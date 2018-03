Sport

Fussball

Leipzig zittert sich eine Runde weiter – Atlético locker in den Viertelfinals



Europa League, Achtelfinals Lok Moskau – Atlético Madrid 1:5 (Gesamt: 1:8)

Athletic Bilbao – Marseille 1:2 (Gesamt: 2:5)

Kiew – Lazio Rom 0:2 (Gesamt: 2:4)

Pilsen – Sporting 2:1 ( Gesamt: 2:3)

Zenit – Leipzig 1:1 (Gesamt: 2:3)

Arsenal – AC Milan 21:05

Lyon – ZSKA Moskau 21:05

Salzburg – Dortmund 21:05



Bild: EPA/EFE

Arsenal gleicht nach Welbeck-Schwalbe aus – Leipzig zittert sich eine Runde weiter

Atlético Madrid qualifiziert sich gegen Lokomotive Moskau mit einem Gesamtskore von 8:1 für die nächste Runde. Leipzig muss gegen Zenit bis zum Schlusspfiff zittern, Marseille und Lazio souverän weiter.

Das musst du gesehen haben:

Arsenal – AC Milan

Arsenal empfängt Milan nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel mit breiter Brust in London – doch auch den formstarken Italienern mangelt es momentan nicht an Selbstvertrauen. Dies stellt Hakan Çalhanoğlu in der 35. Minute eindrücklich unter Beweis: Der Türke erwischt Arsenal-Keeper Ospina mit einem herrlichen Flatterball und bringt Milan in Führung.

Arsenal ist unter Druck – bekommt jedoch gehörig Schützenhilfe von den Mannen in Gelb. Danny Welbeck wird lanciert – und legt sich im Zweikampf mit Ricardo Rodriguez ohne ersichtliche Fremdeinwirkung nieder. Schiedsrichter, Linienrichter und Torrichter – allesamt fallen sie auf die plumpe Schwalbe herein. Welbeck setzt dem Unrecht die Krone auf, indem er selbst Anlauf nimmt und das Leder souverän verwandelt. Die beiden Mannschaften gehen mit einem 1:1-Unentschieden in die Pause.

*Die zweite Hälfte ist in noch in Gange*

Lok Moskau – Atlético Madrid 1:5 (Gesamt: 1:8)

Atlético Madrid lässt nach dem 3:0 aus dem Hinspiel in der Europa League auch auswärts gegen Lokomotive Moskau nichts anbrennen. Mit einem raschen Antritt entledigt sich Angel Correa in der 16. Minute seinem Gegenspieler und platziert den Ball für Lokomotive-Goalie Anton Koschenkow unerreichbar in der weiten Ecke.

Der russische Aussenseiter findet zwar durch den Polen Maciej Rybus nochmals zurück in die Partie, mehr als ein kurzes Aufbäumen ist sein herrlicher Ausgleichstreffer in der 20. Minute aber nicht.

Spätestens nach dem 2:1 durch Saul Niguez (47.) nach der Pause sind die Verhältnisse wieder geklärt. Fernando Torres (65./70.) mit einer Doublette innerhalb von fünf Minuten und Antoine Griezmann (86.) mit einem frechen Lupfer stellen sicher, dass Atlético in der Europa League weiter einer der meistgenannten Favoriten bleibt.

Zenit – Leipzig 1:1 (Gesamt: 2:3)

RB Leipzig geht auswärts gegen Zenit St. Petersburg mit dem ersten Torschuss der Partie in Führung. Nach einer zähen Startphase setzt sich Werner wunderbar durch und spitzelt den Ball auf Jean-Kevin Augustin, welcher souverän einnetzt.

Die Antwort der Russen lässt jedoch nicht lange auf sich warten. Leandro Paredes hämmert einen Freistoss aus guter Position an die Querlatte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte macht es Sebastian Driussi besser: Criscito bringt die Flanke zur Mitte – und Driussi erzielt den verdienten Ausgleich.

In der zweiten Halbzeit zeigt sich hält Leipzig hinten dicht und bekommt in der 82. Minute die grosse Chance, den Deckel drauf zu machen. Timo Werner wird im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht – und legt sich das Leder für den fälligen Elfmeter gleich selbst auf den Punkt. Werner läuft an – scheitert aber mit seinem wuchtigen, jedoch unplatzierten Versuch an Zenit-Keeper Lunev.

Die Russen rennen in der Folge nochmals an, doch Leipzig bringt das Unentschieden über die Zeit und zieht in die nächste Runde ein.

Athletic Bilbao – Marseille 1:2 (Gesamt: 2:5)

Die Hoffnungen der Basken aus Bilbao, die 1:3-Hypothek aus dem Hinspiel im heimischen Stadion wett zu machen, werden in der 37. Minute erheblich getrübt. Marseilles Dimitri Payet wird im Strafraum zu Fall gebracht und verwertet den fälligen Elfmeter souverän.

Sieben Minuten nach der Pause ist die Partie dann bereits entschieden: Lucas Ocampos – bereits im Hinspiel doppelt erfolgreich – lässt zwei Gegenspieler stehen und trifft wunderbar in die weite Ecke.

Iñaki Williams erzielt zwar für Bilbao in der 74. Minute noch den Ehrentreffer – mehr als Resultatkosmetik ist dies jedoch nicht mehr. Da fällt es auch nicht mehr allzu stark ins Gewicht, dass Aduriz drei Minuten später mit Gelb-Rot vom Platz fliegt.

Kiew – Lazio Rom 0:2 (Gesamt: 2:4)

Lazio Rom geht gegen Dynamo Kiew in der 23. Minute in Führung. Lucas Leiva versenkt das Leder nach einem Eckball per Kopf in den Maschen – Kiews Torhüter Boyko macht dabei keine gute Figur.

Die zweite Halbzeit bleibt lange Zeit spannend – denn Kiew ist nur einen Treffer vom Weiterkommen entfernt. In der 83. Minute sorgt Stefan de Vrij jedoch für die Entscheidung. Nach einer Ecke steht der Abwehrspieler goldrichtig und braucht nur noch einzuschieben. Lazio Rom gewinnt mit 2:0 und qualifiziert sich für die Viertelfinals.

Pilsen – Sporting

Nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel zeigt sich Pilsen gewillt, die Spannung in diese Paarung zurückzubringen. Bereis nach sechs Minuten trifft Marek Bakos zum 1:0.

In der 65. Minute bringt erneut Bakos die «Doosan Aréna» in Pilsen vollends zum Kochen. Aus kurzer Distanz netzt der Stürmer kaltblütig ein und gleicht das Gesamtskore aus.

Lange Zeit deutet alles auf eine Verlängerung hin – bis in der zweiten Minute der Nachspielzeit die Pfeife des Schiedsrichters ertönt. Nach einem Einsteigen von Reznik entscheidet der Unparteiische auf Elfmeter. Sportings Bas Dost nimmt Anlauf – scheitert jedoch mit seinem zu zentral getretenen Schuss. Die Partie muss in die Verlängerung.

Auch in der Verlängerung ist Pilsen-Keeper Hruska gefordert. Gegen Bryan Ruiz' Kopfball reagiert er erneut stark.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte der Verlängerung muss sich dann aber auch Hruska ein erstes Mal geschlagen geben. Gegen den Kopfball von Rodrigo Battaglia ist er chancenlos. Mit dem wichtigen Auswärtstor im Rücken lässt Sporting nichts mehr anbrennen und steht nach einer unterhaltsamen Partie über 120 Minuten als Viertelfinalist fest.

Die Telegramme:

Lokomotive Moskau - Atlético Madrid 1:5 (1:1). -

SR Dias (POR). -

Tore: 16. Correa 0:1. 20. Rybus 1:1. 47. Saul Niguez 1:2. 65. Torres (Foulpenalty) 1:3. 70. Torres 1:4. 85. Griezmann 1:5.

Zenit St. Petersburg - Leipzig 1:1 (1:1). -

44'092 Zuschauer. -

Tore: 22. Augustin 0:1. 45. Driussi 1:1. -

Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz) und Coltorti (verletzt). 82. Lunew (Zenit) wehrt Foulpenalty von Werner ab.

Dynamo Kiew - Lazio Rom 0:2 (0:1). -

Tore: 23. Lucas Leiva 0:1. 83. De Vrij 0:2.

Athletic Bilbao - Olympique Marseille 1:2 (0:1). -

Tore: 38. Payet (Foulpenalty) 0:1. 52. Ocampos 0:2. 74. Williams 1:2. -

Bemerkung: 77. Gelb-Rote Karte gegen Aduriz (Bilbao).

Viktoria Pilsen - Sporting Lissabon 2:1 (2:0, 1:0) n.V. -

9370 Zuschauer. -

Tore: 6. Bakos 1:0. 64. Bakos 2:0. 105. Battaglia 2:1. -

Bemerkung: 90. Hruska (Pilsen) wehrt Foulpenalty von Dost ab. (sda)

(jsc)

