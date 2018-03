Sport

Fussball

Bundesliga: Der letzte Dino auf dem Sterbebett – so dramatisch steht es um HSV



Der letzte Dino auf dem Sterbebett – so dramatisch ist die Lage des HSV

Noch tickt die ewige Bundesliga-Uhr: Seit 54 Jahren 193 Tagen 18 Stunden 37 Minuten 41 Sekunden (Stand Montag, 5.3., kurz vor 12 Uhr) tickt sie im Hamburger Stadion und auf der Homepage des Fussballklubs. Doch ihr Ende rückt näher. So dramatisch ist die Situation um den Traditionsklub.

Seit seiner Gründung 1919 spielt der HSV in der höchsten deutschen Fussball-Liga. Zudem sind die «Rothosen» der einzige Verein, der seit ihrer Gründung im Jahr 1963 ohne Unterbruch in der Bundesliga spielt. Dabei wurde der HSV sechsmal Meister, dreimal Pokalsieger, gewann den Meistercup 1983 (CL-Vorgänger) und den Pokal der Pokalsieger (1977).

Jetzt droht der Fall in die Zweitklassigkeit – mal wieder. Doch in dieser Saison steht es nochmals deutlich schlimmer um den HSV als in den letzten, auch sehr schwierigen Jahren.

Bild: AP NY

Das «Spiel der letzten Chance» peinlich vergeben

Gegen Mainz hätte am Samstag der Befreiungsschlag gelingen sollen. Man kann den Spielern nicht vorwerfen, dass sie es nicht versucht hätten. Aber gegen den aktuell wohl schwächsten Bundesliga-Gegner ist ein 0:0 einfach zu wenig. Die Fakten zum Spiel:

Elfmeter verschossen

Kein Tor, trotz 30 Minuten Überzahl

Zwei Lattenschüsse

Ein (zurecht) aberkanntes Abseitstor

20:5 Torschüsse

11:1 Ecken

Bei Mainz debütiert mit Florian Müller der dritte Torhüter – und hält einfach alles

Bild: EPA/EPA

Die Angst vor den Fans

Vor einer Woche gegen Werder Bremen kam es zu Pyrovorfällen. Darum deklarierte man den zweiten Abstiegskracher gegen Mainz zum Hochrisikospiel. Die Massnahmen liessen sich sehen, man erwartete wohl das Schlimmste:

Kellerduell gegen Mainz als Hockrisikospiel deklariert

kein Alkoholausschank

Zäune um den Heimfan-Sektor aus Angst vor Platzsturm von 1,1 Metern auf 2,2 Meter erhöht

Nachtwächter vor dem Spiel mit Hunden, um Schmuggeln von Pyros ins Stadion zu verhindern

Wasserwerfer vor dem Stadion

Aufgebot von 900 Polizeikräften

Und was geschah?

Nichts.

Oder fast nichts. Die Ultras schlugen den Verantwortlichen ein Schnippchen und besetzten (mit ihren Kurventickets) Sitzplätze im oberen Rang.

Umzug! Nach den Zusatz-Begrenzungen und der Zaun-Erhöhung haben sich die Ultras im Oberrang positioniert. #hsv pic.twitter.com/Mqrw6rdq8w — BILD Hamburger SV (@BILD_HSV) 3. März 2018

Dort blieben sie einigermassen friedlich. Sie enthüllten zwar Spruchbänder wie «Fussball-Zerstörer», «Danke für nichts – ihr Söldner» oder «Zäune hoch – Gehälter runter». Dazu gab es «Absteiger! Absteiger!»-Sprechchöre.

Bild: EPA/EPA

Die aktuelle Lage

Der HSV liegt neun Runden vor Schluss sieben Punkte hinter dem Barrage-Platz. Nächste Woche geht es nach München zu den Bayern.

screenshot: srf

Die trostlosen Fakten

18 Punkte nach 25 Spielen bedeuten Vereinsminusrekord

Seit 12 Spielen wartet der HSV auf einen Sieg – kein Team hat länger nicht gewonnen

7 Punkte Rückstand nach der 25. Runde – da rettete sich noch nie ein Team in der Bundesliga

18 erzielte Tore sind deutlich der schlechteste Wert der Liga. Das sind 0,72 Tore pro Partie.

Mit 19,8 Prozent genutzten Chancen belegt der HSV den zweitletzten Platz. Nur Stuttgart ist mit 19,5 Prozent noch schlechter – hat aber schon 23 Tore erzielt.

2018 hat der HSV erst 10 Gegentore kassiert. Das ist nur eines mehr als Topteams wie Frankfurt, Schalke und Leipzig.

Bild: EPA/EPA

Der Trainer

Ob Bernd Hollerbach der richtige Feuerwehrmann ist? Erst am 22. Januar kam der 48-Jährige als Hoffnungsträger. Noch bleibt er im Amt. Aber seine Bilanz ist desaströs:

Kein Sieg in seinen bisherigen 6 Spielen mit dem HSV (0-3-3)

in seinen bisherigen 6 Spielen mit dem HSV (0-3-3) Kein Sieg in den letzten 17 Spielen bei seinem vorherigen Arbeitgeber Würzburg (0-6-11).

in den letzten 17 Spielen bei seinem vorherigen Arbeitgeber Würzburg (0-6-11). Kein Sieg seit vereinsübergreifend 23 Spielen als Trainer (das gab es in den höchsten zwei Ligen Deutschlands noch nie)

Bild: EPA/EPA

Der Niedergang

Mäzen Klaus-Michael Kühne butterte in den letzten Jahren unzählige Millionen in den Verein. Diese wurden allerdings regelrecht verpulvert. Im September 2017 erklärte der Unternehmer dann, dass er in Zukunft dem HSV nicht mehr finanziell unter die Arme greifen werde. Keine gute Aussichten. Doch auch mit dem Kühne-Geld ging es in den letzten 10 Jahren – auch dank grossem Dilettantismus – stetig abwärts.

2007/08: Rang 4 – UEFA-Cup-Qualifikation

Rang 4 – UEFA-Cup-Qualifikation 2008/09: Rang 5 – UEFA-Cup-Halbfinal gegen Bremen wegen Auswärtstoren verloren (1:0, 2:3)

Rang 5 – UEFA-Cup-Halbfinal gegen Bremen wegen Auswärtstoren verloren (1:0, 2:3) 2009/10: Rang 7 – Europa-League-Halbfinal gegen Fulham. Nach 0:0 im Hinspiel, auswärts dank Petric 1:0 geführt, 1:2 in der 76. kassiert

Bild: AP

2010/11: Rang 8

Rang 8 2011/12: Rang 15

Rang 15 2012/13: Rang 7

Rang 7 2013/14: Rang 16 – Barrage gegen Fürth mit viel Glück dank Auswärtstor gewonnen (0:0, 1:1)

Rang 16 – Barrage gegen Fürth mit viel Glück dank Auswärtstor gewonnen (0:0, 1:1) 2014/15: Rang 16 – Barrage gegen KSC mit noch mehr Glück in der Verlängerung 2:1 gewonnen, nachdem der Ex-Basler Marcelo Diaz in den Schlusssekunden per Freistoss zum 1:1 ausglich und die Verlängerung erzwang:

2015/16: Rang 10

Rang 10 2016/17: Rang 14 – Luca Waldschmidt erzielt vier Minuten nach seiner Einwechslung in der 88. das 2:1 gegen Wolfsburg und verhindert den Gang in die Barrage

Rang 14 – Luca Waldschmidt erzielt vier Minuten nach seiner Einwechslung in der 88. das 2:1 gegen Wolfsburg und verhindert den Gang in die Barrage 2017/18: Aktuell Rang 17 – nach 2 Spieltagen mit 6 Punkten gestartet

Der Spott

Hamann: Kontinuität hat der HSV ja - er ist kontinuierlich schlecht 😉#SkyOneT pic.twitter.com/ePoLlr0gMq — Sky Sport News HD (@SkySportNewsHD) 4. März 2018

Lieber #HSV, im nächsten Jahr lernt ihr viele tolle neue Städte kennen, z.B. Heidenheim, Sandhausen, Regensburg vielleicht sogar Aue. Und es gibt endlich wieder das Lokalderby gegen St.Pauli. Freut euch schon mal auf die 2.Liga !!! Eure Uhr könnt ihr an @s04 verkaufen ! #HSVM05 — ThorstenKosakewitsch (@thorstenkguitar) 3. März 2018

Nach dem Spiel im Hamburger Fanshop:

"Möchten Sie eine Tüte für ihr neues Trikot?"

"Ok, klingt nach einem fairen Tausch."#hsvm05 — ₡ҤØŘEØ$λ™ (@choreosa) 3. März 2018

Die Hoffnung

27 Punkte sind noch zu vergeben. Darum ist die Bezeichnung «Spiel der letzten Chance» gegen Mainz etwas fies. Aber sicher ist: Leichter wird's nicht mehr. Die Bild hat schon mal zehn Gründe gesucht, warum es doch noch für den Klassenerhalt reichen könnte.

Allerdings sind da Dinge drin wie: «Mit Diekmeier, Hahn und Arp hat der HSV gleich drei Hardcore-Fans im Profi-Kader! Volle Identifikation.» Ob das wirklich noch klappen kann?

Was aber sicherlich ein Argument für den HSV ist, ist die sich abzeichnende Rückkehr von Nicolai Müller. Der Knipser erzielte am 1. Spieltag nach 15 Minuten gegen Augsburg das siegbringende 1:0, verletzte sich aber dann beim Torjubel am Kreuzband. Vor wenigen Tagen stieg er wieder ins Mannschaftstraining ein. Spätestens nach der Nati-Pause im April dürfte er wieder bereit sein.

Was kostet der Abstieg?

Es gibt immer mehr Fans, die sagen, dass ein Abstieg dem HSV gut tun würde. Die ewige Uhr ist ihnen egal. Aber würde der Traditionsklub tatsächlich «gesunden» und bald zurückkehren?

Präsident Bernd Hoffmann hat schon mal angekündigt, dass er im Fall der Fälle ausmisten würde. Neben Trainer Bernd Hollerbach dürfte dies auch Sportchef Jens Todt betreffen. Aber auch Mitglieder der Geschäftsführung wären nicht mehr sicher.

Umfrage Steigt der HSV ab? Ja

Nein, er rettet sich in der Barrage

Nein, er schafft es auf einen Nicht-Abstiegsplatz

Abstimmen 2 Votes zu: Steigt der HSV ab? 0% Ja

0% Nein, er rettet sich in der Barrage

0% Nein, er schafft es auf einen Nicht-Abstiegsplatz

Finanziell müsste das Budget von rund 55 Millionen Euro auf ca. 33 Millionen herunter geschraubt werden. Auf dem Verein lasten Schulden von 115 Millionen Euro. Zuschauereinnahmen, Sponsoringbeiträge und TV-Gelder würden kleiner werden.

Auch wenn das Potential in der Region eigentlich riesig ist: Vielleicht gelänge eine schnelle Rückkehr, wie zuletzt dem VfB Stuttgart. Vielleicht endet es aber auch gleich wie mit Kaiserslautern, Bochum oder dem KSC.

Die Bundesliga im Zeitraffer – wie sich die Liga seit 1991 verändert hat

Betrinken und Beklagen mit Quentin Video: watson/Quentin Aeberli, Emily Engkent

Extremsport Die 4 Schweizer Atlantik-Überquerer kurz vor dem Ziel: «Der Nagelklipser hat uns gerettet» Sie haben es geschafft! Das sind die ersten Schweizer, die über den Atlantik gerudert sind Er hat das Unmögliche geschafft! Mark Beaumont fuhr in weniger als 80 Tagen um die Welt Der Sieger? Völlig egal! Die Vendée Globe ist das letzte grosse Abenteuer unserer Zeit Vom Metal-Rocker zum Extremsportler und mit dem Velo im Eilzugstempo ans Nordkap Sieht das nach einem Velorennen aus? Es ist eines – und es geht im Zick-Zack durch Europa Dieser Mann will in 28 Jahren JEDEN Wanderweg der Schweiz ablaufen Diese 4 Schweizer wollen in Weltrekordzeit über den Atlantik rudern Was machen vier Schweizer, nachdem sie über den Atlantik gerudert sind? Schotte radelt in nur 42 Tagen 10'000 km von Kairo nach Kapstadt und schiesst dabei diese grossartigen Bilder «Ich lief täglich 21 Stunden» – er hat als Einziger das härteste Rennen der Welt beendet Weltumsegler Alan Roura: «Es ist die Hölle da unten bei der Antarktis» Dieser Schweizer schob ein Einkaufswägeli quer durch Australien. Hier erzählt er warum Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare