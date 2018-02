Sport

Fussball

Nur neun Törchen in fünf Partien – Bremen mit Last-Second-Erlösung



Bundesliga, 21.Runde Hertha – Hoffenheim 1:1 (0:1) Freiburg – Leverkusen 0:0 Schalke – Bremen 1:2 (1:0) Mainz – Bayern 0:2 (0:2) Wolfsburg – Stuttgart 1:1 (1:0) Gladbach – Leipzig 0:1 (0:0)

Bild: EPA/EPA

Nur zehn Törchen in sechs Partien – Bremen mit Last-Second-Erlösung

Das musst du gesehen haben

Bayern München lässt sich auch von einem Mainz in Karnevalsstimmung (und Trikots) nicht beirren. Die Bayern entscheiden die Partie schon in der ersten Halbzeit mit zwei Toren von Franck Ribéry (33.) und James Rodriguez (44.).

Die Bayern damit 18 Zähler vor Leverkusen und Leipzig auf Rang 1. Mainz rutscht auf den Barrage-Platz 16 ab.

Schalke bleibt auf Rang 4. Die Knappen können dabei nicht von einem Missgriffs von Bremens Keeper profitieren, der einen Flatterball von Evgon Konoplyanka in der ersten Halbzeit durch die Hände rutschen lässt.

Die Gelsenkirchner müssen sich ab der 78. Minute mit zehn Mann wehren Matija Nastasic sieht Gelb-Rot. Bremen nützt den folgenden Freistoss zum 1:1. Allerdings lässt Ralf Fährmann den Ball unnötig fallen und Max Kruse verwertet den zweiten Nachschuss.

Und es kommt noch besser für die Norddeutschen: Der eingewechselte Zlatko Junuzovic trifft in der 93. Minute zum 2:1.

Breel Embolo kommt bei Schalke einmal mehr nicht zum Einsatz. Bremen rückt durch den Sieg auf den 15. Platz vor, allerdings punktgleich mit dem jetzt auf dem Barrage-Platz stehenden Mainz.

Im Spitzenspiel setzt sich RB Leipzig dank einem späten Tor von Ademola Lookman 1:0 durch. Der von Everton ausgeliehene 20-Jährige trifft als Joker in der 89. Minute und ist damit der vierte Spieler, welcher sowohl beim Debüt in der Bundesliga, wie auch in der Premier League traf. Bei Gladbach fehlte Stammgoalie Yann Sommer verletzt, Dennis Zakaria und Nico Elvedi spielten durch.

UPDATE: Players to have scored on both their Bundesliga and Premier League (since 1992) debut:

Mark Hughes

Gilberto

Pierre-Emerick Aubameyang (today)

Ademola Lookman (today) #BMGRBL #ARSEVE #Bundesliga #PremierLeague — Gracenote Live (@GracenoteLive) 3. Februar 2018

Im Kellerduell zwischen Wolfsburg und Stuttgart gehen die Wölfe in der 24. Minute durch Divock Origi in Führung, ausgerechnet Mario Gomez gleicht für den VfB bei seiner Rückkehr nach Wolfsburg in der 61. Minute aus. Bei den Wölfen ersetzt Admir Mehmedi in der 67. Minute Renato Steffen.

Im Mittelfeldduell zwischen Hertha und Hoffenheim zeigen die beiden Teams eine über weite Strecken ausgeglichene Leistung. Die Tore erzielen Andrej Kramaric durch einen ungerechtfertigten Penalty (38.) und der Berliner Salomon Kalou per Kopf (58.).

Keine Tore fallen zwischen Freiburg und Leverkusen. Die Partie verläuft ohne grossen Chancen.

Die Tabelle

Die Telegramme

Mönchengladbach - RB Leipzig 0:1 (0:0)

48'500 Zuschauer.

Tor: 89. Lookman 0:1.

Bemerkungen: Mönchengladbach mit Elvedi, Zakaria, ohne Drmic (Ersatz) und Sommer (verletzt). Leipzig ohne Mvogo (Ersatz).

Hertha Berlin - Hoffenheim 1:1 (0:1)

32'598 Zuschauer.

Tore: 38. Kramaric (Foulpenalty) 0:1. 58. Kalou 1:1.

Bemerkungen: Hertha Berlin ohne Lustenberger (Ersatz). Hoffenheim ohne Zuber (Ersatz) und Kobel (nicht im Aufgebot).

Freiburg - Leverkusen 0:0

24'000 Zuschauer.

Bemerkungen: Freiburg ohne Sierro (nicht im Aufgebot).

Schalke - Bremen 1:2 (1:0)

62'271 Zuschauer.

Tore: 24. Konopljanka 1:0. 79. Kruse 1:1. 93. Junuzovic 1:2.

Bemerkungen: Schalke ohne Embolo (Ersatz). 78. Gelb-Rote Karte gegen Nastasic (Schalke).

Mainz - Bayern München 0:2 (0:2)

34'000 Zuschauer.

Tore: 33. Ribéry 0:1. 44. Rodriguez 0:2.

Wolfsburg - Stuttgart 1:1 (1:0).

24'378 Zuschauer.

Tore: 24. Origi 1:0. 60. Gomez 1:1.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Steffen (bis 67.) und Mehmedi (ab 67.).

