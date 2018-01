Sport

Fussball

Konferenzticker der 3. Runde der Champions League



Champions League, 3. Runde E: Maribor – Liverpool 0:7 (0:4) E: Spartak Moskau – Sevilla 5:1 (1:1) F: Manchester City – Napoli 2:1 (2:0) F: Feyenoord – Schachtar Donezk 1:2 (1:1) G: RB Leipzig – FC Porto 3:2 (3:2) G: Monaco – Besiktas 1:2 (1:1) H: Real Madrid – Tottenham 1:1 (1:1) H: APOEL Nikosia – Dortmund 1:1 (0:0)

Auch weil Bürki doppelt patzt: BVB blamabel auf Zypern +++ CR7 mit peinlichem Fehler

Dortmund ist praktisch aus der Champions League ausgeschieden. Dafür hofft RB Leipzig nach dem ersten Sieg gegen Porto weiter. Eine Gala zeigt Liverpool, Besiktas mit dem dritten Sieg praktisch in der K.o.-Runde.

Maribor – Liverpool 0:7

Liverpool legt in Maribor los wie die Feuerwehr. Schon nach vier Minuten wird Firmino freigespielt und der muss nur noch einschieben:

Die Partie ist in der 20. Minute vorentschieden: Mo Salah trifft zum 3:0. Zuvor hatte Philippe Coutinho eine Flanke mit einem Dropkick bereits herrlich zum 2:0 abgeschlossen. Noch vor der Pause erhöht Salah gar auf 4:0. In der zweiten Halbzeit geht die Gala der Reds weiter. Hier alle sieben Tore:

Spartak Moskau – Sevilla 5:1

Hoffnung für Spartak und Holland: In der 18. Minute köpft Quincy Promes die Russen in Front. Der Junge ist die neue Hoffnung der Elftal und soll Robbens Nachfolger werden.

Sevilla aber antwortet schnell, und etwas glücklich: Simon Kjaer trifft im zweiten Anlauf:

Sevilla drückt danach vehement auf das 2:1, doch es fällt auf der anderen Seite: Der Holländer Lorenzo Melgarejo trifft in der 58. Minute. In der 67. Minute dann gar das 3:1 durch Glushakov. Adriano trifft nachher gar noch zum 4:1 und Promes zum 5:1 – was für ein Abend für Spartak Moskau.

Damit stehen Liverpool und Spartak Moskau gemeinsam an der Tabellenspitze, der FC Sevilla nur einen Zähler dahinter.

Manchester City – Napoli 2:1

Blitzstart auch für Manchester gegen Napoli. Raheem Sterling bringt Peps Team nach einem Abpraller in Führung (8.).

ManCity legt gleich nach. Gabriel Jesus muss in der 13. Minute nur noch einschieben:

Nachdem Kevin de Bruyne nur die Latte traf, hätte Napoli beinahe ins Spiel zurückgefunden. Aber Ederson Moares hält den Elfmeter von Dries Mertens:

Napoli erhält in der 73. Minute noch einen Elfmeter. Dieses Mal nimmt Amadou Diawara Anlauf – und er verkürzt für die jetzt besseren Napolitaner.

Feyenoord – Schachtar 1:2

Feyenoord nützt im Duell mit dem ukrainischen Meister nur ein Sieg – und die Holländer starten stark. Steven Berghuis bringt Rotterdam völlig verdient früh in Führung:

Feyenoor nimmt danach aber Tempo raus. So reicht Schachtar ein guter Pass in die Tiefe und Bernard gleicht für die Ukrainer aus.

Bernard ist auch nach der Pause zur Stelle. In der 54. Minute trifft er per Kopf zur Führung:

Während Manchester City die Achtelfinals planen kann, muss Napoli zittern: Die Italiener liegen drei Punkte hinter Schachtar Donezk.

Leipzig – Porto 3:2

Da lässt Porto Iker Casillas auf der Bank und sein Vertreter José Sa lässt einen der ersten Schüsse abprallen – Willi Orban ist da und schiebt ein.

Die Freude bei Leipzig währt nur kurz. In der 18. Minute schliesst Vicent Aboubakar mit einem schönen Drehschuss eine Ballstafette zum 1:1 ab.

Leipzig aber darf vor der Pause noch zweimal jubeln. Und zweimal ist's ein Konter:

Porto aber lässt sich nicht lumpen und kommt in der 44. Minute durch Ivan Marcano zum Anschlusstreffer:

Monaco – Besiktas 1:2

Ganz frech gemacht: Radamel Falcao spitzelt Monaco gegen Besiktas in der 30. Minute in Führung:

Besiktas aber braucht nur vier Minuten, da steht's wieder ausgeglichen: Eine starke Flanke von Ricardo Quaresma köpft Cenk Tosun zum Ausgleich ins Netz. Man muss sagen: verdient.

In der 54. Minute ist es erneut Tosun, der trifft. Nach einem Pfostenknaller bringt er die Türken in Führung, die mit einem Sieg in der K.o.-Runde stehen.

Besiktas Istanbul steht mit dem Sieg mit einem Bein in den Achtelfinals. Im Kampf um Platz 2 ist noch alles offen.

Real Madrid – Tottenham 1:1

Harry Kane ist auch im Bernabeu nicht zu stoppen. Der Stürmer verwandelt eine Flanke frech mit dem Absatz. Allerdings wird das Tor als Eigentor gewertet: Verteidiger Raphael Varane war am Ende noch dran:

Cristiano Ronaldo gleicht noch vor der Pause aus. Er verwandelt einen Elfmeter – nach klarem Foul an Toni Kroos – sicher:

Danach fallen keine Tore mehr, aber diese drei Szenen sind sehr sehenswert:

APOEL Nikosia – Dortmund 1:1

Meine Güte! Was Macht Roman Bürki da? Erst spielt er den Ball in des Gegners Füsse, dann kann er den Ball nicht festhalten und Mickael Poté bringt Nikosia völlig überraschend in Führung. Das wird beim BVB die Diskussionen um die Torhüterposition weiter anheizen:

Dortmund reagiert immerhin umgehend. Fünf Minuten später gleicht Sokratis nach einer Götze-Flanke zum 1:1 aus.

Dabei bleibt's – auch weil Aubameyangs letzter Versuch in der 93. Minute vom Keeper an den Pfosten gelenkt wird. Dortmund nach dem blamablen Auftritt auf der Mittelmeerinsel praktisch ausgeschieden. Dagegen können Real Madrid und Tottenham praktisch mit der K.o.-Runde rechnen.

Die Telegramme und Tabellen

Gruppe E

Spartak Moskau - FC Sevilla 5:1 (1:1)

44'307 Zuschauer. - SR Rocchi (ITA).

Tore: 18. Promes 1:0. 30. Kjaer 1:1. 59. Melgarejo 2:1. 67. Gluschakow 3:1. 75. Luiz Adriano 4:1. 90. Promes 5:1.

Maribor - Liverpool 0:7 (0:4)

12'506 Zuschauer. - Kassai (HUN).

Tore: 4. Firmino 0:1. 13. Coutinho 0:2. 19. Salah 0:3. 40. Salah 0:4. 54. Firmino 0:5. 86. Oxlade-Chamberlain 0:6. 90. Alexander-Arnold 0:7.

Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Matip, Lovren, Moreno; Can, Wijnaldum (76. Solanke), Milner; Salah (57. Oxlade-Chamberlain), Firmino (68. Sturridge), Coutinho.

Bemerkungen: Liverpool ohne Mané und Lallana (beide verletzt).

Gruppe F

Manchester City - Napoli 2:1 (2:0)

SR Lahoz (ESP).

Tore: 9. Sterling 1:0. 13. Jesus 2:0. 73. Diawara (Foulpenalty) 2:1.

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Delph; De Bruyne, Fernandinho, David Silva (76. Gündogan); Sterling (70. Bernardo Silva), Jesus (87. Danilo), Sané.

Napoli: Reina; Hysaj (70. Maggio), Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik (78. Ounas); Callejon, Mertens, Insigne (56. Allan).

Bemerkungen: Manchester City ohne Mendy und Kompany (beide verletzt), Napoli ohne Milik (verletzt). 38. Ederson hält Foulpenalty von Mertens.

Feyenoord Rotterdam - Schachtar Donezk 1:2 (1:1)

SR Mallenco (ESP).

Tore: 8. Berghuis 1:0. 24. Bernard 1:1. 54. Bernard 1:2.

Bemerkungen: 75. Gelb-Rote Karte gegen Rakizkij (Schachtar).

Gruppe G

RB Leipzig - FC Porto 3:2 (3:2)

41'496 Zuschauer. - SR Tagliavento (ITA).

Tore: 8. Orban 1:0. 18. Aboubakar 1:1. 38. Forsberg 2:1. 41. Augustin 3:1. 44. Marcano 3:2.

Leipzig: Gulasci; Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg; Keita, Kampl; Bruma (75. Werner), Forsberg (91. Bernardo); Sabitzer, Augustin (76. Poulsen).

Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz).

Monaco - Besiktas Istanbul 1:2 (1:1)

SR Mazic.

Tore: 30. Falcao 1:0. 34. Tosun 1:1. 55. Tosun 1:2.

Bemerkungen: Monaco ohne Benaglio (Ersatz). 7. Tor von Babel (Besiktas) wegen Offside aberkannt.

Gruppe H

Real Madrid - Tottenham Hotspur 1:1 (1:1)

SR Marciniak (POL).

Tore: 28. Varane (Eigentor) 0:1. 43. Ronaldo (Foulpenalty) 1:1.

Real Madrid: Navas; Hakimi, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro; Kroos, Modric; Isco (87. Lucas Vazquez); Benzema (76. Asensio), Ronaldo.

Tottenham Hotspur: Loris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Sanchez; Dier, Winks; Sissoko (89. Son), Llorente (80. Rose), Eriksen; Kane.

Bemerkungen: Real ohne Bale und Carvajal (beide verletzt), Tottenham ohne Alli (gesperrt). 4. Kopfball von Ronaldo an den Pfosten.

APOEL Nikosia - Borussia Dortmund 1:1 (0:0)

18'000 Zuschauer. - SR Kulbakow (BLR).

Tore: 62. Pote 1:0. 67. Sokratis 1:1.

Borussia Dortmund: Bürki; Bartra, Sokratis, Toprak (59. Toljan), Schmelzer (73. Philipp); Weigl; Kagawa, Götze; Jarmolenko (82. Isak), Aubameyang, Pulisic.

Bemerkungen: Borussia Dortmund ohne Piszczek, Durm, Guerreiro, Reus und Schürrle (alle verletzt).

Die Champions League im Zeitraffer

