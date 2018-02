Sport

Fussball

Schweizer Trio jubelt dank Kramers Traumtor – Bayern nur mit Nullnummer



Bundesliga, 24. Runde Bayern – Hertha 0:0

Hannover – Mönchengladbach 0:1 (0:0)

Hoffenheim – Freiburg 1:1 (0:0)

Stuttgart – Frankfurt 1:0 (1:0)

Bremen – Hamburg 1:0 (0:0)

Bild: AP/dpa

War's das mit der Bundesliga? Bremen schiesst Hamburg ins Elend – Schweizer Trio jubelt

Wettbewerbsübergreifend gewinnt Bayern erstmals seit 14 Siegen nicht: Hertha Berlin kommt in München zu einem 0:0 und Borussia Mönchengladbach beendet seine Negativ-Serie.

Das musst du gesehen haben

Der erstmalige Abstieg des Hamburger SV aus der Bundesliga rückt immer näher. Im «Nordderby» gegen das zuvor auf dem 16. Rang klassierte Werder Bremen gibt es eine später Niederlage. In der 86. Minute ist es van Drongelen, der nach einem Durcheinander mit einem Eigentor den HSV ins Elend stürzt.

Hamburg liegt auf Rang 17 bereits sieben Punkte hinter dem Barrage-Platz. Zehn Runden sind noch zu spielen.

8 - @werderbremen verlor keines der bisherigen 8 Pflicht-Heimspiele unter Florian Kohfeldt (5 Siege, 3 Remis). Einfluss. #SVWHSV — OptaFranz (@OptaFranz) 24. Februar 2018

Gladbach mit den drei Schweizern Sommer, Elvedi und Zakaria in der Startformation siegt in Hannover dank eines Traumtores von Christoph Kramer mit 1:0. Der deutsche Weltmeister trifft volley mit links in die Maschen.

Stuttgart geht gegen Frankfurt in der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung. Erik Thommy braucht den Ball nur noch über die Linie zu drücken. Weil Stuttgart danach wacker verteidigt, gibt es am Schluss den dritten 1:0-Sieg in Folge.

Die TSG Hoffenheim (Steven Zuber sass nur auf der Ersatzbank) geht gegen Freiburg durch einen herrlichen Freistoss von Andrej Kramaric in Führung.

Doch die Freiburger, die Stehaufmännchen der Liga, können wieder einmal auf einen Rückstand reagieren. Nils Petersen macht mit einem Elfmeter das 1:1.

14 Siege in Serie – Bayern eilte von Sieg zu Sieg. Nun hat das Team von Jupp Heynckes erstmals seit dem 1. Oktober, damals ausgerechnet auswärts bei Hertha, wieder unentschieden gespielt.

3 - @HerthaBSC hat von allen aktuellen Bundesligisten die längste laufende Serie ohne Niederlage gegen den FC Bayern (3 Spiele, 3 Unentschieden). Schreck. #FCBBSC #Bundesliga pic.twitter.com/P9od0tzBug — OptaFranz (@OptaFranz) 24. Februar 2018

Die Berliner mit dem Schweizer Fabian Lustenberger ermauerten sich in München ein 0:0. Die letzte Bayern-Niederlage datiert vom 25. November (1:2 in Gladbach). Der Vorsprung beträgt nach der 24. Runde allerdings immer noch 19 Zähler auf die Verfolger.

Die Tabelle

Die Telegramme

Hannover - Mönchengladbach 0:1 (0:0)

43'000 Zuschauer. -

Tor: 72. Kramer 0:1. -

Bemerkungen: Hannover mit Schwegler (bis 60.). Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi und Zakaria (bis 80.), ohne Drmic (Ersatz).

Bayern München - Hertha Berlin 0:0

75'000 Zuschauer. -

Bemerkungen: Hertha Berlin mit Lustenberger.

Hoffenheim - Freiburg 1:1 (0:0)

30'150 Zuschauer. -

Tore: 57. Kramaric 1:0. 66. Petersen (Foulpenalty) 1:1.

Bemerkungen: Hoffenheim ohne Zuber (Ersatz). Freiburg ohne Sierro (nicht im Aufgebot).

Bremen - Hamburg 1:0 (0:0)

42'100 Zuschauer. -

Tor: 86. van Drongelen (Eigentor) 1:0. (sda)

Stuttgart - Eintracht Frankfurt

55'418 Zuschauer.

Tor: 13. Thommy 1:0. -

Bemerkungen: Eintracht ohne Fernandes (Ersatz). (sda)

Die Bundesliga im Zeitraffer – wie sich die Liga seit 1991 verändert hat

