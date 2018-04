Sport

Fussball

So betrauert die Bundesliga schon jetzt den drohenden Abstieg von HSV und Köln



Bild: EPA/EPA

So betrauert die Bundesliga schon jetzt den drohenden Abstieg von HSV und Köln

Der 1. FC Köln und der Hamburger SV stehen kurz vor dem Abstieg. Fans machen sich darüber lustig, doch die Bundesliga lässt die Traditionsklubs nur ungern ziehen. Das hat viele gute Gründe.

Im Tierpark der Fussball-Bundesliga gibt es künftig mehr Platz. Denn der dicke Dino aus Hamburg und der Geissbock aus Köln müssen wohl ausziehen aus dem First-Class-Gehege. Schon am Sonntag könnte der Abstieg des 1. FC Köln und des Hamburger SV perfekt sein. Fehlen werden der Bundesliga der meckernde Ziegenbart und das tollpatschige 2,10-Meter-Urvieh aber allemal.

bilD: ap

Die Maskottchen stehen für zwei Traditionsmannschaften, die das Bild der Bundesliga über Jahrzehnte prägten. Die Hamburger waren seit Liga-Start 1963 immer dabei; die Kölner, ebenfalls ein Team der ersten Stunde, stehen vor dem sechsten Abstieg. Beide bringen es zusammen auf neun Meisterschaften und sieben Pokalsiege. Die Fans anderer Vereine reiben sich genüsslich die Hände. Vor allem die Norddeutschen kriegen ihr Fett weg. «Die Liga ist euch endlich los, der Dino kriegt den Gnadenstoss», skandierten Hoffenheim-Fans.

Umfrage Bedauerst du, dass der HSV und Köln absteigen? Ja, diese Traditionsklubs gehören einfach in die 1. Bundesliga.

Nein, wer zu schlecht ist, gehört runter, Punkt.

Ist mir egal, Hauptsache RB Leipzig und Hoffenheim bleiben oben.

Abstimmen 2 Votes zu: Bedauerst du, dass der HSV und Köln absteigen? 0% Ja, diese Traditionsklubs gehören einfach in die 1. Bundesliga.

0% Nein, wer zu schlecht ist, gehört runter, Punkt.

0% Ist mir egal, Hauptsache RB Leipzig und Hoffenheim bleiben oben.

«Der Name HSV hat immer die Massen angezogen»

In den Führungsetagen sieht man das anders. «Aus kaufmännischer Sicht ist das fatal», sagt Willi Lemke, einstiger Manager vom Hamburger Erzrivalen Werder Bremen. «Mit Sicherheit wird der Bundesliga etwas fehlen.» Der gebürtige Holsteiner mag den Zweitligisten Holstein Kiel, gibt aber zu bedenken: «Wenn anstelle des HSV jetzt Holstein Kiel in die Stadien kommen sollte, ist das ein gewaltiger Unterschied. Der Name HSV hat immer die Massen angezogen.»

Bild: EPA

Martin Kind sieht es ähnlich. «Schade um die Derbys», sagt der 73-jährige alte Präsident von Hannover 96. «Der norddeutsche Fussballmarkt lebt von Bremen, Hannover, Wolfsburg und natürlich vom HSV.» Der 1. Liga ginge Tradition verloren, aber auch Brisanz.

Bundesliga, 31. Runde Der HSV spielt am Samstag ab 15.30 Uhr gegen Freiburg. Köln empfängt am Sonntag um 18.00 Uhr Schalke. Je nach Resultat und Ergebnissen der Konkurrenz steigen beide Klubs am Wochenende ab.

TV-Quoten rasseln in den Keller

Das ist in Köln nicht anders. «Das ist so eine Hassliebe», betont Max Eberl, seit 19 Jahren in Diensten des Kölner Erzrivalen Borussia Mönchengladbach. Und gesteht wehmütig: «Aber ich würde die Derbys schon gerne auch im nächsten Jahr spielen.»

Auch die Fernsehmacher sehen die finsteren Wolken über Köln und Hamburg mit Unbehagen. Beide Mannschaften waren stets Quotenbringer. Der HSV hat die viertbeste Resonanz bei Übertragungen im Pay-TV-Sender Sky (650'000 im Schnitt), der 1. FC Köln ist die Nummer fünf (600'000) im Feld der 18 Bundesligisten. Nur Bayern, Dortmund und Schalke sind noch grössere Zugpferde.

Die Traditionsklubs können also noch so grausam spielen – die Fans wollen es sehen. Der drohende Abstieg der beiden sei, wie es bei Sky heisst, «auch für uns bedauerlich». Der Sender versucht sogar, Trost zu spenden: Die Zuschauer, heisst es, könnten «nur bei Sky noch immer alle Spiele ihres Vereins in der 2. Bundesliga live sehen». Was wohl ein Plädoyer sein soll für: Ihr Enttäuschten an Elbe und Rhein, kündigt eure Abos nicht!

Bild: AP/dpa

Armutszeugnis für zwei Metropolen

Die Bundesliga verliert wohl zwei grossartige Bühnen für Fussball und damit auch an Know-how und Annehmlichkeiten. Zwei der grössten und modernsten WM-Arenen von 2006 kommen der Eliteliga abhanden und werten die 2. Liga auf: das 51'000 Zuschauer fassende Rheinenergie-Stadion und das 57'000 Plätze bietende Volksparkstadion.

Nicht nur das: Es fehlen künftig zwei der vier deutschen Millionenstädte in der 1. Liga und damit zwei Schmelztiegel für Fussball-Begeisterung. Andererseits ist es auch ein Armutszeugnis für die Metropolen mit ihrem gewaltigen Wirtschafts- und Finanzumfeld, wenn ihre sportlichen Aushängeschilder untergehen.

Bild: EPA/DPA

Schliesslich verliert die Bundesliga wohl ein Unikum: die Lebensuhr des Dauer-Erstligisten HSV. Sie hat bald 55 Elite-Jahre auf dem Buckel. Steigt Hamburg ab, wird die Uhr abgestellt und nie wieder zum Leben erweckt. (ram/sda/dpa)

So hat sich die Bundesliga seit der Wende verändert

Dieser Dino jagt Jogger Video: Youtube: Rémi GAILLARD

02.04.1974: Ob den Dortmundern bei der Einweihung schon bewusst ist, dass sie einmal das geilste Fussballstadion der Welt haben werden? 19.5.2001: Vier Minuten feiert Schalke den Titel, dann trifft Andersson in Hamburg mitten ins königsblaue Herz 31.08.1993: Jay-Jay Okocha demütigt Oliver Kahn und drei KSC-Verteidiger mit einem Wahnsinnstanz in 11 Sekunden für die Ewigkeit 19.08.1989: Klaus «Auge» Augenthalers Weitschusstreffer wird Tor des Jahrzehnts 03.01.2006: Der Bergdoktor ist da – Hanspeter Latour soll den 1. FC Köln vor dem Abstieg retten 23.09.1994: Mario Basler kommt auf die absurde Idee, eine Ecke direkt zu verwandeln und hat damit auch noch Erfolg Kultfigur Walter Frosch spielt mit einem Zigarettenpäckchen im Stutzen 20.10.2000: Christoph Daums freiwillige Haarprobe ergibt, dass er doch kein absolut reines Gewissen haben darf 29.03.1970: «Decken, decken, nicht Tischdecken, Mann decken» – so kommentiert der Moderator des «Aktuellen Sportstudio» einen Beitrag über Frauenfussball Wolfgang Wolf wird Trainer der Wölfe in Wolfsburg – hihihi! 20.05.2000: «Ihr werdet nie deutscher Meister» – Ballacks Eigentor in Unterhaching macht Bayer endgültig zu «Vizekusen» 17.04.2004: Goalie Butt jubelt nach seinem verwandelten Penalty noch, als es in seinem Kasten klingelt 08.11.1975: Weil er betrunken ist und sich so gut fühlt, pfeift Schiedsrichter Ahlenfelder schon nach 32 Minuten zur Halbzeit 04.04.2009: Nie wurden die Bayern schöner gedemütigt als durch die Hacke von Grafite 07.05.1991: «Mach et, Otze!» Kölns Ordenewitz will sich in den Pokalfinal tricksen – aber der DFB findet den Ordene-Witz nicht komisch 19.11.1994: Nach einer kuriosen Rote Karte und dem Last-Second-Ausgleich des KSC flippt Lothar Matthäus im Interview komplett aus 18.09.1999: Kuffour knockt Kahn aus und als Ersatzkeeper Dreher sich das Knie verdreht, werden «Tanne» Tarnat und der Kahn-Killer zu den grossen Matchwinnern 03.04.1999: Titan Kahn tickt komplett aus – erst knabbert er Herrlich an, dann fliegt er in Kung-Fu-Manier auf Chapuisat zu 06.04.2002: Bundesliga-Goalie Piplica fällt der Ball von einem Kirchturm auf den Kopf und von dort fliegt er ins Tor 04.05.2002: Der Beweis dafür, dass Leverkusen keinen Titel holen kann – und es kam noch viel schlimmer 10.12.1995: Ciri Sforza sieht im TV, wie er ohne sein Wissen transferiert wird und wie seine Mitspieler bitterböse über ihn schimpfen 16.05.1992: Eintracht Frankfurt verspielt den Meistertitel im letzten Moment, doch «Stepi» bleibt cool: «Lebbe geht weider» 18.08.1995: St.Paulis Tier im Tor «geht einer ab», wenn er in der 1. Liga Bälle halten kann 13.04.1995: Andy Möller kreiert mit der Schutzschwalbe eine neue Tierart 09.05.1998: Die grösste Bundesliga-Sensation ist perfekt: Aufsteiger Kaiserslautern darf die Meisterschale in die Höhe stemmen 23.04.1994: Helmers Phantomtor, der berühmteste Nichttreffer der Bundesliga 10.03.1998: Trap hat fertig – diese dreieinhalb Minuten Kauderwelsch bleiben für die Ewigkeit Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare