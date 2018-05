Sport

Mit diesem Buebetrickli macht Bern die YB-Meisterfeier an Pfingsten möglich



Die Berner Young Boys dürfen ihren Meistertitel wie erhofft am Pfingstsonntag (20. Mai) feiern. Die Stadt Bern fand eine rechtliche Lösung, obwohl der Pfingstsonntag im Kanton Bern ein hoher Feiertag ist.

Grosse nicht-religiöse Veranstaltungen sind an diesem Tag eigentlichen verboten – es sei denn, es handle sich um einen «traditionsreichen Anlass». Genau als das stuft die Stadt Bern die YB-Meisterfeier nun ein.

«Traditionsreicher Anlass»? Genau, du hast richtig gelesen.

Schliesslich gebe es die Schweizer Fussball-Liga seit über einem Jahrhundert, macht die Stadt in einem Communiqué vom Mittwoch geltend. Und der Meistertitel werde traditionell am Ende der Meisterschaft in der jeweiligen Stadt gefeiert. Die letzte Runde der Super League wird dieses Jahr am 19. Mai ausgetragen.

So feiert YB den ersten Meistertitel seit 32 Jahren

Der Kanton Bern kann mit der Lösung leben. Die zuständige Polizei- und Militärdirektion hält die rechtliche Einschätzung der Stadt für vertretbar, wie sie mitteilte.

Die YB-Meisterfeier findet am Pfingstsonntag, 20. Mai 2018, statt. Der Kanton und die Stadt Bern geben grünes Licht für das Fest. ⚽️ https://t.co/OU2ygCtmG0 pic.twitter.com/BEwqlKUNYV — Kanton Bern (@kanton_bern) May 2, 2018

Die Young Boys sicherten sich den Titel am vergangenen Samstag mit einem 2:1 daheim gegen den FC Luzern. Um den Termin der Meisterfeier war in den letzten Tagen viel spekuliert worden. Rechtlich auf jeden Fall unproblematisch wäre der Pfingstmontag gewesen, nur lag der für YB zeitlich zu nahe am Cupfinal YB-FCZ vom 27. Mai. (sda)

Warum heisst es ii-Be und nicht Ypsilon-B? Video: watson/Emily Engkent

