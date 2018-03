Sport

Das sind die 10 sichersten Penaltyschützen der Fussball-Geschichte



Bild: reuters

Das sind die 10 sichersten Penaltyschützen der Geschichte*

* sofern sie in einer grösseren Liga spielen oder gespielt haben.

Das Gefühl sagt: Ein Engländer ist es nicht. Aber was sagen die Zahlen? Wer ist der sicherste Penaltyschütze in der Geschichte des Fussballs? Und wie sehen die Erfolgsquoten von Messi, Ronaldo und den Schweizern aus?

Um es vorweg zu nehmen: Ein für alle Mal kann auch der Blog Barça Números die Frage, wer der erfolgreichste Penaltyschütze der Fussballgeschichte ist, nicht beantworten. Aber der Macher des Blogs hat umfangreiche Statistiken zusammengeführt, er hat mathematische Berechnungen angestellt und so eine Liste erstellt. «Sie enthält die überwiegende Mehrheit der regelmässigen Penaltyschützen weltweit, ist jedoch nicht abschliessend, weil sie sich auf die eher bekannten Fussballer in Europa und Südamerika fokussiert», schreibt der Blogger. «Vielleicht gibt es einen ausgezeichneten Schützen in einer unbekannteren Liga, von dem wir schlicht nichts wissen.»

Die Liste ist also eine jener Spieler, die den Ruf haben, häufig aus elf Metern zu treffen. Die detaillierten Zahlen – wer trat wie viele Penaltys und war dabei wie erfolgreich? – nennt der Blog leider nicht zu allen Schützen.

Das sind die Top Ten

10 Ronaldo

Brasilien. Cruzeiro, PSV Eindhoven, Barcelona, Inter Mailand, Real Madrid, AC Milan, Corinthians.

Bild: AP

9 Michel Platini

Frankreich. AS Nancy, AS Saint-Etienne, Juventus Turin.

Bild: AP

8 Ronald Koeman

Holland. Groningen, Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, Barcelona, Feyenoord Rotterdam.

Bild: AP

7 Lothar Matthäus

Deutschland. Mönchengladbach, Bayern München, Inter Mailand, New York Metro Stars.

Bild: AFP

6 Youri Djorkaeff

Frankreich. Grenoble, Strasbourg, Monaco, PSG, Inter Mailand, Kaiserslautern, Bolton, Blackburn, New York Metro Stars.

Bild: AP

5 Rickie Lambert

England. U.a. Stockport, Rochdale, Bristol Rovers, Southampton, Liverpool, West Brom, Cardiff.

Bild: Ap

4 Marco van Basten

Holland. Ajax Amsterdam, AC Milan.

Bild: AP NY

3 Matt Le Tisser

England. Southampton.

49 von 50 Penaltys verwertet.

2 Graham Alexander

Schottland. Scunthorpe, Luton Town, Preston North End, Burnley.

77 von 83 Penaltys verwertet.

1 Cuauhtémoc Blanco

Mexiko. U.a. Club América, Real Valladolid, Chicago Fire.

71 von 73 Penaltys verwertet.

Was die Berechnung nicht erfasst, ist die Bedeutung eines Penaltys. Jeder Schuss aus elf Metern wird gleich gewichtet, egal ob er im WM-Final abgegeben wurde oder gegen Vaduz beim Stand von 4:0 in der 87. Minute. Die Aufgabe bleibt zwar grundsätzlich die selbe, nicht aber der Druck, der auf dem Schützen lastet.

Ronaldo und Messi?

Die schaffen es wie gesehen nicht in die Top Ten. Cristiano Ronaldo hat gemäss Angaben von transfermarkt.ch bislang 102 Penaltys verwandelt, aber auch schon 19 verschossen. Lionel Messis Bilanz ist deutlich schlechter. Er bringt es auf 78 Tore und 23 versiebte Elfmeter.

Bild: EPA

Und die Schweizer?

Die etatmässigen Schützen Nummern 1 der Nati der jüngeren Vergangenheit bringen es auf ähnliche Quoten: Alex Frei traf 34 Mal aus elf Metern, 6 Mal nicht. Ricardo Rodriguez steht aktuell bei 19 Treffern und 3 verschossenen Penaltys.

Bild: AP

Eindrücklich sind die Werte von YB-Goalgetter Guillaume Hoarau. Der 34-jährige Franzose durfte nach 39 Penaltys jubeln, nur 4 Mal traf er nicht. Der Ex-Basler Matias Delgado brachte es in seiner Karriere auf eine Bilanz von 24:1, der frühere Sion-Spieler Olivier Monterrubio auf eine von 32:2. Makellos in 19 Versuchen der einstige FCZ-Spieler César und der langjährige NLA-Skorer Viorel Moldovan traf in 16 Anläufen ebenfalls jedes Mal.

Bild: KEYSTONE

Holland scheitert im Halbfinal 2000 nach fünf verschossenen Elfmetern an Italien:

Solltest du bei Strellers eingeladen sein: Besser nicht die Stichworte «Zunge» oder «Ukraine» in die Runde werfen Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Lya Saxer

