Sport

Fussball

Europa League, 1/16-Finals Hinspiele



Europa League, 1/16-Finals, Hinspiele FK Astana – Sporting Lissabon 1:3 (1:0) Dortmund – Bergamo 3:2 (1:0) Marseille – Braga 3:0 (1:0) Spartak Moskau – Bilbao 1:3 (0:3) Nizza – Lokomotive Moskau 2:3 (2:0) Östersund – Arsenal 0:3 (0:2) Ludogorez – Milan 0:3 (0:1) San Sebastian – Salzburg 2:2 (0:1) AEK Athen – Dynamo Kiew 21.05 Partizan Belgrad – Viktoria Pilsen 21.05 FCS Bukarest – Lazio Rom 21.05 Celtic Glasgow – Zenit St.Petersburg 21.05 FC Kopenhagen – Atlético Madrid 21.05 Lyon – Villarreal 21.05 Napoli – Leipzig 21.05

Bild: AP/AP

Rodriguez trifft für Milan – Batshuayi rettet Dortmund – Favre sieht unerfreuliche Wende

Das musst du gesehen haben

Milan siegt bei Ludogorez Rasgrad auch dank Ricardo Rodriguez 3:0. Der Schweizer Nationalspieler kommt erst in der 60. Minute, verwandelt dann vier Minuten später einen Elfmeter souverän zum 2:0. Das 1:0 hatte der 20-jährige Patrick Cutrone erzielt, es ist der vierte Treffer in den letzten drei Partien für den Mann, der nur wenige Kilometer nach der Schweizer Grenze geboren wurde.

Weniger gut läuft es Roman Bürki bei Dortmund. Der Schweizer lässt gegen Atalanta Bergamo mit Remo Freuler vor dem 2:1 durch Josip Ilicic einen Ball unglücklich zur Seite abprallen. Ilicic drehte dabei die Partie innert fünf Minuten (51. und 56.). André Schürrle hatte Dortmund in Halbzeit 1 in Führung geschossen (30.), Januar-Transfer Michy Batshuayi glich für den BVB mit seinem vierten Treffer im dritten Pflichtspiel in der 65. Minute zum 2:2 aus und sichert seinem neuen Team in der 91. Minute gar noch den Sieg.

Arsenal bekundet beim Überraschungsteam aus Schweden keine Probleme. Die Gunners siegen locker mit 3:0. Granit Xhaka sieht die Tore von Nacho Monreal (13.), Sotiris Papagiannopoulos (24., Eigentor) und Mesut Özil (58.) nur von der Bank aus. Östersund verpasst den Ehrentreffer in der 90. Minute, als Tom Pettersson einen Elfmeter verschiesst.

Ein Debakel erlebt Lucien Favre mit Nizza. Im Heimspiel gegen Lokomotive Moskau gehen die Südfranzosen durch ein Doppelpack von Mario Balotelli zwar bis zur 28. Minute 2:0 in Führung. Aber die Russen drehen die Partie und siegen 3:2.

Sporting Lissabon hat die Pflichtaufgabe beim FK Astana nach einem Fehlstart (0:1 in der 7. Minute) mehr oder weniger souverän gelöst. Die Portugiesen siegen in Kasachstan dank drei Toren innert sieben Minuten (48., 50. und 55.) am Ende 3:1. Besonders sehenswert ist dabei das 2:1 durch Gelson Martins. Oder besser gesagt: die Vorarbeit. Der achtfache argentinische Nationalspieler Marcos Acuña zaubert sich dabei durch die gegnerischen Statisten Abwehrspieler.

Die Telegramme

Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo 3:2 (1:0)

62'500 Zuschauer.

Tore: 30. Schürrle 1:0. 51. Ilicic 1:1. 56. Ilicic 1:2. 65. Batshuayi 2:2. 91. Batshuayi 3:2.

Bemerkung: Dortmund mit Bürki, ohne Akanji (nicht im Aufgebot/nicht für Europa League gemeldet), Atalanta mit Freuler, ohne Haas (nicht im Aufgebot).

Olympique Marseille - Sporting Braga 3:0 (1:0)

20'000 Zuschauer.

Tore: 4. Germain 1:0. 69. Germain 2:0. 74. Thauvin 3:0.

Nice - Lokomotive Moskau 2:3 (2:1)

15'000 Zuschauer.

Tore: 4. Balotelli 1:0. 28. Balotelli (Foulpenalty) 2:0. 45. Fernandes (Foulpenalty) 2:1. 69. Fernandes 2:2. 77. Fernandes 2:3.

Bemerkung: 67. Rote Karte gegen Coly (Nice).

Östersund - Arsenal 0:3 (0:2)

10'000 Zuschauer.

Tore: 13. Monreal 0:1. 24. Papagiannopoulos (Eigentor) 0:2. 58. Özil 0:3.

Bemerkungen: Arsenal ohne Xhaka (Ersatz). 91. Ospina (Arsenal) hält Foulpenalty von Pettersson.

Ludogorez Rasgrad - Milan 0:3 (0:1)

8000 Zuschauer.

Tore: 44. Cutrone 0:1. 63. Rodriguez (Foulpenalty) 0:2. 92. Borini 0:3.

Bemerkung: Milan mit Rodriguez (ab 60.).

Falls du das auch noch wissen willst: Diese zehn Fussballgrössen haben ihre Frau betrogen

Witziges zum Fussball Marco Streller hat's per WhatsApp eingefädelt – Cristiano Ronaldo wechselt zum FC Basel! Diese 11 Amateur-Fussballer triffst du in JEDEM Trainingslager So sehen Lichtsteiner, Behrami, Neymar und Co. das Fussballfeld wirklich Ihr glaubt nicht, was Messi, Shaqiri, Ibrahimovic und Co. für Apps auf ihren Smartphones haben Was fragst du den Autoverkäufer, wenn du keinen VW mehr willst? Diese Fussballer-Namen geben dir Antworten auf Fragen, die du gar nicht gestellt hast Vom parkenden Bus bis zum selbstlosen Stürmer: 7 Gründe, weshalb wir den FC Chelsea alle lieben. Nicht! Dumm und Dümmer lachen sich kaputt: Diese 7 Platzverweise sind noch dämlicher als Fàbregas' Aussetzer Das sind die Top 25 der schrägsten Fussballer-Songs aller Zeiten Wie die lustig-frisierten Fellaini-Brüder beinahe die taktischen Pläne von Chelsea-Coach José Mourinho ruiniert hätten Grösser! Besser! Mehr! Mehr! Mehr! Der Transfer-Gerüchte-Generator ist jetzt noch sexyer! Sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen – diese 10 Fussballer haben heimliche Doppelgänger Von «New Arrogance» bis «Yugo Boss» – diese Fussballer-Parfüms sollten dringend auf den Markt FIFA 16 ist draussen und wir haben uns so richtig ausgetobt: «CC» wechselt sich selbst ein, Granit Xhaka ballert auf seinen Coach Breel Embolo ist mit seiner gewagten Frisur nicht alleine – das sind die 40 schrägsten Fussballer-Fritten Wer spielt denn da im Achtelfinal gegen wen? Die Champions League in Emojis dargestellt Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo