BVB gewinnt bei Akanji-Debüt zu Null – Hertha überrascht Leverkusen

Alina Müller egalisiert zwei olympische Rekorde: «Ich habe alles Glück aufgespart»

Alina Müller (19), die Schwester von NHL-Verteidiger Mirco Müller, war die überragende Spielerin beim 8:0 gegen Korea. Die Winterthurerin erzielte vier Tore und egalisierte zwei olympische Rekorde.

Vier Tore in einem Spiel – wie ist das möglich?Alina Müller: Zu Beginn schien es, als gehe gleich jeder Schuss rein. Wahrscheinlich habe ich lange alles Glück für dieses Spiel aufgespart. Das Zusammenspiel in unserer Linie ist sehr gut. Ich bin glücklich, dass ich mit Sara (Benz) und Lara (Stalder) spielen darf. Wir ergänzen uns ideal. Wir versuchen das Spiel schnell zu machen und spielen die Scheibe ab, wenn eine von uns in besserer Abschlussposition ist.

Haben Sie schon einmal vier Tore in …