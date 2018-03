Sport

Fussball

Bundesliga: Drmic trifft und verliert mit Gladbach. HSV-Krise hält an



Bundesliga, 27. Runde Augsburg – Bremen 1:3 (0:2) Frankfurt – Mainz 3:0 (3:0) Hamburg – Berlin 1:2 (1:0) Gladbach – Hoffenheim 3:3 (1:1) Wolfsburg – Schalke, 18.30 Uhr

Bild: EPA/EPA

Drmic trifft für Gladbach bei spektakulärem Remis – HSV-Krise hält an

Josip Drmic erzielt in der Bundesliga sein erstes Tor seit Februar 2016. Zum zweiten Sieg in der Rückrunde reicht es Borussia Mönchengladbach trotzdem nicht, aber immerhin zum 3:3 gegen Hoffenheim.

Das musst du gesehen haben

Er hat es endlich wieder einmal getan. Josip Drmic trifft für Gladbach gegen Hoffenheim zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Kurz zuvor für den verletzten Raul Bobadilla eingewechselt, trifft Drmic nach einem Abwehrfehler des gegnerischen Keepers. Der Schweizer nimmt den Ball zwar mit dem Arm mit, doch der Treffer wird nach dem Videostudium gegeben.

Am Ende gibt es ein spektakuläres 3:3-Unentschieden. Nachdem Yann Sommer und Co. bereits in der 13. Minute nach in Rückstand geraten sind, passiert das in der zweiten Halbzeit gleich noch zwei Mal. Doch den Borussen gelingt es gleich jedes Mal wieder, diese Partie noch auszugleichen. Matthias Ginter sichert Gladbach den Punkt in der 90. Minute.

Der HSV erlitt unter dem dritten Trainer der Saison eine weitere Niederlage. Das Debüt von Christian Titz ging gegen das formschwache Hertha Berlin (bislang erst ein Sieg in der Rückrunde) trotz 1:0-Pausenführung 1:2 verloren. Zwar verlor auch Mainz, das auf einem Barrage-Platz klassiert ist (0:3 in Frankfurt), doch ist der Rückstand des HSV auf Rang 16 mit sieben Punkten fast unaufholbar gross; zu spielen sind nur noch sieben Runden.

Einen gemütlichen Nachmittag zieht Gelson Fernandes ein. Der Schweizer Mittelfeldspieler sieht von der Bank aus, wie seine Frankfurter Eintracht Mainz gleich mit 3:0 wegputzt.

Marwin Hitz kann mit Augsburg keine Punkte einfahren. Der Keeper unterliegt mit seiner Mannschaft gegen Werder Bremen mit 1:3.

Die Tabelle

Bild: srf

Die Telegramme

Augsburg - Werder Bremen 1:3 (0:2)

30'080 Zuschauer.

Tore: 5. Belfodil 0:1. 40. Belfodil 0:2. 63. Khedira 1:2. 82. Kruse 1:3.

Bemerkung: Augsburg mit Hitz.

Eintracht Frankfurt - Mainz 05 3:0 (3:0)

49'500 Zuschauer.

Tore: 6. Boateng 1:0. 23. Jovic 2:0. 41. Rebic 3:0.

Hamburger SV - Hertha Berlin 1:2 (1:0)

52'195 Zuschauer.

Tore: 25. Douglas Santos 1:0. 56. Lazaro 1:1. 63. Kalou 1:2. -

Bemerkungen: Hamburg ohne Janjicic (nicht im Aufgebot), Berlin mit Lustenberger.

Borussia Mönchengladbach - Hoffenheim 3:3 (1:1)

51'049 Zuschauer.

Tore: 13. Hübner 0:1. 33. Drmic 1:1. 58. Kramaric (Foulpenalty) 1:2. 72. Stindl 2:2. 73. Grillitsch 2:3. 90. Ginter 3:3. -

Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Drmic (ab 21.), ohne Zakaria (verletzt), Hoffenheim ohne Zuber (Ersatz). (abu/sda)

Das sind die Dribbelkönige der Top-5-Ligen

Fussball-Quiz Wer war alles dabei? Bei diesen legendären WM-Aufstellungen kannst du dich beweisen Du wirst dich fühlen wie ein Clown – Teil 2 des Trikot-Quiz wird schwierig Dieses knifflige Rätsel löste mein Chef in 4:14 Minuten – bitte, bitte, sei schneller! Dieses logische Rätsel hat noch niemand unter 10 Minuten geschafft. Bist du der erste? Erkennst du den Fussball-Klub, wenn du nur einen Teil des Logos siehst? Wenn du diese Trikot-Klassiker nicht kennst, musst du oben ohne spielen Fussball-Stadien, wie sie früher ausgesehen haben. Na, erkennst du sie auch alle? Italienischer Fussballer oder Pastasorte? Hier kannst du deine Bissfestigkeit beweisen Huch, da fehlt doch was! Kennst du das Logo deines Lieblingsklubs ganz genau? Wir sind skeptisch ... Es sind nicht alle Zitate von Zlatan: Aber zu wem gehören die herrlich arroganten Fussballer-Sprüche dann? Volume II: Erkennst du den Fussball-Klub, wenn du nur einen Teil seines Logos siehst? In der Disco, im Kino oder beim Fluchen – finde heraus, welcher Fussball-Star du am ehesten bist Erkennst du den Fussball-Klub, wenn du nur einen Ausschnitt seines Logos siehst? Vom Selfie bis zum Kokser-Fake – erkennst du die Fussball-Stars anhand ihres Jubels? Achtung knifflig! Natürlich weisst du, wo Diego Benaglio, Mats Hummels oder Gerard Piqué spielen. Aber weisst du auch, bei welchem Verein sie vorher waren? 0, 1+8, 23, 52, 618 – weisst du, wieso Fussballer teilweise so schräge Rückennummern tragen? Volume III: Erkennst du den Fussballklub, wenn du nur einen Teil seines Logos siehst? Dass dieser Bub Wayne Rooney ist, hast du bestimmt erkannt. Aber wie sieht es mit anderen Fussballstars aus? Achtung, noch kniffliger! Für welchen Klub haben diese 23 Fussballer denn früher gespielt? Wenn du von einem Fussballer nur den Lebenslauf siehst: Weisst du, wen wir suchen? 11 Fragen bis zum Henkelpott: Hast du die Königsklasse, um dir den Champions-League-Titel zu holen? Aber Achtung, es ist wirklich knifflig Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare