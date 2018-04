Sport

Fussball

Brechin City ist Europas sympathischster Verlierer



Brechin City ist Europas sympathischster Verlierer

Wenn es Anfang April ist und du immer noch auf deinen ersten Saisonsieg wartest, dann läuft etwas schief. Brechin City geht's in der zweithöchsten schottischen Liga gerade ziemlich dreckig. Doch in Panik gerät deswegen niemand.

Im Frühling 2011 war's, als das kleine Brechin City plötzlich in einem Atemzug mit den Besten der Welt erwähnt wurde. Sir Alex Ferguson, der legendäre Trainer von Manchester United, war dafür verantwortlich. Nach dem Einzug in den Champions-League-Final witzelte der Schotte, er würde im Wembley lieber gegen Brechin spielen als gegen Barcelona.

Bild: EPA

Dass mit Fergusons Gag ausserhalb Schottlands kaum jemand etwas anfangen konnte, erstaunt nicht. Die wertvollsten Erfolge von Brechin City sind drei Meistertitel in der dritthöchsten Liga.

Desaströse Saisonbilanz

Aktuell spielt der Klub aus der Grafschaft Angus nördlich von Dundee wieder einmal in der zweiten Liga – und kassiert dort nichts als Prügel. 27 Niederlagen in bisher 31 Spielen kamen zusammen. Wenigstens vier Mal schaffte Brechin ein Unentschieden. Doch auf den ersten Sieg wartet das Team fünf Runden vor dem Ende der Meisterschaft immer noch.

«Natürlich ist das nicht schön», meint Dean Walker, der Präsident des Fanclubs, im «Guardian». «Aber wir nehmen es mit Humor. Die meisten Anhänger nehmen das Schicksal tapfer und ohne grosses Klagen hin.»

Wie kam es zu dieser desaströsen Bilanz? Es sei gar nicht viel schief gelaufen, fällt Klubpräsident Ken Ferguson im «Spiegel» ein Urteil, das überraschen mag. Der Grund liege schlichtwegs darin, dass Brechins Team bloss aus Amateuren bestehe. «Unsere Mannschaft trainiert zweimal die Woche, dienstags und donnerstags. Die Spieler gehen ganz normalen Berufen nach. Wir haben Taxifahrer, Feuerwehrmänner, Buchhalter und Börsenmakler im Team.»

Europas Prügelknaben Ähnlich schlechte Bilanzen wie jene von Brechin muss man suchen – aber man findet sie. Der bulgarische Erstligist Vitosha Bistrita beendete die Qualifikation mit 0 Siegen, 8 Remis und 18 Niederlagen. Der zypriotische Erstligist Ethnikos Achnas konnte nur eines von 26 Spielen gewinnen, der österreichische Bundesligist St.Pölten 2 von bislang 28 Partien.

«Die Saison hat sich gelohnt»

Brechins Aufstieg im letzten Sommer kam überraschend, sowohl Halbfinal wie auch Final wurden nach Hin- und Rückspiel im Penaltyschiessen gewonnen. Was nun: Klotzen und versuchen, den Klub auf eine neue Stufe zu hieven? Oder die Saison bei den Profis einfach so gut es geht geniessen? Brechin City wählte die zweite Option. Klub-Boss Ferguson sagt deshalb, obwohl der Abstieg längst feststeht: «Die Saison in der zweiten Liga hat sich gelohnt. Unsere Spieler haben an Erfahrung gewonnen, der Verein konnte seine Finanzen stabilisieren und befindet sich in einem besseren Zustand als vor einem Jahr.»

Brechin City startete als krasser Aussenseiter in die Saison und die begann auch prompt mit einer 1:4-Niederlage. Doch dann schöpfte man Mut: Im ersten Heimspiel holte das Team ein 2:2. Auf der Website beschrieb man eine starke zweite Hälfte. «Sie sollte Spielern und Management Hoffnung und Zuversicht geben für das, was vor ihnen liegt», schrieb der Verfasser des Matchberichts.

Aber nicht immer versetzt der Glaube Berge, nicht einmal dann, wenn es sich bloss um schottische Hügel handelt. Am 9. September hätte der eingewechselte Isaac Layne aber um ein Haar dafür gesorgt, dass diese Geschichte so nie erscheinen würde. Aber er vergab die Chance, als er Sekunden vor dem Abpfiff gegen Falkirk alleine vor dem Goalie auftauchte. So blieb es beim 1:1. Das Warten auf den ersten Sieg ging weiter.

Trainer sitzt fest im Sattel

«Die meisten Spiele haben wir nur knapp verloren», blickt Ken Ferguson zurück. «Wir können mit unseren Leistungen zufrieden sein. Niemand hat sich hängen lassen.»

Und weil das so ist – und weil sie bei Brechin wohl von Anfang an mit dem Abstieg gerechnet hatten – wurde auch Trainer Darren Dods nie zum Thema. «Nicht eine Sekunde» habe man daran gedacht, ihn zu entlassen, betont Ferguson. «Er leistet grossartige Arbeit. Wir glauben daran, dass es sich auszahlt, Trainern eine Chance zu geben und ihnen zu vertrauen.»

Ein Beitrag geteilt von A Club Like No Other. (@celticcommunity) am Jan 20, 2018 um 10:52 PST

Der kurze schottische Sommer war längst vorbei, als der hadernde Chronist der Klub-Website Mitte Oktober nach einem weiteren 0:1, dieses Mal gegen Queen of the South, die nächste knappe Niederlage beschreiben musste. «Frust ist ein Gefühl, das Spieler und Fans von City bereits gut kennen, wenn die Uhr am Samstag 16.45 Uhr zeigt.»

Geht der Schnauf aus?

Am 6. Januar verliessen 694 Zuschauer jedoch zufrieden den heimischen Glebe Park. Das 1:1 gegen Greenock Morton war nicht unbedingt erwartet worden, es war erst der vierte Punkt in dieser Saison. Bis heute kam nicht einer hinzu. Und die Resultate fielen zuletzt nicht mehr knapp aus, sondern deutlich. Die letzten vier Partien endeten 0:3, 0:2, 0:3 und 0:4. «Wir wussten von Anfang an, dass es hart werden würde. Aber ganz so hart haben wir es nicht erwartet», sagte Ferguson dem «Guardian».

Ein Beitrag geteilt von Peter Davidson (@peterdavidson) am Mär 21, 2018 um 3:07 PDT

Dennoch lebt die Hoffnung, doch noch einen Sieg zu landen, bei Präsident Ken Ferguson weiter. Es sei vielleicht sogar ein Vorteil, dass der Abstieg mittlerweile Tatsache sei. «Jetzt ist der Druck weg, wir können befreit aufspielen. Vielleicht schaffen wir es ja noch, den einen oder anderen Sieg einzufahren.»

Er habe es satt, von allen stets nur gelobt zu werden, aber immer noch ohne Dreier da zu stehen. «Nach jedem Spiel haben uns die Vertreter der anderen Klubs gesagt, dass wir richtig gute Arbeit machen würden, wir eine bessere Platzierung verdient hätten und es nicht mehr weit bis zum ersten Sieg sein könne. Ich will das nicht mehr hören. Ich will endlich ein Spiel gewinnen!»

Bloss keine Antwort im Pub-Quiz werden

Schliesslich, fügt Ferguson an, wolle der Klub auf keinen Fall wegen einer unschönen Statistik in die Geschichtsbücher eingehen. «Ich will nicht, dass beim Pub-Quiz die Frage gestellt wird, welche schottische Mannschaft eine ganze Saison kein Spiel gewinnen konnte und die Antwort darauf ‹Brechin City› lautet.»

Britische Minus-Rekorde Derby County stieg 2008 mit nur 1 Sieg und 8 Remis in 38 Spielen aus der Premier League ab. Loughborough musste 1900 runter aus der zweiten Liga, weil es bloss auf 1 Sieg und 6 Remis in 34 Spielen kam.



Schottlands Minus-Rekorde: Dundee holte 1898/99 nur 1 Sieg und 2 Remis aus 18 Partien, Vale of Leven stieg 1891/92 mit 0 Siegen und 5 Remis aus 22 Spielen aus der ersten Liga ab. In der Neuzeit stand Clydebank 1999/2000 am schlechtesten da, mit 1 Sieg und 7 Remis nach 36 Runden.

Viele Chancen bleiben nicht mehr, um die Herkulesaufgabe zu schaffen. Nächster Gegner ist am Samstag der überlegene Tabellenführer St. Mirren. Danach folgen Partien gegen Dunfermline Athletic, Dundee United und Livingston – die Teams auf den Rängen 3, 4 und 2. Auch Queen of the South, am 28. April der letzte Gegner, liebäugelt noch mit dem Einzug in die Aufstiegs-Playoffs.

Spätestens nach dieser letzten Runde entscheidet sich, ob Brechin City auch künftig bloss von Sir Alex Ferguson und seinen schottischen Landsleuten ein Begriff ist. Oder als die korrekte Lösung einer Pub-Quiz-Frage Fans in aller Welt.

Anfield Road und Co.: Britische Fussballstadien detailgetreu aus Lego-Steinen nachgebaut

Man kann auch ohne Alkohol Spass haben. Hab ich mal gehört Video: watson

23.08.2003: Nach dem Traumtor von Blackpools Neil Danns jubelt der Schiedsrichter kräftig mit – oder etwa doch nicht? 25.11.1964: Dank Bill Shanklys Geistesblitz wird aus dem FC Liverpool ein für alle Mal die Reds 16.03.2002: Ein Knochenbrecher-Foul macht aus einem fast gewöhnlichen Fussballspiel die «Battle of Bramall Lane» 25.01.1995: King Cantona flippt aus – er setzt zum legendärsten Kick der Fussball-Geschichte an 02.01.1998: Paul Gascoigne erhält Morddrohungen, weil er einen Flötenspieler imitiert Singen statt streiten – wie dieses magische Lied ein ganzes Stadion vereinte 01.01.2007: Schöner als beim Neujahrsspringen fliegen sie nur noch in der Premier League 28.04.1923: Ein weisses Pferd (das gar nicht weiss war) rettet die chaotische Wembley-Eröffnung – und ist dann angeblich auch noch Schuld am Resultat 12.05.2013: Der Wahnsinn von Watford: «Ja, Sie haben gerade die dramatischste Schlussminute aller Zeiten gesehen!» 23.03.2009: José «The Special One» Mourinho wird Doktor – und überrascht mit seiner Dankesrede die Fussballwelt 22.04.2006: Newcastle-Legende Alan Shearer muss abtreten – ausgerechnet wegen Erzrivale Sunderland 23.12.2006: Paul Scholes zimmert das Leder mit einer Volley-Rakete unter die Latte – und Ferguson fordert danach eine Entschuldigung von Mourinho 05.05.1956: «Traut the Kraut» spielt den FA-Cup-Final trotz Genickbruch zu Ende und wird vom Kriegsgefangenen zum besten City-Torhüter aller Zeiten 11.11.2011: Der estnische Ersatzspieler, der hier den Ball weitergereicht hat, ist in Wahrheit ein cleverer irischer Fussballfan 09.10.1996: Schottland spielt in Estland gegen sich selber und wird von der «Tartan Army» lautstark gefeiert 12.02.2011: Wayne Rooneys perfekter Fallrückzieher gegen ManCity lässt sogar Sir Alex schwärmen 14.04.1999: Ryan Giggs schiesst ein Wahnsinns-Tor und entblösst sein Brusthaar. Arsène Wenger hat davon noch immer Alpträume 04.02.1997: Goalie Peter Schmeichel erzielt ein Fallrückzieher-Tor – aber es endet im Drama 01.03.1980: Everton trauert um Dixie Dean – die Klublegende war so gut, dass ihm ein hässiger Verteidiger einen Hoden zerstörte Das berühmteste Mannschaftsfoto der Welt oder der Tag, an dem die Geschichte des Mannes mit den grössten Eiern beginnt 26.12.1963: 10 Spiele, 66 Tore – ein Hattrick in dreieinhalb Minuten krönt die unfassbare Torflut am Boxing Day 09.11.1997: Der Windarsch kassiert in einem einzigen Fussball-Spiel gleich drei Rote Karten – und ist auch sonst ein liebenswerter Rüpel 14.10.2006: Petr Cech bangt nach einem üblen Zusammenprall um sein Leben und wird danach nie mehr ohne Helm im Tor stehen 22.12.2007: Arsenal-Bad-Boy Nicklas Bendtner schiesst 1,8 Sekunden nach seiner Einwechslung das schnellste Joker-Tor aller Zeiten 28.09.2004: «Der Messias kam nach Manchester» – Wayne Rooney skort in seinem ersten Spiel für die United gleich einen Hattrick 21.10.2013: Pajtim Kasami hämmert «einen der schönsten Volleys überhaupt» ins Crystal-Palace-Tor und verzückt sogar Andy Murray 13.05.2012: Zu früh gefreut! City schnappt United den Titel im grössten Herzschlag-Finale der englischen Geschichte weg 21.04.2001: Die späte Rache des Roy Keane – «Schitzo» begeht das böswilligste Foul der Fussball-Geschichte Als der «Prinz des Dribblings» den allerersten Cupwettbewerb entschied 15.05.1974: Im Suff stecken schottische Natifussballer ihren Star in ein Boot – das sofort von der Strömung weggetrieben wird Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo