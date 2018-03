Sport

Fussball

Per Mertesacker: «Werde zum ersten Mal in meinem Leben frei sein»



Bild: AP

Per Mertesacker im Karriere-Interview: «Werde zum ersten Mal in meinem Leben frei sein»

Per Mertesacker beendet im Mai seine Karriere. Zuvor gibt der Fussballweltmeister unbekannte Einblicke in die Härten seines Jobs.

Antje Windmann

Ein Artikel von

Der Brechreiz packt ihn vier bis fünf Sekunden vor Anpfiff, jedes Mal. Wenn er seine Position auf dem Spielfeld bezogen hat, inmitten der brüllenden Fans. Wissend, dass er jetzt wieder alles geben muss, 90 Minuten lang.

Die Anspannung, sagt er, sei dann kaum zu ertragen. «Mir dreht sich der Magen um, als müsse ich mich übergeben. Ich muss dann einmal so heftig würgen, bis mir die Augen tränen.» Den Kopf habe er dabei immer zur Seite gedreht, Kinn Richtung Schulter, damit bloss niemand etwas bemerkt. Die TV-Kameras nicht, der Trainer nicht, die Teamkollegen nicht. Damit nie jemand fragt, was da eigentlich los ist mit ihm vor jeder Partie. Mit Per Mertesacker, dem ruhigen, souveränen Innenverteidiger.

Der Weltmeister von 2014 und Kapitän von Arsenal London sitzt in einem Thai-Restaurant im Norden der Stadt. Es ist ein Freitag im Januar. Er hat den Tisch online reserviert, einen Screenshot per Whats-App geschickt. 14.00 Uhr, zwei Personen, Mertesacker.

Bild: AP/AP

The «big fucking German» nennen sie ihn hier in England. Wie passend der Spitzname ist, sei dahingestellt. Fucking big ist er zweifelsohne. Nur einmal versucht er, seine Beine unter den Tisch zu falten.

Per Mertesacker, 1,99 Meter gross, schmal, trägt weisse Turnschuhe, Jeans und ein graues Sweatshirt. Er bestellt stilles Wasser, Huhn mit Cashewnüssen, kein Koriander. Er kommt gerade vom Training.

Müde oder doch kaputt?

Vieles an dem 33-Jährigen wirkt jungenhaft, sein Lachen, die Coolness, mit der er sich im Stuhl zurücklehnt, die Arme verschränkt. Oder er möchte noch etwas Distanz wahren, bevor er eine Nähe zulässt wie kein aktiver Weltklassefussballer zuvor.

Im Mai beendet Mertesacker seine Karriere, nach 15 Jahren als Profi, nach 104 Länderspielen, 221 Spielen in der Bundesliga, 155 in der Premier League, 83 im Europapokal.

Er sei müde, ausgelaugt, sagt er.

Er sei kaputt, sagen die Ärzte.

Einfach so will Per Mertesacker aber nicht abtreten. Er will etwas hinterlassen, «für die nachfolgenden Generationen», sagt er.

Bild: EPA/EPA

Es sollen Einblicke in die Brutalität des Fussballbusiness sein. Er will mit falschen Annahmen aufräumen und an sich aufzeigen, was es bedeutet, diesen Job zu leben, den viele als Traumberuf bezeichnen: desaströsen Druck auszuhalten, gefangen zu sein in einem kontinuierlichen Diktat aus Training und Spielen, und dabei immer nur auf die Performance reduziert zu werden.

Immer nur der Spieler zu sein, nie der Mensch im Trikot.

«Klar war ich auch enttäuscht, als wir gegen Italien im Halbfinale ausgeschieden sind, aber vor allem war ich erleichtert. Ich weiss es noch, als wäre es heute. Ich dachte nur: Es ist vorbei, es ist vorbei. Endlich ist es vorbei.»

Er stellt eine Bedingung, sein Blick ist fest. «Das alles darf nicht weinerlich klingen, denn natürlich sind mir die Privilegien meines Lebens bewusst.» Dass viele von seiner Berühmtheit und von seinem Kontostand träumen. Und von dem, was damit verbunden ist: Villen, Luxusautos, Urlaub auf den Seychellen, Malediven, Mauritius.

Er will nur einblenden, was er selbst viel zu lange ausgeblendet hat. Dass dieses gigantische Fussballgeschäft nicht nur dem Körper sehr viel abverlangt.

Durchfall, an jedem einzelnen Spieltag

«Die Sache mit dem Brechreiz, es ist das erste Mal, dass ich darüber spreche», sagt Mertesacker. Es gehe schon in der Nacht zuvor los. Clemens Fritz, mit dem er sich bei Werder Bremen ein Zimmer teilte, habe ihn mal darauf aufmerksam gemacht. «Er meinte, er müsse immer alles geben, um vor mir einzuschlafen. Ich würde vor Spielen mit dem rechten Fuss so zittern, dass die ganze Bettdecke raschelt. Das würde ihn wahnsinnig machen.» Ihm selbst sei das nie aufgefallen.

Dann komme der Durchfall, am Morgen eines jeden Spieltags, rückblickend also an mehr als 500 Tagen seines Lebens. Mertesacker richtet seinen Blick auf seine langen Finger, zählt auf. «Vom Bett muss ich sofort auf die Toilette, vom Frühstück auf die Toilette, vom Mittagessen wieder auf die Toilette, im Stadion wieder auf die Toilette.» Alles Essen gehe sofort durch.

Bild: AP

Eine Zeit lang habe er nur noch Nudeln mit einem bisschen Olivenöl vertragen. Spätestens vier Stunden vor dem Spiel dürfe er zuletzt essen, damit sein Magen auch garantiert leer sei, wenn der Brechreiz sich in ihm zusammenbraue. «Als sei das, was dann kommt, symbolisch gesprochen, einfach nur zum Kotzen.»

Er müht sich ein Lächeln ab. «Natürlich denkst du: Ach du scheisse, hoffentlich sieht das keiner. Was ist das bloss? Andererseits war ich danach sofort da.» Er formt mit seiner rechten Hand eine Faust, haut sie in seine linke. «Buff. Voll da.»

«Man albert rum in der Kabine, hat vielleicht mit zwei, drei Leuten engeren Kontakt. Aber das war es auch. Da lässt keiner die Hosen runter und sagt, wie er sich fühlt.»

Selbst seiner Frau, seiner Familie, seinen Freunden habe er die Sache mit dem Brechreiz nie offenbart. «Ich wollte das nicht dramatisieren. Es hatte ja keinen Effekt auf meine Leistung.» Mertesacker macht eine Pause, überlegt. «Andererseits habe ich schon als Kind alles mit mir ausgemacht.»

«Immer Abwehr, immer einfach»

Mit vier Jahren stand er zum ersten Mal auf einem Fussballplatz. In Pattensen, Niedersachsen. Sein Vater Stefan war damals Trainer des Dorfvereins. «Ich weiss noch, wie ich mit den anderen Jungs immer vor den kleinen Pokalen in der Halle stand: Oh, guck mal, vielleicht gewinnen wir ja den – oder den.»

Bei Spielen hätten Kinder oft geheult, wenn sie ihn gesehen hätten. Weil er so gross war, damals schon. Früh spielte er einen Jahrgang höher mit. «Immer Abwehr, immer einfach, aber effektiv. So wie heute eigentlich noch.»

Mit elf Jahren ging er zu Hannover 96. Dass er es mal «auf die grosse Bühne» schaffen würde, daran habe er nie gedacht. «Ich wollte nie Fussballprofi werden. Fussball war mein Hobby, und das war's.» In seinem Zimmer hingen damals Poster von 96, Bob Marley und Anna Kurnikowa.

Bild: AP

Dass sein Vater mehr in ihm gesehen haben muss, zeigte sich, als Per 15 war. Er litt an Wachstumsstörungen, war in die Höhe geschossen, die Knochen mussten sich erst adaptieren. «Ich hatte solche Schmerzen im linken Knie, dass ich ein Jahr lang nicht trainieren konnte.»

Seinen Vater habe das sehr belastet. «Du schaffst es eh nicht», habe er ihm mal entgegengeschleudert. «Du machst jetzt erst mal die Schule, und dann sehen wir weiter», beruhigte die Mutter.

Du schaffst es eh nicht. «Auf gewisse Weise hat mich dieser Satz befreit», sagt Mertesacker heute. Denn plötzlich war der Druck weg, den er immer gespürt hatte.

Als er nach einem Jahr Pause in die B-Jugend von 96 zurückkehrte, gab es auf einmal die Viererkette mit zwei Innenverteidigern. Spiel das mal, habe sein Trainer gesagt. Du bist ruhig am Ball, gewinnst Kopfballduelle.

«April, April»

Für seinen damaligen Trainer wurde er schnell zum «Leuchtturm» der Mannschaft. Nach der Jugend bekam er einen Vertrag bei den Amateuren. Und dann, eines Tages, rief Mirko Slomka an, damals Co-Trainer bei 96. Er solle sich mal ein Handy kaufen, falls sie ihn bei den Profis brauchten. «Das war das erste Mal, dass ich dachte, Moment mal, jetzt wird's hier aber gefährlich», sagt Mertesacker.

«Es denken alle, es wäre ein Drama, wenn du verletzt ausfällst – ist es nicht. Denn es ist der einzige Weg, eine legitimierte Auszeit zu bekommen, mal raus zu sein aus der Mühle.»

2003 unterschrieb er seinen ersten Profivertrag. Dauer: zwei Jahre. Gehalt: 1000 Euro monatlich. Sein Vater meinte, er solle sich erst mal Respekt verschaffen. Am 1. November 2003 absolvierte er sein erstes Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln, als der damals jüngste in Deutschland geborene Bundesligaspieler.

Etwa 20 Spiele später klingelte sein Handy, Jürgen Klinsmann. «Er wolle frischen Wind in die Nationalmannschaft bringen, mich mal einladen», erinnert sich Per Mertesacker. Er lacht, schüttelt den Kopf. «Ich dachte nur: April, April.»

Im nächsten Moment wird sein Gesichtsausdruck ernst. Hat er bis zu diesem Zeitpunkt wie ein Entertainer durch seine Geschichte geführt, redet er nun leiser, sucht mehr nach Worten.

Bild: AP

«Es kam ein Highlight nach dem anderen. Dabei war das damals schon ein schwieriger Spagat: Ich habe Abi gemacht, jeden Tag trainiert, an den Wochenenden gespielt. Ich habe mir oft nur zugeredet: nicht nachdenken, durchziehen, einfach durchziehen.» Er macht eine Pause. «Denn klar, irgendwann realisierst du, dass das alles eine Belastung ist, körperlich und mental, die es auch erst mal zu verarbeiten, wegzustecken gilt. Dass es null mehr um Spass geht, sondern dass du abliefern musst, ohne Wenn und Aber. Selbst wenn du verletzt bist.»

Seine erste schlimme Verletzung hatte er 2005. Ein Foul bei einem Länderspiel, ein Tritt in die Achillessehne. Die Verletzung auszukurieren war keine Option. Für 96 ging es wieder einmal um den Ligaerhalt, für ihn auch um einen Platz in der Nationalelf. Und so spielte er weiter, ein Jahr lang, bis sich sein Knochen verformt hatte. «Das waren krasse Schmerzen. Aber in dem Job musst du jederzeit bereit sein, deine Gesundheit zu opfern. Nach dem Motto: Leid härtet aus.»

«Der Druck hat mich aufgefressen. Dieses ständige Horrorszenario, einen Fehler zu machen, aus dem dann ein Tor entsteht.»

Es zahlte sich aus, Klinsmann nominierte ihn. «Die Vorstellung, bei der WM im eigenen Land dabei zu sein, das war wie ein Rausch.»

Per Mertesacker schiebt seinen Teller beiseite, holt ein rotes Notizbuch hervor. Er blättert darin, sein Blick fliegt über die Stichpunkte, die er sich für die Treffen mit dem SPIEGEL gemacht hat. «Klar war ich auch enttäuscht, als wir gegen Italien im Halbfinale ausgeschieden sind, aber vor allem war ich erleichtert. Ich weiss es noch, als wäre es heute. Ich dachte nur: Es ist vorbei, es ist vorbei. Endlich ist es vorbei.»

Journalisten als Aasgeier

Nicht ein einziges Spiel hätte er noch gepackt, sagt er, nicht wegen der Ferse. «Der Druck hat mich aufgefressen. Dieses ständige Horrorszenario, einen Fehler zu machen, aus dem dann ein Tor entsteht.» Er schweigt einen Moment. «Die Angst hat man auch bei anderen Spielen, dass du immer wieder zur Anzeigetafel guckst, die Minuten zählst. Aber bei der WM, das war unmenschlich.» Mertesacker spielt gedankenverloren mit seiner Serviette. Rollt sie zusammen, auseinander, zusammen, auseinander. «Aber hätte ich das sagen können? Dass ich froh war, dass wir raus sind?»

Fussball ist der Lieblingssport der Deutschen, die Profis sind so etwas wie Volksgut. Selbst wenn er nach Spielen völlig ausgebrannt war, hiess es: Die Leute haben ein Recht auf dich, Per. Er wisse nicht, wie oft er diesen Satz gehört habe. Dann, wenn er nur noch weg, mit niemandem reden wollte.

«Wenn die Fans dich feiern, ist das unbeschreiblich. Pfeifen sie dich aus, puh, ich versinke da vor Scham.»

Journalisten habe er dabei oft als Aasgeier empfunden, sagt er. Wenn sie bei Bremen verloren hatten, waren sonntags drei Kamerateams beim Training. Hatten sie gewonnen – kein einziges. Dann standen nur die Fans da, viele Familien mit Kindern, die zwei, drei Stunden gefahren waren, um beim Training zuzuschauen.

Nach dem Achtelfinale gegen Algerien bei der WM 2014 fragte ihn ein TV-Reporter, warum das Spiel der Deutschen so schwerfällig und anfällig gewesen sei. Mertesacker, sonst freundlich und verbindlich, blaffte: «Wat woll'n Se? Wir ham gekämpft bis zum Ende, ich lege mich jetzt erst mal drei Tage in die Eistonne.» Deutschland hatte 2:1 gewonnen.

Mertesacker bekam für das Interview viel Zuspruch. Er zählt zu den beliebtesten deutschen Spielern, hat fast drei Millionen Fans auf Facebook. Die Leute mögen ihn. Keine Tattoos, keine Brillis, keine Fotos mit Models auf Jachten, die im Meer vor Nizza und Ibiza schaukeln. Vielleicht auch deshalb.

Er kehrt zurück zu seinen Notizen. Nach der WM 2006 musste sein Fersenknochen in die ursprüngliche Form zurückgeschabt werden.

«Meniskusriss. Einfach so. Peng.»

Er entschied sich für eine Rehaklinik in Donaustauf am Bayerischen Wald. «Ich wollte nur noch ganz weit weg vom Spielbetrieb, vom Klub, von den Stadien.» Wieder einmal macht er eine Pause, wählt seine Worte sorgsamer aus. «Es denken alle, es wäre ein Drama, wenn du verletzt ausfällst – ist es nicht. Denn es ist der einzige Weg, eine legitimierte Auszeit zu bekommen, mal raus zu sein aus der Mühle.»

Die Mühle. Die immer gleiche Komposition aus Sponsorenterminen, Training und Spielen, Woche für Woche. Das tägliche Vermessenwerden: Wie viel ist er gelaufen? Wie schnell? Wie hoch ist er gesprungen? «Und es interessiert grundsätzlich keine Sau, ob du zehn gute Spiele abgeliefert hast. Es zählt immer nur das aktuelle Spiel.»

Fussball ist ein Wechselspiel aus Liebe und Hass. «Wenn die Fans dich feiern, ist das unbeschreiblich. Pfeifen sie dich aus, puh, ich versinke da vor Scham.»

Bild: AP

In seiner Zeit als Profi habe sein Körper mindestens einmal im Jahr gestreikt, sagt er. Nach der Saison 2007/08 stand er nach drei Wochen wieder auf dem Platz, er hatte noch die EM gespielt. «Ich bin im ersten Training ganz normal angelaufen, als ich ein Klicken im Knie spürte, hinfalle und mein Knie nicht mehr bewegen kann. Meniskusriss. Einfach so. Peng.» Er schnalzt mit der Zunge.

Er habe sich lange gefragt, warum das passiert sei. «Die Antwort ist einfach: Ich war durch, völlig durch. Mein Körper war nicht bereit für eine weitere Anstrengung.»

Er spielt mit dem Lesezeichen in seinem Notizbuch. «Wenn ich nicht mehr konnte, war ich verletzt, so war es immer. Ich behaupte sogar, dass viele wiederkehrende Verletzungen psychisch bedingt sind. Dass der Körper der Seele damit zu Ruhe verhilft. Aber das hinterfragt niemand.»

«Aber selbst wenn ich vor jedem Spiel erbrechen und 20-mal in die Reha müsste, ich würde es immer wieder machen.»

Sieben Wochen lang fällt er mit seinem Meniskusriss aus, er kuriert ihn wieder in Donaustauf aus. In der Rehaklinik lernt er seine heutige Frau Ulrike Stange kennen. Von der Beziehung, sagt Mertesacker, habe er enorm profitiert. Sie ist ehemalige Handballnationalspielerin, kennt den Druck, die Erwartungen. Das lange Wachliegen, nachts. Er könne nach Abendspielen nie vor fünf Uhr einschlafen. «Da stehst du am nächsten Tag völlig verbimmelt auf dem Trainingsplatz.»

Seine Frau zeigt bis heute stilles Verständnis, wenn er wie im Januar 2012 drei Tage lang krank im Bett liegt, weil er wieder mal überlastet ist. Und er nur darauf wartet, dass dieses Gefühl weggeht. Welches Gefühl? «Na ja, die Erschöpfung, diese totale Erschöpfung.»

Psychologische Hilfe

Nach seinem Wechsel von 96 zu Bremen, 2006, trifft er erstmals in der Kabine auf einen Psychologen. Er wurde ihm so vorgestellt: Wenn du mal was hast, mit dem kannst du jederzeit reden.

Wahrgenommen habe er das Angebot nicht. «Wenn er uns angesprochen hat, haben alle eigentlich immer nach dem Motto reagiert: Ich hab nichts, mir geht es gut, bleib weg von mir, ich will nicht mit dir reden.» Mertesacker zieht mit seinem Messer Linien in seine Stoffserviette, zuckt mit den Achseln. «Du willst ja auch nicht, dass die anderen im Team denken, du hast was. Dass der Leistungssport vielleicht doch nichts für dich ist.»

Auf dem Platz seien sie eine Mannschaft, am Ende aber alle Einzelkämpfer; einige mehr, andere weniger sensibel. «Man albert rum in der Kabine, hat vielleicht mit zwei, drei Leuten engeren Kontakt. Aber das war es auch. Da lässt keiner die Hosen runter und sagt, wie er sich fühlt.» Aber an Spieltagen, da liefen sie alle zur Toilette.

Erst bei Arsenal habe er sich auf ein Gespräch mit einem Psychologen eingelassen. Er wurde ihm als Leistungscoach angepriesen, der ihm seine Aufgaben als Innenverteidiger noch klarer machen sollte. Das habe ihm «mehr Selbstvertrauen gegeben», sagt Mertesacker.

Was der Stress mit ihm machte, wie er sich in bestimmten Situationen fühlte, das habe ihn der Psychologe nie gefragt.

Wie sehr Schwächen und Krankheiten im Fussball versteckt werden, hat vor allem der Tod Robert Enkes 2009 offenbart. Als er über den Selbstmord seines Freundes, damals Torhüter bei 96, spricht, steigen in Per Mertesackers Augen Tränen auf. «Selbst ich habe nichts davon mitbekommen, wie schlecht es ihm ging. Das sagt einiges aus, oder?»

Bild: AP

Fotos von Enkes Trauerfeier zeigen Mertesacker weinend. «Ich war kurz davor, alles hinzuschmeissen. Insbesondere, weil eine Woche später alles war wie zuvor.» Das Gerede über mehr Menschlichkeit im Fussball seien nur schöne Worte.

Warum er doch weitergespielt habe? Die Glückseligkeit nach Siegen, die sich mit nichts vergleichen lasse. Das gute Feedback seiner Trainer. Die Liebe zum Spiel. Teil eines Teams zu sein. Die Menschen, vor allem die Kinder, für die man Idol sei. Die neuen Herausforderungen, die auch immer wieder neue Motivation gebracht hätten; zuletzt das Angebot von Arsenal London, dem Weltverein, für den er immer habe spielen wollen.

«Keine hat mich dazu gezwungen»

«Mein Werdegang ist einmalig, ich hatte so viel Glück in meinem Leben, das konnte ich nicht einfach so aufgeben», sagt er. «Es ist schwer zu erklären, aber es ist wie ein Strudel, aus dem du nicht herauskommst.»

Auch das Gehalt sei natürlich immer ein Argument gewesen, «schweineviel Geld», wie er sagt. «Dabei würde ich nie sagen, dass ich persönlich überbezahlt war oder bin. Ich weiss, was ich dafür geleistet habe, was die Belastung mit mir gemacht hat.» Was er dafür aufgegeben habe – seine Jugend, seine Privatsphäre, seine Freiheit. «Aber noch mal: Ich stelle das nur fest. Ich habe mir das ja so ausgesucht, keiner hat mich dazu gezwungen.»

Freunde sind für Per Mertesacker die Menschen, die er kannte, bevor er der Starkicker wurde. Ehemalige Klassenkameraden, Jungs, mit denen er als Teenager bei 96 gespielt hat. Die es nicht gepackt haben, auch weil sie mit dem Druck nicht umgehen konnten.

Bild: DPA dpa

Einmal im Jahr fährt er mit ihnen weg, mal zum Fischen nach Kanada, oft aber auch nur zum Wandern in den Harz. Dorthin, wo seine Oma und sein Opa früher gelebt haben. Dann sitzen sie auf irgendeiner Hütte, singen und essen Schnitzel. Und spielen Fussball auf dem Ascheplatz.

«Diese Tage sind gut für die Birne», sagt er. Da schöpfe er Kraft. Und natürlich bei seiner Familie, seiner Frau, seinen Kindern, «die es nicht interessiert, wie ich gespielt habe, wenn ich abends nach Hause komme. Die sich einfach freuen, dass ich wieder da bin».

Seine beiden Söhne, Paul, 6, und Oscar, 3, zählen zu den wesentlichen Gründen, warum er seine Karriere beendet. «Sie kommen in ein Alter, in dem sie verstehen, dass ihr Vater bei Arsenal spielt und die Leute mich kennen», sagt Mertesacker. «Ich will nicht, dass sie über mich definiert werden oder sie sich in der Schule anhören müssen, wenn ich am Wochenende schlecht gespielt habe.»

Auch die Ärzte raten ihm aufzuhören. Sein rechtes Knie ist hin, Knorpelschaden. «Mein Körper ist einfach durch.»

«Für die Erinnerungen war es das alles wert.»

Entscheidend sei aber, dass er selbst müde sei, einfach «keinen Bock mehr» habe. «Alle sagen, ich solle das letzte Jahr richtig auskosten, noch mal so viel spielen wie möglich, alles aufsaugen.» Er schüttelt den Kopf. «Am liebsten sitze ich auf der Bank, noch lieber auf der Tribüne.»

Im Mai gibt Per Mertesacker sein Abschiedsspiel. «Und dann werde ich mit über 30 zum ersten Mal im meinem Leben frei sein», sagt er.

Protektoren der Aussenwelt

Nach drei Monaten Pause wird er im Sommer die Nachwuchsakademie von Arsenal übernehmen. Er hat sich Grosses vorgenommen. «Ich will das System angreifen. Wir sind für die Jungs verantwortlich, die zu uns kommen. Die dürfen nicht alles auf die Fussballkarte setzen, die Schule vernachlässigen.» Schliesslich schaffe es am Ende nur ein Prozent von ihnen. «Und von den restlichen 99 Prozent sind dann 60 Prozent dauerhaft arbeitslos.»

Er will auch den Blick der Jungen schärfen. Dass es nur Mikroausschnitte der Realität sind, was einige Spieler auf Twitter, Instagram und Facebook posten. Dass die grossen Kopfhörer und dunklen Sonnenbrillen viel weniger coole Accessoires sind, sondern Protektoren vor der Aussenwelt.

Es sind viele Stunden vergangen, als Per Mertesacker sein Notizbuch zuklappt. Er lehnt sich in seinem Stuhl zurück, streckt seine langen Beine aus. Er habe keine Ahnung gehabt, worauf er sich einlasse, als er Profi wurde, sagt er. «Aber selbst wenn ich vor jedem Spiel erbrechen und 20-mal in die Reha müsste, ich würde es immer wieder machen.»

2014 den Titel für Deutschland zu holen, in Wembley zu stehen, wenn 50.000 für Arsenal brüllen. «Für die Erinnerungen war es das alles wert.»

