Seltsamer Barfuss-Auftritt – darum zog Barça-Neuzugang Mina die Schuhe aus

Warum es für den Fussball wichtig wäre, dass Aubameyang nie mehr einen grossen Klub findet

Pierre-Emerick Aubameyang verpasst zum dritten Mal innert anderthalb Jahren ein Spiel, weil er beim BVB intern gesperrt wird. Will er mit seinem Verhalten den Abgang provozieren? Gut möglich, bei Ousmane Dembélé hat das im letzten Sommer nämlich funktioniert. Ein Kommentar zu zwei Problemen des Fussballs.

Mitten in der Winter-Transferperiode sorgt Dortmund-Topskorer Pierre-Emerick Aubameyang für Unruhe – schon wieder er. Am Samstag liess er eine wichtige Teamsitzung aus. Er habe den Termin vergessen, so die Erklärung des Stürmers. Die Sitzung wurde von Trainer Peter Stöger allerdings schon lange angekündigt, stand am schwarzen Brett im Trainingszentrum des BVB und in einer WhatsApp-Gruppe.

Sollte Aubameyang die Sitzung tatsächlich vergessen haben, es macht die Sache für ihn nicht besser. …