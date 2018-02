Die englische Premier League überlegt sich die Einführung einer Winterpause

Schweizerinnen verlieren Olympia-Hauptprobe +++ 32 Russen klagen gegen CAS-Entscheid

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Frauen hat auch das zweite Vorbereitungsspiel auf die Olympischen Spiele verloren. In Goyang, wo Swiss Ice Hockey in Südkorea seine Trainingsbasis aufgeschlagen hat, unterlagen die Schweizerinnen Finnland 1:4. Den Ehrentreffer für das Team von Trainerin Daniela Diaz schoss die Tessinerin Evelina Raselli in der 41. Minute im Powerplay. Das erste Testspiel in Goyang hatten die Schweizerinnen am Sonntag gegen die vierfachen Olympiasiegerinnen aus Kanada …