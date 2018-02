Sport

Fussball

Öffentlicher Druck zu gross: Schmidt als Trainer in Wolfsburg zurückgetreten



Bild: DPA

Öffentlicher Druck wurde zu gross: Schmidt als Trainer in Wolfsburg zurückgetreten

Martin Schmidt ist nicht mehr Trainer beim Bundesliga-Klub Wolfsburg. Der Schweizer und die abstiegsbedrohten Niedersachsen gehen getrennte Wege.

Wie der Klub mitteilte, habe Schmidt am Montagvormittag VfL-Geschäftsführer Dr. Tim Schumacher, Sportdirektor Olaf Rebbe sowie den Aufsichtsrat von seinem Entscheid in Kenntnis gesetzt. Er wolle es dem Verein dadurch ermöglichen, neue Impulse von der Trainerbank setzen zu können «und den immer weiter ansteigenden öffentlichen Druck – auch gerade gegenüber seiner Person – vom Verein zu nehmen».

Alle Informationen zum Rücktritt von Martin Schmidt gibt es hier ➡https://t.co/KnnhjUTTzt | #VfLWolfsburg pic.twitter.com/L94SiW8k1h — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 19. Februar 2018

Der Verein habe dem Rücktrittsgesuch erst nach einer «intensiven und kontrovers geführten Diskussion» zugestimmt und bedauere Schmidts Entscheid ausdrücklich. «Intern waren wir alle fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam das Blatt wenden werden, entsprechend überraschend und unvorhersehbar kam nun dieser Vorstoss von Martin Schmidt, zumal wir seine Beweggründe nicht in allen Teilen nachvollziehen können», sagte Schumacher.

«Schmidt war unser Wunschtrainer»

Sportdirektor Rebbe sagte gegenüber dem «kicker» auch noch: «Wir hätten das Ziel Klassenerhalt nur allzu gerne mit Schmidt selbst erreicht, aber wir konnten ihn nicht von seiner Entscheidung abbringen. Diese entschlossene Haltung gilt es jetzt zu respektieren, wenngleich ich zugeben muss, dass mich dieser Schritt enttäuscht – auch gerade weil er unser Wunschtrainer war.»

Bild: EPA/EPA

Schmidt war erst seit letztem September Coach in Wolfsburg. Er hat das Team aus Niedersachsen als Nachfolger des Niederländers Andries Jonker nicht ins gesicherte Tabellen-Mittelfeld führen können. Unter Schmidt gewann Wolfsburg nur drei von 19 Partien. Derzeit liegt der VfL auf Platz 14 - nur einen Punkt über dem Barrage-Platz 16.

Gegen Bayern fast gepunktet

Schmidt hatte am letzten Wochenende mit Wolfsburg einen Sieg gegen den souveränen Leader Bayern München trotz 1:0-Halbzeitführung verpasst. Wegen eines Penaltys in der 90. Minute verlor Wolfsburg 1:2. Der erst spät eingewechselte Robert Lewandowski war erfolgreich, nachdem der junge VfL-Verteidiger Gianluca Itter den Bayern-Stürmer Arjen Robben leicht am Arm zurückgehalten hatte. (sda)

Mit Gamen Geld verdienen 1m 11s Mit Gamen Geld verdienen Video: srf/SDA SRF

Das ist der moderne Fussball Wer noch immer nicht recht wusste, was Büne mit «Pussy-Fussball» meinte: Genau DAS hier Alle sagen, moderner Fussball sei super. Ich sage: Im modernen Fussball haben sich Saumoden eingenistet, die mich laufend kotzen lassen Der Moment, in dem ich den allerletzten Glauben an den ehrlichen Fussball verlor Dann macht doch eure Supermegagiga-Liga! Wie meine Liebe zur Champions League erlosch Jetzt also auch in der Primera Division: Sevilla spielt als erstes spanisches Team ohne Spanier Scheichs, Tormusik oder Wappenküsser – 16 Dinge, die schleunigst wieder aus dem Fussball verschwinden sollten Ausländer-Trios, werbefreie Trikots oder das Nasenpflaster – 16 Dinge, die aus dem Fussball verschwunden sind Da schmerzt das Herz, es ist schon wieder Nati-Pause! Erlöst uns endlich von diesem Müll – in vier Stunden habe ich eine bessere Lösung entwickelt Nach Robben auch noch diese erbärmliche Junioren-Schwalbe – es geht bachab mit dem Fussball Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo