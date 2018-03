Sport

Fussball

Fussball: Fiorentina-Captain Davide Astori ist eines natürlichen Todes gestorben



Bild: EPA/ANSA

Fiorentina-Captain Astori ist eines natürlichen Todes gestorben

Davide Astori ist ersten Erkenntnissen nach der Obduktion zufolge eines natürlichen Todes gestorben. Die Untersuchung der Leiche habe am Dienstag ergeben, dass sich das Herz des Captains der Fiorentina verlangsamt und schliesslich nicht mehr geschlagen habe, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft.

Für eine definitive Diagnose sei eine tiefer gehende Untersuchung der Gewebeproben erforderlich, schrieb die «Gazzetta dello Sport». Bislang weise nichts auf «andere Ursachen als die eines natürlichen Todes» hin, wurde Staatsanwalt Antonio De Nicolo zitiert. Ein abschliessendes Ergebnis wird in 60 Tagen erwartet.

Bild: EPA/ANSA

Der 31-jährige Astori war am Sonntag in seinem Hotelzimmer in Udine tot aufgefunden worden.

Vertragsverlängerung «erfunden»

Zuletzt machten Meldungen die Runde, wonach Astoris Vertrag bei Fiorentina posthum verlängert würde. Diese Meldungen seien erfunden, gab Giovanni Malago, Präsident des Italienischen Olympischen Komitees bekannt. Der Klub werde sich um die Familie des verstorbenen Spielers kümmern, die Art und Weise werde aber auf Wunsch der Familie unter Verschluss gehalten. (abu/sda)

