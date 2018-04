Rückkehrer Embolo und zwei andere treffen – die Nati-Anwärter im WM-Formcheck

41 Spieler wollen ins Schweizer WM-Kader – so stehen ihre Chancen 3 Monate vor der WM

Am 14. Juni beginnt in Russland die Fussball-WM. Bevor es in drei Monaten losgeht, muss sich Vladimir Petkovic jedoch entscheiden, welche 23 Spieler er nominiert. Noch sind da nämlich 41 Spieler, die sich grössere oder kleinere Hoffnung auf ein Aufgebot machen dürfen.

Noch haben die Schweizer Spieler rund zwei Monate Zeit, sich Vladimir Petkovic zu empfehlen. Mitte Mai wird der Nati-Trainer nämlich die Liste der 23 Spieler, die nach Russland an die WM fahren dürfen, an die FIFA übermitteln.

Bis dahin können die Spieler noch in ihren Klubs überzeugen und diejenigen, die eingeladen werden, können sich bei der Nati-Zusammenkunft ab nächster Woche nochmals direkt vor den Augen von Petkovic zeigen. Die Schweiz testet am 23. März gegen Griechenland und vier …