Stuttgart schlägt Hertha dank Slapstick-Eigentor – Hannover dreht 0:2



Bundesliga, 18. Runde Augsburg – HSV 1:0 (1:0)

Frankfurt – Freiburg 1:1 (1:0)

Hannover – Mainz 3:2 (2:2)

Stuttgart – Hertha 1:0 (0:0)

Bremen – Hoffenheim 1:1 (0:1) 18:30 Uhr:

Leipzig – Schalke

Stuttgart schlägt Hertha dank Slapstick-Eigentor – Leipzig bodigt Schalke

Stuttgart mit Mario Gomez schlägt Hertha BSC nach einem Slapstick-Eigentor von Hertha-Verteidiger Niklas Stark mit 1:0.

Leipzig gewinnt im Verfolgerduell gegen das zuvor zweitplatzierte Schalke 3:1. Leipzig wahrt damit den Rückstand von 13 Punkten auf Leader Bayern München.

Die Entscheidung fiel Mitte der zweiten Halbzeit mit zwei Toren innerhalb von drei Minuten. Der eingewechselte Nationalstürmer Timo Werner erzielte das 2:1 und bereitete das 3:1 des Portugiesen Bruma vor.

Bei Schalke kam Breel Embolo nach 55 Minuten auf den Platz, unmittelbar vor Schalkes zeitweiligem Ausgleich, den Naldo mit einem Kopfball erzielte. Der junge Basler konnte sich kaum ins Spiel einbringen. Bei seiner einzigen guten Möglichkeit vertändelte er den Ball an der Grundlinie.

Hoffenheim mit Steven Zuber in der Startaufstellung geht kurz vor der Pause in Bremen in Führung. Ein butterweiche Flanke von Serge Gnabry köpft Benjamin Hübner in die Maschen.

Für den Sieg reicht der Hübner-Treffer aber nicht. Nach einer Ecke herrscht im Hoffenheim-Strafraum das Chaos und Theodor Gebre Selassie trifft zum 1:1-Endstand.

Mainz gelingt in Hannover ein Start nach Mass: Yoshinori Muto und Alexander Hack bringen die Gäste innert fünf Minuten mit 2:0 in Führung.

Hannover hat jedoch eine Antwort bereit – in ebenfalls fünf Minuten gleichen die Niedersachsen aus: Dabei hat auch ein Schweizer seine Füsse im Spiel: Pirmin Schweglers Ecke köpft Niklas Füllkrug zum 1:2 ins Tor. Für den Ausgleich ist ebenfalls Füllkrug verantwortlich, diesmal aus 11 Metern.

Niklas Füllkrug krönt seine Leistung in der zweiten Halbzeit noch. Ihm gelingt der dritte persönliche Treffer zum Sieg! Schwegler erlebte das Siegtor nicht mehr auf dem Feld, der 30-jährige Luzerner erlitt nach Angaben von Trainer André Breitenreiter einen offenen Nasenbeinbruch und wurde ausgewechselt.

Der Hamburger SV startet mit einer Niederlage in die Bundesliga-Rückrunde und bleibt nach dem 0:1 in Augsburg auf einem Abstiegsplatz klassiert.

Der Schweizer Marwin Hitz im Tor der Augsburger hatte wenig zu tun. Der HSV kam kaum gefährlich in den gegnerischen Strafraum. Den entscheidenden Treffer erzielte der Südkoreaner Ja-Cheol Koo kurz vor der Pause.

Die Tabelle

Die Telegramme

Leipzig - Schalke 3:1 (1:0)

40'000 Zuschauer. -

Tore: 41. Keita 1:0. 55. Naldo 1:1. 69. Werner 2:1. 71. Bruma 3:1. -

Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz). Schalke ab 55. mit Embolo. 37. Torhüter Fährmann (Schalke) hält Foulpenalty von Augustin.

Eintracht Frankfurt - Freiburg 1:1 (1:0)

47'000 Zuschauer. -

Tore: 28. Haller 1:0. 51. Koch 1:1. -

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt ohne Gelson Fernandes (Ersatz).

Augsburg - Hamburger SV 1:0 (1:0)

30'087 Zuschauer. -

Tor: 45. Koo 1:0. -

Bemerkungen: Augsburg mit Hitz. Hamburger SV bis 84. mit Janjicic.

Hannover - Mainz 3:2 (2:2)

34'500 Zuschauer. -

Tore: 26. Muto 0:1. 31. Hack 0:2. 33. Füllkrug 1:2. 38. Füllkrug (Foulpenalty) 2:2. 76. Füllkrug 3:2. -

Bemerkungen: Hannover bis 62. mit Schwegler.

Stuttgart - Hertha Berlin 1:0 (0:0)

55'000 Zuschauer. -

Tor: 78. Stark (Eigentor) 1:0. -

Bemerkungen: Hertha Berlin mit Lustenberger.

Werder Bremen - Hoffenheim 1:1 (0:1)

37'500 Zuschauer. -

Tore: 39. Hübner 0:1. 63. Gebre Selassie 1:1. -

Bemerkungen: Hoffenheim mit Zuber. (sda)

