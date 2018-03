Sport

Fussball

Bundesliga: Köln geht bei Hoffenheim unter – Hamburger SV punktet in Stuttgart



Bundesliga, 28. Runde Schalke 04 – SC Freiburg 2:0 (0:0) Hannover 96 – RB Leipzig 2:3 (0:1) Leverkusen – Augsburg 0:0 Hoffenheim – 1. FC Köln 6:0 (1:0) VfB Stuttgart – HSV 1:1 (1:1) Bayern München – Dortmund 6:0 (5:0) Hertha Berlin – Wolfsburg 20.30

Bild: AP

Bayern klopfen BVB windelweich – Kellerkind Köln kriegt Klatsche

Bayern München feiert einen rauschenden Kantersieg gegen Borussia Dortmund. Der Rekordmeister schlägt einen seiner grossen Rivalen der jüngeren Vergangenheit 6:0. Schon zur Pause führten die Bayern mit 5:0. Es war Dortmunds schlechteste erste Halbzeit seit 40 Jahren und einem 0:12 in Mönchengladbach, als es zur Pause 0:6 stand. Am Ende gab's die schlimmste Niederlage seit einem 0:7 in Stuttgart im Februar 1991. «Reden hilft nicht mehr viel», stammelte BVB-Captain Schmelzer in die Mikrofone.

Hamburgs kleine Hoffnungen auf den Klassenerhalt leben weiter. Beim formstarken VfB Stuttgart holte der HSV einen Punkt.

Tief im Keller bleibt eine Woche vor dem Schicksalsspiel gegen Mainz 05 auch der 1. FC Köln. Bei Hoffenheim gingen die Geissböcke sang- und klanglos 0:6 unter.

Turbulent ging's in Hannover zu und her. RB Leipzig lag nach 54 Minuten mit 2:0 voraus. Doch 96 kämpfte sich heran, ein Tor wurde zu Recht vom Video-Schiri aberkannt und in der Schlussphase traf Hannover nur den Pfosten statt das Tor. So resultierte eine 2:3-Heimniederlage.

Nati-Stürmer Breel Embolo holte den Penalty heraus, der am Ursprung von Schalkes 2:0-Sieg gegen Freiburg stand. Daniel Caligiuri verwandelte ihn nach 63 Minuten. Nur drei Minuten später flog Freiburgs Captain Nils Petersen mit Gelb-Rot wegen zweier Schiedsrichter-Beleidigungen vom Feld, was Coach Christian Streich so toben liess, dass er auch auf die Tribüne geschickt wurde. Wenig später entschied Guido Burgstaller die Partie für Schalke. (ram)

Die Tabelle

Die Telegramme

Bayern München - Dortmund 6:0 (5:0)

75'000 Zuschauer (ausverkauft). - Tore: 5. Lewandowski 1:0. 14. James 2:0. 23. Müller 3:0. 44. Lewandowski 4:0. 45. Ribéry 5:0. 87. Lewandowski 6:0. - Bemerkungen: Dortmund mit Bürki, Akanji.

Hoffenheim - Köln 6:0. (1:0)

30'150 Zuschauer (ausverkauft). - Tore: 23. Gnabry 1:0. 47. Gnabry 2:0. 56. Uth 3:0. 61. Rupp 4:0. 65. Uth 5:0. 72. Zuber 6:0. - Bemerkungen: Hoffenheim mit Zuber (ab 65.), Kobel (nicht im Kader).

Schalke 04 - Freiburg 2:0 (0:0)

61'688 Zuschauer. - Tore: 63. Caligiuri (Foulpenalty/Embolo) 1:0. 73. Burgstaller 2:0. - Bemerkungen: Schalke mit Embolo (bis 83.), Freiburg mit Sierro. 66. Gelb-Rot gegen Petersen (Freiburg) und Rot gegen Freiburgs Coach Streich.

Bayer Leverkusen- Augsburg 0:0

25'831 Zuschauer. - Bemerkung: Augsburg mit Hitz.

VfB Stuttgart - Hamburger SV 1:1 (1:1)

58'826 Zuschauer. - Tore: 18. Holtby 0:1. 44. Ginczek 1:1. - Bemerkung: Hamburg ohne Janjicic (Ersatz).

Hannover 96 - RB Leipzig 2:3 (0:1)

42'300 Zuschauer. - Tore: 16. Forsberg 0:1. 54. Orban 0:2. 71. Sané 1:2. 76. Poulsen 1:3. 79. Füllkrug 2:3. - Bemerkungen: Hannover mit Schwegler (verwarnt), Leipzig ohne Mvogo (Ersatz). (sda)

