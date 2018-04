Sport

Iker Casillas bestritt gestern seinen 1000. Einsatz als Profi. Gegen Belenenses setzte es dabei aber für Porto ein peinliches 0:2 ab. Noch peinlicher war allerdings die Reaktion von Real Madrid.

Der FC Porto erleidet im Titelkampf einen Rückschlag. Nach dem 0:2 gegen Belenenses liegt das Team jetzt einen Punkt hinter Benfica Lissabon. Die Schlagzeilen gehören aber Iker Casillas, der seinen 1000. Einsatz als Profi feierte.

1999 debütierte der Goalie für Real Madrid. Jetzt knackt der 36-Jährige einen Meilenstein, den nicht viele Profis erleben. Schon vor der Partie sagte Casillas: «Das ist ein wichtiger Tag für mich.» Natürlich wollte er die Marke aber mit einem Sieg feiern.

Casillas ist übrigens auch Rekordhalter bei den Champions-League-Einsätzen (167) und in der spanischen Nationalmannschaft (167).

quelle: transfermarkt

Der Profi mit den meisten Einsätzen wird Casillas aber sicher nicht werden. Dafür fehlen ihm noch 377 Partien auf Englands legendären Torhüter Peter Shilton. Auf Rang 2 liegt Rogerio Ceni mit 1234 Einsätzen und Platz 3 belegt Roberto Carlos mit 1125 Spielen der erste Feldspieler. Allerdings sind diese Statistiken mit Vorsicht zu geniessen. Wir haben alle Partien für U-Nationalmannschaften nicht mitgezählt.

Gratulationen für die 1000 Einsätze erhielt Casillas in den Sozialen Medien unter anderem von Sergio Ramos:

Alcanzarte con 'La Roja' lo veo más cerca 🙄, llegar a 1.000 partidos como profesional va a tener que esperar un poco más 😜. ¡Enhorabuena por hacer de tu sueño una realidad, melón!😘 @IkerCasillas https://t.co/66gxxYNir1 — Sergio Ramos (@SergioRamos) 2. April 2018

Und auch sein langjähriger Klub, Real Madrid, freute sich über die magische Marke des Weltmeisters und zweifachen Europameisters:

Felicidades @IkerCasillas por tu partido 1000 como profesional, 725 con la camiseta del Real Madrid. ¡Enhorabuena, Iker! pic.twitter.com/Hjad1neL81 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 2. April 2018

Die Gratulationen Reals kamen bei vielen Fans allerdings schlecht an. Nicht vergessen haben die Aficionados, wie «San Iker» von José Mourinho demontiert und am Ende von Real aussortiert wurde. Der Tenor geht in diese Richtung:

Después que lo echaron como un perro, no le dieron la despedida que merecía, la que se ganó en cada punto partido vienen a felicitarlo??? la hipocresía hoy en día es grandísima. — Gustavo Mojica (@tavomojica10) 2. April 2018

«Nachdem ihr ihn wie einen Hund rausgeworfen habt, ist diese Scheinheiligkeit unglaublich.»

Le echasteis como a un perro cuando se le tendría que haber hecho un homenaje en condiciones, vergonzoso! pic.twitter.com/UUhh1Gyeia — AdRM (@acerroe) 2. April 2018

