Cristiano Ronaldos Riesentopf im Duell mit 10 weiteren Super-Fallrückziehern

Hischiers Devils stehen kurz vor den Playoffs – Josi trifft nach Solo

Die New Jersey Devils sind auf den ersten Wildcard-Platz in der Eastern Conference geklettert. Sie schlugen die New York Rangers mit 5:2. Während die beiden Schweizer Nico Hischier und Mirco Müller ohne Skorerpunkt blieben, trumpfte ihr Teamkollege Taylor Hall gross auf: Mit je zwei Toren und Assists.

Die Devils überholten Philadelphia, das bei den New York Islanders mit 4:5 verlor. Die Flyers liegen einen Punkt dahinter auf dem zweiten Wildcard-Platz für die Playoffs. Vier Punkte unter dem …