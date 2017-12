Sport

Fussball

Serie A, 19. Runde: Silvan Widmer trifft wieder – Benevento siegt im 19. Anlauf!



Serie A, 19. Runde Fiorentina – Milan 1:1 Atalanta – Cagliari 1:2 Benevento – Chievo 1:0 Bologna – Udinese 1:2 Roma – Sassuolo 1:1 Sampdoria – SPAL 2:0 Torino – Genoa 0:0 Inter – Lazio Rom 18.00 Hellas – Juventus 20.45

Bild: AP/ANSA

Silvan Widmer trifft schon wieder – Benevento siegt im 19. (!) Anlauf endlich!

Das musst du gesehen haben

Die AC Milan beendet das Seuchenjahr 2017 mit einem Remis gegen die Fiorentina. Das Team von Gennaro Gattuso konnte immerhin umgehend auf das 0:1 reagieren und glich drei Minuten später aus.

Aber ansonsten gab es von dieser Vorrunde nur eine herausragende Leistung: Gianluigi Donnarumma schaffte schon zwei Monate vor seinem 19. Geburtstag 100 Einsätze für die Rossoneri. So jung war nicht einmal Paolo Maldini, der zehn Monate älter war bei seinem Jubiläum.

100 - Gianluigi #Donnarumma plays today his 100th game for AC Milan (all competitions): 33 clean sheets and 313 saves in his first 99 matches. Milestone. #FiorentinaMilan pic.twitter.com/hixvGqnnUk — OptaPaolo (@OptaPaolo) 30. Dezember 2017

Richtig im Hoch befindet sich dagegen Silvan Widmer. Der Schweizer in Diensten von Udinese trifft im zweiten Spiel in Serie. Gegen Bologna geht er beim 1:1 am zweiten Pfosten völlig vergessen. Widmer hat jetzt in den letzten drei Partien zwei Tore erzielt und zwei Assists geleistet. Widmer steht jetzt bei 117 Einsätzen in der Serie A bei vier Toren und 16 Assists. Udinese siegt am Ende 2:1. Es ist der fünfte Sieg in Folge. Seit der frühere Weltmeister und Champions-League-Sieger Massimo Oddo den Posten von Trainer Gigi Del Neri übernommen hat, hat das Team aus dem Friaul nur noch gewonnen und ist auf Platz 7 vorgerückt.

Jetzt hat es auch für Benevento geklappt. Der abgeschlagene Aufsteiger kommt im 19. Anlauf zu seinem ersten Sieg in der Serie A. Massimo Coda erzielt den historischen Treffer in der 64. Minute. Der Sieg geht absolut in Ordnung. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt «nur» noch 11 Punkte. Chievo hat nur eines der letzten zehn Spiele gewonnen.

Die Tabelle

Die Telegramme

AS Roma - Sassuolo 1:1 (1:0)

37'157 Zuschauer.

Tore: 31. Pellegrini 1:0. 78. Missiroli 1:1.

Atalanta Bergamo - Cagliari 1:2 (0:2)

17'755 Zuschauer.

Tore: 6. Pavoletti 0:1. 23. Padoin 0:2. 91. Gomez 1:2.

Bemerkungen: Atalanta mit Freuler, ohne Haas (Ersatz). 96. Gelb-Rote Karte gegen Miangué (Cagliari).

Bologna - Udinese 1:2 (1:1)

20'954 Zuschauer.

Tore: 27. Danilo (Eigentor) 1:0. 37. Widmer 1:1. 48. Lasagna 1:2.

Bemerkung: Udinese mit Behrami (bis 69.) und Widmer.

Fiorentina - AC Milan 1:1 (0:0)

30'213 Zuschauer.

Tore: 71. Simeone 1:0. 74. Calhanoglu 1:1.

Bemerkung: Milan mit Rodriguez.

20 Dinge über Baywatch, die du nicht wissen musst – aber wissen willst

Die schönsten Tore, Fouls und Tricks im Fussball Bend it like Sturridge – das sind die 13 besten Aussenrist-Tore aller Zeiten Barças Penalty-Pass: Der endete auch schon sehr peinlich – und Cruyff war nicht der Erfinder Einmal Gotthard retour – das sind unsere 12 Kandidaten für den Fussball-Tunnel des Jahres Fussball kann so schön sein – unsere 12 Kandidaten für den Skill des Jahres Das Navi falsch eingestellt – das sind unsere 12 Kandidaten für das Eigentor des Jahres Nichts für schwache Nerven – das sind unsere 12 Kandidaten für das Horrorfoul des Jahres 2015 Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo