» Kovacs Freund aus alten Bayern-Tagen führte weiter aus: «Niko war Spieler bei Bayern, er kennt die handelnden Personen sowie die Strukturen und die DNA des Clubs sehr gut. Wir sind überzeugt, dass er der richtige Trainer für die Zukunft des FC Bayern ist.»

«Niko Kovac ist der perfekte Trainer für uns. Er arbeitet sehr akribisch und sehr fleissig. Das ist das, was wir brauchen.»

Noch vor zwei Tagen dementierte Niko Kovac seinen Abgang von Eintracht Frankfurt. «Es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln, dass ich im nächsten Jahr hier in Frankfurt Trainer sein werde», antwortete er unter der Woche noch enerviert auf die Fragen nach einem möglichen Wechsel zum Deutschen Rekordmeister.

Eine ziemlich schamlose Lüge, wie sich nun herausgestellt hat und eine Ohrfeige für die Eintracht. Kovac hatte in Frankfurt noch einen Vertrag bis 2019, doch eine Klausel machte den Ausstieg möglich. Für eine bei Trainern unübliche Ablösesumme kann er den Klub für 2,2 Millionen Euro verlassen. Besonders bitter: Kovacs Vorgesetzter Fredi Bobic musste vom Abgang seines Trainers aus den Medien erfahren.

Erolgreich mit Kroatien und Frankfurt

Der neue Trainer kennt Bayern München bestens. Der 46-jährige Kovac spielte zwischen 2001 und 2003 während zwei Saisons für die Münchner und wurde mit ihnen einmal Meister. Erste Erfahrungen als Trainer sammelte Kovac bei Salzburg in der zweiten Mannschaft und als Assistent, später betreute er die kroatische Nationalmannschaft, welche er an die WM-Endrunde 2014 führte.

Heynckes über Kovac: «Niko hat eine Biografie, die sehr, sehr positiv ist. Er arbeitet in Frankfurt mit sehr vielen unterschiedlichen Spielertypen und Nationalitäten zusammen. Das macht er exzellent. Deshalb ist er sicher prädestiniert, den FC Bayern zu trainieren.»

«Er ist fleissig, innovativ, eloquent, jemand, der den Fussball liebt. Und jemand, der eine gute Kommunikation mit seinen Spielern pflegt. Ich finde, dass der FC Bayern mit ihm eine gute Wahl getroffen hat.»

Bild: AP/AP

Kovac arbeitete in den letzten etwas mehr als zwei Jahren mit beachtlichem Erfolg bei Eintracht Frankfurt. Im Frühling 2016 rettete er die Hessen in der Auf-/Abstiegs-Barrage gegen den 1. FC Nürnberg vor der Relegation. In der letzten Saison führte er die Eintracht in den Cupfinal und in diesem Jahr machte er aus dem biederen und nach 17 Transfers neu zusammengestellten Team einen Kandidaten für einen Champions-League-Platz. Zumindest die Qualifikation für die Europa League wird Kovac mit der Eintracht schaffen – ein glanzvoller Abschied aus Frankfurt.

Offen, ehrlich, freundlich – wie Jupp

Doch reicht dieser Leistungsausweis für Bayern München? Kovac kommt als Trainer ohne Titel nach München. Das ist nicht die Norm im Verein der vielen Rekorde und prall gefüllten Trophäen-Sammlung. In den letzten 25 Jahren traten bloss Felix Magath und Jürgen Klinsmann das Traineramt in München mit einer leeren Titelsammlung an. Vielleicht auch deshalb haben sich nicht wenige Bayern-Aficionados bis zuletzt gewünscht, dass doch noch eine Koryphäe mit Welttrainer-Glamour den Weg nach München finden würde.

Aber offenbar hatten die Münchner Entscheidungsträger um Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeness nicht den medialen Effekt im Sinn. Dass der Name Kovac ganz weit oben auf der Liste stehen würde, war schon vor mehreren Wochen durchgesickert. Spätestens nachdem offensichtlich geworden war, dass die Personalie Julian Nagelsmann nicht weiter verfolgt würde und Thomas Tuchel sich für Paris Saint-Germain entschieden hatte, war Kovac der Kronfavorit.

«Ich brauche Typen, die arbeiten wollen. Da ist es egal, woher einer kommt, wie er aussieht oder welche Hautfarbe er hat.»

Unter Ottmar Hitzfeld hat Kovac einst die Bayern-Welt kennengelernt, nun wird er sich an diese Zeit und diesen Lehrmeister erinnern, wenn es darum geht, den Zirkus der Stars und Egomanen zu führen. «Ich brauche Typen, die arbeiten wollen. Da ist es egal, woher einer kommt, wie er aussieht oder welche Hautfarbe er hat», sagte Kovac vor ein paar Wochen.

Bild: EPA/EPA

Die Pfeiler seiner Fussballmentalität sind Organisation, Verantwortung und Disziplin. Kovac gilt als offen, ehrlich und freundlich. Ganz ähnlich wie der abtretende Jupp Heynckes, der erfolgreichste Bayern-Trainer der letzten 15 Jahre. (pre/sda)

