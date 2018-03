Sport

HSV versagt im Kellerknüller – Mehmedis Schlenzer nützt Wolfsburg nichts



Bundesliga, 25. Runde Augsburg – Hoffenheim 0:2 (0:1) Frankfurt – Hannover 1:0 (1:0) Schalke – Hertha 1:0 (1:0) HSV – Mainz 0:0 Wolfsburg – Leverkusen 1:2 (0:1) Leipzig – Dortmund 1:1 (1:1)

Bild: EPA/EPA

Dortmund und Leipzig trennen sich ohne Sieger – Mehmedis Schlenzer nützt Wolfsburg nichts

Dortmund – Leipzig

RB Leipzig ging gegen Dortmund durch den Franzosen Jean-Kévin Augustin nach einer knappen halben Stunde in Führung. Keine zehn Minuten benötigt Dortmund für den Ausgleich: Marco Reus erzielte in der hochklassigen ersten Halbzeit mit seinem 95. Bundesliga-Treffer das 1:1.

Weil die anderen Verfolger von Leader Bayern München, der erst am Sonntag in Freiburg spielt, alle gewannen, verbesserte sich die Situation von Dortmund und Leipzig nicht. Dortmund musste den 2. Platz an Erzrivale Schalke abgeben. Leipzig liegt mit drei Punkten Rückstand auf die Top 4 im 6. Rang.

HSV – Mainz

Der HSV überzeugt in der ersten Halbzeit im Abstiegsknüller gegen Mainz. Nur das Tor will nicht fallen. Das heisst: Es fällt durhc Filip Kostic, wird aber zurecht wegen Abseits vom Videoschiedsrichter aberkannt.

Kostic verpasst in der 61. Minute die Führung erneut: Er scheitet mit einem kläglich getretenen Elfmeter an Torhüter Florian Müller, der bei seinem Bundesliga-Debüt stark hält. Aber Mainz-Verteidiger Leon Balogun muss mit Gelb-Rot frühzeitig unter die Dusche. Tore fallen auch in der Folge keine. Der HSV bleibt sieben Punkte hinter dem Barrage-Platz. Und nächste Woche geht's zu Bayern München.

Schalke – Hertha

Schalke ist neu der erste Bayern-Verfolger. Die Knappen mit Breel Embolo in der Startelf gehen gegen Hertha Berlin in der 37. Minute durch Marko Pjaca verdient in Führung:

Die Partie ist danach nicht hochstehend, Schalke aber bringt den Vorsprung über die Zeit und feiert den dritten Sieg in Serie. Und: Schalke hat seit 22 Partien immer getroffen, was letztmals 1984 gelang.

Frankfurt – Hannover

Oben dran bleibt auch Frankfurt. Danny da Costa bringt die Eintracht gegen Hannover in der 39. Minute per Kopf 1:0 in Führung. Allerdings hätte es den vorausgehenden Eckball nie geben dürfen. Schade darf der Videoschiedsrichter bei Eckball-Entscheidungen nicht eingreifen.

Der Videobeweis wird dann in der 63. Minute auf der Gegenseite eingesetzt. Hannover wird nämlich ein Penalty nachträglich aberkannt. Miiko Albornoz versuchte es mit einer Schwalbe. Es bleibt beim 1:0, Frankfurt – mit Gelson Fernandes über 90 Minuten – damit weiterhin auf einem Champions-League-Platz.

Wolfsburg – Leverkusen

Weiter unten drin bleibt Wolfsburg, bei dem Admir Mehmedi von Beginn weg ran durfte, Renato Steffen einmal mehr auf der Bank sass. Das 1:0 für Leverkusen fällt nach einem Foulelfmeter durch Wendell (31.) und ist dem Spielverlauf entsprechend.

Spätestens nach dem 2:0 durch Julian Brandt in der 78. Minute scheint die Partie für das deutlich bessere Team entschieden. Aber praktisch mit dem Gegenangriff verkürzt Admir Mehmedi mit einem gefühlvollen Schlenzer wieder auf 1:2. Weitere Tore fallen keine mehr. Wolfsburg damit jetzt punktgleich mit Mainz gerade noch vor dem Barrage-Platz.

Augsburg – Hoffenheim

Der Lauf von Andrej Kramaric geht weiter. Der Stürmer trifft zum fünften Mal in Serie und erzielt dabei gegen Augsburg schon das 6. Tor in dieser Phase. Marwin Hitz ist beim Kopfball machtlos.

Auch beim zweiten Treffer kann der Schweizer nichts machen Serge Gnabry schliesst seinen selbst eingeleiteten Angriff souverän ab. Hoffenheim bleibt mit dem ersten Auswärtssieg seit Anfang November an den Europacup-Plätzen dran.

Die Tabelle

Die Telegramme

Leipzig - Borussia Dortmund 1:1 (1:1)

42'558 Zuschauer.

Tore: 29. Augustin 1:0. 38. Reus 1:1.

Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz). Borussia Dortmund mit Akanji und Bürki.

Eintracht Frankfurt - Hannover 1:0 (1:0)

48'000 Zuschauer.

Tor: 39. Da Costa 1:0.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Gelson Fernandes. Hannover mit Schwegler (verwarnt).

Augsburg - Hoffenheim 0:2 (0:1)

27'100 Zuschauer.

Tore: 31. Kramaric 0:1. 50. Gnabry 0:2.

Bemerkungen: Augsburg mit Hitz. Hoffenheim ohne Zuber (Ersatz).

Schalke - Hertha Berlin 1:0 (1:0)

61'578 Zuschauer.

Tor: 37. Pjaca 1:0.

Bemerkungen: Schalke bis 80. mit Embolo. Hertha Berlin mit Lustenberger.

Hamburger SV - Mainz 0:0

45'000 Zuschauer.

Bemerkungen: Hamburger SV ohne Janjicic (suspendiert) und Hirzel (verletzt). 62. Torhüter Müller (Mainz) hält Foulpenalty von Kostic. 61. Gelb-Rote Karte gegen Balogun (Mainz).

Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1:2 (0:1)

24'354 Zuschauer.

Tore: 31. Alario (Foulpenalty) 0:1. 78. Brandt 0:2. 79. Mehmedi 1:2.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Mehmedi, ohne Steffen (Ersatz). 91. Gelb-Rote Karte gegen William (Wolfsburg).

