Behrami schiesst Udinese zum Sieg – Napoli bleibt dank Dzemaili vor Juve



Serie A, 22. Runde Napoli – Bologna 3:1 (2:1) Genoa – Udinese 0:1 (0:0) SPAL Ferrara – Inter Mailand 1:1 (0:0) Fiorentina – Hellas Verona 1:4 (0:2) Torino – Benevento 3:0 (3:0) Crotone – Cagliari 1:1 (1:1) Milan – Lazio Rom 18 Uhr Roma – Sampdoria 20.45 Uhr

Bild: EPA/ANSA

Behrami schiesst Udinese zum Sieg – Napoli bleibt dank Dzemaili vor Juve

Napoli verteidigt in der 22. Runde der Serie A den 1. Platz dank dem 3:1-Heimsieg gegen Bologna. Der Vorsprung auf Meister Juventus Turin beträgt weiterhin einen Punkt.

Napoli gerät schon nach 24 Sekunden durch einen Kopfballtreffer von Bolognas Argentinier Rodrigo Palacio in Rückstand, schafft aber noch vor der Pause die Korrektur. Das wegweisende 2:1-Führungstor fällt nach einem umstrittenen Penalty.

Bolognas Verteidiger Adam Masina berührt Napoli-Stürmer José Callejon in der 37. Minute leicht an der Schulter, worauf der Spanier zu Boden geht. Dries Mertens verwertet den Penalty. Nach einer Stunde sorgt der Belgier mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumgrenze für den dritten Treffer Napolis.

Blerim Dzemaili hat im zweiten Einsatz für Bologna nach seiner Rückkehr aus Nordamerika in Schlüsselszenen kein Glück. Kurz vor dem Führungstor von Napoli verpasste der Schweizer aus aussichtsreicher Position das mögliche 2:1 für Bologna. Und dem dritten Tor von Napoli geht ein Ballverlust von Dzemaili voraus.

Zu einem ganz seltenen Erfolgserlebnis kommt Valon Behrami beim 1:0-Auswärtssieg mit Udinese gegen Genoa. Der Schweizer Mittelfeldspieler erzielt in der 62. Minute mit einem Flachschuss aus rund 20 Metern das Siegestor. Behrami hatte auf Klubebene in einem Pflichtspiel letztmals am 27. November 2010 getroffen; damals spielte er noch für West Ham United.

Eine weitere Enttäuschung erlebt Inter Mailand. Das 1:1 gegen Aufsteiger SPAL Ferrara ist das sechste Meisterschaftsspiel in Folge ohne Sieg. Der ehemalige Milan-Junior Alberto Paloschi schafft in der 90. Minute den Ausgleich für den Aussenseiter. Inter war Mitte Dezember noch Leader der Serie A, nun beträgt der Rückstand auf Napoli schon 13 Punkte.

Die Telegramme:

SPAL Ferrara - Inter Mailand 1:1 (0:0)

13'098 Zuschauer.

Tore: 48. Vicari (Eigentor) 0:1. 90. Paloschi 1:1.

Genoa - Udinese 0:1 (0:0)

18'896 Zuschauer.

Tor: 61. Behrami 0:1.

Bemerkungen: Udinese mit Behrami (bis 62.), ohne Widmer (verletzt). 64. Gelb-Rot gegen Samir (Udinese/Foul).

Napoli - Bologna 3:1 (2:1)

40'000 Zuschauer.

Tore: 1. Palacio 0:1. 5. Mbaye (Eigentor) 1:1. 37. Mertens (Foulpenalty) 2:1. 59. Mertens 3:1.

Bemerkung: Bologna mit Dzemaili.

Die Tabelle:

