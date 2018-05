Tritte, Tore und Emotionen – diese Szenen aus dem Clasico musst du gesehen haben

«Die Geschenke endlich abgestellt» – Schweiz feiert Siegpremiere gegen die Slowakei

Die Schweizer Nationalmannschaft hat an der Weltmeisterschaft in Dänemark einen wichtigen Schritt in Richtung Viertelfinals gemacht. Einen Tag nach dem Sieg gegen Österreich bezwang das Team von Trainer Patrick Fischer mit auch die Slowakei.

Gemäss der Weltrangliste ist die Schweiz (8.) hinter Russland (2.) Schweden (3.) und Tschechien (5.) die Nummer 4 in der Gruppe A. Dahinter folgen die Slowaken (10.). Somit war die Partie gegen die Osteuropäer ein Schlüsselspiel im Kampf um die angestrebte Viertelfinal-Qualifikation.

Die Schweizer gewannen zum ersten Mal überhaupt gegen die Slowaken an einer Weltmeisterschaft – viermal hatten sie das Eis als Verlierer verlassen, zweimal gab es ein Unentschieden.

Einen grossen Anteil an den drei …