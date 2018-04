Sport

Fussball

Embolo trifft bei Schalkes Remis – Augsburg sichert sich den Klassenerhalt



Bundesliga, 31. Runde Augsburg – Mainz 2:0

Köln – Schalke 2:2



Bild: EPA/EPA

Embolo trifft bei Schalkes Remis gegen Köln – Augsburg sichert sich den Klassenerhalt

Augsburg hat dank dem 2:0-Heimsieg gegen Mainz nach der 31. Bundesliga-Runde den Klassenerhalt gesichert. Die Mainzer müssen weiter zittern. Trotz dem dritten Saisontreffer von Breel Embolo musste sich Schalke 04 mit einem 2:2 in Köln begnügen.

Der FC Schalke 04 kam beim Tabellenletzten 1. FC Köln nach einer frühen 2:0-Führung nur zu einem 2:2. Der eine Halbzeit lang eingesetzte Breel Embolo schloss schon in der 5. Minute einen schnellen Angriff nach einem perfekten Pass von Jewgen Konopljanka mit dem 1:0 ab. Die Schalker waren bis zur Pause deutlich überlegen und hätten klarer als mit 2:1 führen müssen. Doch ausser dem starken Ukrainer Konopljanka in der 24. Minute nutzte kein Schalker mehr seine Torchancen.

Die Kölner überzeugten durch ihre Moral. Leonardo Bittencourt traf nur zwei Minuten nach dem 0:2, und Marcel Risse sicherte mit einem wuchtigen Freistoss in der 83. Minute den einen Punkt, der dem Schlusslicht kaum weiterhelfen wird. Mit acht Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz müsste in den letzten drei Runden Wundersames passieren, um den sechsten Abstiegs der Kölner Vereinsgeschichte noch zu verhindern.

Auf der anderen Seite kann das zweitplatzierte Schalke mit den angesichts der zwischenzeitlichen klaren Überlegenheit unnötigen Punktverlusten leben. Der Vorsprung auf den 5. Platz, dem ersten, der nicht zur Teilnahme an der Champions League berechtigt, beträgt komfortable sieben Punkte.

Obwohl die Augsburger zuletzt daheim viermal in Folge verloren hatten, traten sie am Sonntagnachmittag vor eigenem Anhang überzeugend auf und kamen zu einem diskussionslosen Sieg. Entscheidend waren die beiden Topskorer, der Österreicher Michael Gregoritsch und der Isländer Alfred Finnbogason, die beide ihren zwölften Saisontreffer erzielten. Gregoritsch traf in der 29. Minute nach Vorarbeit von Finnbogason. Und der Nordländer machte nach einem Konter in der Nachspielzeit alles klar.

Der FC Augsburg mit dem Ostschweizer Stammgoalie Marwin Hitz wurde vor der Saison als einer der ersten Abstiegskandidaten in der Bundesliga gehandelt, nun hat das Team von Coach Manuel Baum den Klassenerhalt bereits drei Runden vor Schluss sichergestellt. Ernsthaft in Abstiegsgefahr hat sich der FCA, der 2011 den Aufstieg in die höchste Spielklasse Deutschlands geschafft hatte, ohnehin nie befunden. Im August wird der Klub aus Bayern bereits die achte Bundesliga-Saison de suite in Angriff nehmen dürfen.

Die enttäuschend aufgetretenen Mainzer, die zuletzt zwei Remis und einen Sieg erreicht hatten, belegen den 15. Platz, der gerade noch reicht, um die Klasse zu halten. Doch die Reserve auf Freiburg auf dem Relegationsplatz besteht nur aus dem besseren Torverhältnis, jene auf den Vorletzten Hamburg beträgt fünf Punkte. Mainz trifft in den letzten drei Runden noch auf Leipzig, Dortmund und Bremen. (sda/jsc)

Die Tabelle

Die Telegramme

Augsburg - Mainz 2:0 (1:0). -

27'110 Zuschauer. -

Tore: 29. Gregoritsch 1:0. 91. Finnbogason 2:0. -

Bemerkungen: Augsburg mit Hitz.

Köln - Schalke 2:2 (1:2). -

50'000 Zuschauer. -

Tore: 5. Embolo 0:1. 24. Konopljanka 0:2. 26. Bittencourt 1:2. 83. Risse 2:2. -

Bemerkungen: Schalke mit Embolo (bis 46.). (sda)

