Champions League, Achtelfinal, Rückspiele PSG – Real Madrid 1:2 (0:0) Liverpool – Porto 0:0 (0:0)

Bild: EPA/EPA

Ronaldo und Co. hauen PSG aus der Champions League – Liverpool ebenfalls im Viertelfinal

Real Madrid meistert die Aufgabe im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League souverän und steht nach einem 2:1-Auswärtssieg gegen Paris Saint-Germain in den Viertelfinals.

Bereits das 0:0 zur Halbzeit war für das Heimteam PSG, das im Hinspiel in Madrid 1:3 verloren hatte, schmeichelhaft. Die Spanier spielten abgeklärt und kamen trotz weniger Ballbesitz zu den klareren Torchancen.

Kurz nach der Pause wurde die Aufgabe für Paris Saint-Germain noch schwieriger. Cristiano Ronaldo schoss Madrid mit einem Kopfball-Tor in Führung.

Der Ausgleich durch Edinson Cavani in der 71. nach einem Billard-Tor fiel in einer Phase, in der Real dem zweiten Treffer näher stand. Paris Saint-Germain konnte nach dem Platzverweis von Verratti nicht mehr genügend Druck erzeugen, um ein Wunder zu schaffen. Im Gegenteil: Casemiro machte in der 82. Minute alles klar, Real setzte sich mit dem Gesamtergebnis von 5:2 Toren durch.

Liverpool ohne Glanz

Neben Real Madrid qualifizierte sich auch Liverpool für die Viertelfinals. Den ersten Einzug in die Runde der letzten acht seit neun Jahren in der Königsklasse hatten die «Reds» bereits im Hinspiel in Porto klar gemacht, als sie unter anderem dank einer Triplette des Senegalesen Sadio Mané 5:0 gewannen. Das Rückspiel an der Anfield Road verlief weniger spektakulär.

Bild: AP/AP

Die Liverpooler Tormaschine lief für einmal nicht wie geschmiert, auch wenn Jürgen Klopp nicht alle seine Stars schonte. Zumindest Mohamed Salah erhielt vor dem Duell am Samstag gegen Manchester United aber eine Pause und wurde erst eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt. Aber auch der Ägypter konnte am torlosen Remis nichts ändern.

Die Telegramme

Paris Saint-Germain - Real Madrid 1:2 (0:0)

45'000 Zuschauer. - SR Brych (GER).

Tore: 51. Ronaldo 0:1. 71. Cavani 1:1. 80. Casemiro 1:2.

Paris Saint-Germain: Areola; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Berchiche; Verratti, Thiago Motta (59. Pastore), Rabiot; Di Maria (76. Draxler), Cavani, Mbappé (85. Diarra).

Real Madrid: Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Lucas Vazquez, Casemiro, Kovacic (71. Kroos), Asensio (82. Isco); Benzema (76. Bale), Ronaldo.

Bemerkungen: Paris Saint-Germain ohne Neymar (verletzt). 66. Gelb-Rote Karte Verratti (Reklamieren). 69. Pfostenschuss Asensio. 83. Pfostenschuss Lucas Vazquez. 83. Pfostenschuss Ronaldo. Verwarnungen: 20. Verratti (Foul). 32. Kovacic (Foul). 78. Ramos (Foul). 84. Cavani (Foul).

Liverpool - FC Porto 0:0

50'000 Zuschauer. - SR Zwayer (GER).

Liverpool: Karius; Gomez, Matip, Lovren, Moreno; Can (80. Klavan), Henderson, Milner; Mané (74. Salah), Firmino (62. Ings), Lallana.

Bemerkungen: Liverpool ohne Wijnaldum und Woodburn (verletzt). 31. Pfostenschuss Mané. (abu/sda)

