Deutscher Meister! Bayern München gewinnt in Augsburg 3:1 und holt den Titel.



Bundesliga, 29. Runde Augsburg – Bayern 1:4 (1:2)

Gladbach – Hertha 2:1 (0:1)

Köln – Mainz 1:1 (1:0)

Freiburg – Wolfsburg 0:2 (0:1)

Hamburg – Schalke 3:2 (1:1)



Der Bundesliga-Dino lebt nach Spektakel noch – Bayern München ist Deutscher Meister

Bayern München kürt sich in der Bundesliga zum sechsten Mal in Folge zum Meister. Im Kampf am Strich trennen sich Köln und Mainz 1:1.

Das musst du gesehen haben

Der HSV bewahrte sich die Hoffnung auf den Klassenerhalt dank einem 3:2 gegen Schalke. Das Tor des Tages schoss Aaron Hunt, der in der 84. Minute mit einem Traumtor aus 25 Metern ins Lattenkreuz dem Heimteam den Sieg sicherte. Breel Embolo wurde bei den Gästen, die über weite Strecken enttäuschten, in der Pause ausgewechselt.

Der FC Bayern München ist dank eines 4:1-Sieges in Augsburg zum 28. Mal Deutscher Fussballmeister. Dabei begann die Partie für das Team von Jupp Heynckes katastrophal. Jérôme Boateng vertändelte als letzter Mann gegen Sergio Cordova den Ball, Torhüter Sven Ulreich konnte parieren, aber genau ins Gesicht von Niklas Süle – von dort sprang der Ball ins eigene Tor.

Die Bayern fingen sich jedoch schnell: Joshua Kimmich flankte auf Corentin Tolisso, dieser köpfte mutterseelenallein zum 1:1 ins Tor.

Nur sechs Minuten nach dem Ausgleich führten die Bayern bereits. Am Ende einer schönen Kombination legte Juan Bernat per Hacke für James Rodriguez auf, der locker einschob.

Das 3:1 durch Arjen Robben nach etwas mehr als einer Stunde ist dann bereits die Vorentscheidung.

In der Schlussphase konnte Sandro Wagner sogar noch auf 4:1 erhöhen.

Bayern holt die drei Punkte also trotz Fehlstart und liegt damit uneinholbare 20 Zähler vor dem zweitplatzierten Schalke 04, welches noch sechs Partien zu absolvieren hat.

Für Jupp Heynckes, der das Traineramt im Oktober mit fünf Punkten Rückstand auf den damaligen Leader Dortmund übernommen hatte, ist es nach 1989, 1990 und 2013 der vierte Meistertitel als Bayern-Trainer.

Wie vor fünf Jahren bietet sich dem FC Bayern unter Heynckes die Chance auf den Gewinn des Triples. Im DFB-Pokal treffen die Münchner im Halbfinal auswärts auf Leverkusen (17. April), in der Champions League gewannen sie das Viertelfinal-Hinspiel in Sevilla mit 2:1.

Köln-Mainz 1:1

Das Abstiegsduell zwischen dem 1. FC Köln und Mainz endete 1:1, womit die auf dem Relegationsplatz klassierten Gäste in der Tabelle weiterhin sechs Punkte vor den Kölnern liegen. Die beiden Teams boten sich in der zweiten Halbzeit einen offenen Schlagabtausch, wobei die Mainzer zweimal nur die Torumrandung trafen. Aber auch das Heimteam hatte die Entscheidung mehrmals auf dem Fuss.

Gladbach-Hertha 2:1

Borussia Mönchengladbach mit den vier Schweizern Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria und Josip Drmic kam zuhause gegen Hertha Berlin (mit Fabian Lustenberger) zu einem 2:1-Sieg.

Nach dem 0:1 hatten zwei der Schweizer ihren Anteil an der Wende. Beim 1:1 assistierte Josip Drmic per Kopf, das 2:1 fiel durch einen Penalty, den Nico Elvedi rausholte.

Freiburg-Wolfsburg 0:2

Im Abstiegskampf gelang dem VfL Wolfsburg ein Befreiungsschlag. Die Niedersachsen kamen beim 2:0 in Freiburg (mit Vincent Sierro) zum ersten Sieg unter Trainer Bruno Labbadia und dem ersten Erfolg nach neun Pflichtspielen ohne Sieg. Matchwinner für die «Wölfe» war Daniel Didavi, der in der 2. und der 82. Minute traf, Wolfsburgs Keeper Koen Casteels hielt in der Nachspielzeit einen Foulpenalty.

Die Tabelle

Die Telegramme

Hamburger SV - Schalke 3:2 (1:1)

54'137 Zuschauer. -

Tore: 9. Naldo 0:1. 17. Kostic 1:1. 52. Holtby 2:1. 63. Burgstaller 2:2. 84. Hunt 3:2. -

Bemerkung: Schalke mit Embolo (bis 46.).

Augsburg - Bayern München 1:4 (1:2)

30'660 Zuschauer. -

Tore: 18. Süle (Eigentor) 0:1. 32. Tolisso 1:1. 38. James Rodriguez 1:2. 62. Robben 1:3. 87. Wagner 1:4. -

Bemerkung: Augsburg mit Hitz.

Freiburg - Wolfsburg 0:2 (0:1)

24'000 Zuschauer. -

Tore: 2. Didavi 0:1. 83. Didavi 0:2. -

Bemerkungen: Freiburg mit Sierro (bis 81.), Wolfsburg mit Steffen (ab 97.) und Mehmedi (verletzt). 93. Casteels (Wolfsburg) wehrt Foulpenalty von Petersen ab.

Borussia Mönchengladbach - Hertha Berlin 2:1 (0:1)

51'417 Zuschauer. -

Tore: 41. Kalou 0:1. 75. Hazard 1:1. 78. Hazard (Foulpenalty) 2:1. -

Bemerkung: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Zakaria (bis 46.) und Drmic (ab 69.), Hertha mit Lustenberger.

1. FC Köln - Mainz 1:1 (1:0)

50'000 Zuschauer. -

Tore: 7. Hector 1:0. 50. De Blasis 1:1. -

Bemerkung: 92. Rote Karte gegen Donati (Mainz).

(zap/sda)

