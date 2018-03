Sport

Fussball

Die dümmste Aktion des Wochenendes – präsentiert von Simone Zaza



Die dümmste Aktion des Wochenendes – präsentiert von Simone Zaza

Der Italiener Simone Zaza – ja richtig, der Zaza, der 2016 an der Europameisterschaft gegen Deutschland seinen Penalty so blamabel verschossen hat – sorgt wieder einmal für Schlagzeilen. In einem Laufduell berührt der Valencia-Stürmer seinen Gegenspieler Franco Vazquez extra mit dem Kopf, wird daraufhin minimalst und unabsichtlich von dessen Ellbogen getroffen und lässt sich dann theatralisch fallen. Wieso weiss er wohl selber nicht. Nur Minuten später wird Zaza jedoch tatsächlich ausgewechselt – ob es etwas mit der Aktion zu tun hat? (rst)

Die extremsten Fussballer aller Zeiten

Penalty-Duell gegen Pascal Zuberbühler Video: watson/Lya Saxer, Angelina Graf

Das ist der moderne Fussball Wer noch immer nicht recht wusste, was Büne mit «Pussy-Fussball» meinte: Genau DAS hier Da schmerzt das Herz, es ist schon wieder Nati-Pause! Erlöst uns endlich von diesem Müll – in vier Stunden habe ich eine bessere Lösung entwickelt Nach Robben auch noch diese erbärmliche Junioren-Schwalbe – es geht bachab mit dem Fussball Ausländer-Trios, werbefreie Trikots oder das Nasenpflaster – 16 Dinge, die aus dem Fussball verschwunden sind Der Moment, in dem ich den allerletzten Glauben an den ehrlichen Fussball verlor Alle sagen, moderner Fussball sei super. Ich sage: Im modernen Fussball haben sich Saumoden eingenistet, die mich laufend kotzen lassen Jetzt also auch in der Primera Division: Sevilla spielt als erstes spanisches Team ohne Spanier Scheichs, Tormusik oder Wappenküsser – 16 Dinge, die schleunigst wieder aus dem Fussball verschwinden sollten Dann macht doch eure Supermegagiga-Liga! Wie meine Liebe zur Champions League erlosch Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo