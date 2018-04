Sport

Fussball

Grazie Roma – die 10 besten Feier-Videos zur Sensation gegen den FC Barcelona



Bild: EPA/ANSA

Grazie Roma – die 10 besten Feier-Videos zur Sensation gegen Barça

Nach dem 1:4 in Barcelona setzen vor dem Rückspiel im Champions-League-Viertelfinal nur noch kühnste Optimisten eine Lira auf die AS Roma. Doch die Italiener schaffen gegen Messi ein Fussball-Wunder und ziehen nach einem 3:0-Sieg in die Halbfinals ein.

«Als man mir davon erzählte, hielt ich es erst für einen Scherz», gab Jürgen Klopp zu. Der Trainer von Liverpool war mit seinem Team gegen Manchester City gerade in die Halbfinals der Champions League vorgestossen. Doch die grosse Geschichte des Abends ereignete sich in Rom, wo die AS Roma gegen Barcelona 3:0 siegte und so noch die Wende schaffte. Klopp: «Das habe ich ehrlich nicht erwartet. Sie haben Mo Salah verloren und sind nun trotzdem in den Halbfinals. Das ist eine grosse Sache.»

Das sieht mit Sicherheit auch der italienische Fernseh-Reporter Carlo Zampa so. Für ihn gab es beim 3:0 durch Konstantinos Manolas kein Halten mehr:

Das 3:0 von der Tribüne gefilmt: Video: YouTube/Gabriele Vernucci

Der Schlusspfiff in der Fankurve: Video: YouTube/Andrea Tutorial

Auch Journalisten rasten aus: Video: YouTube/foot liveHD

«Grazie Roma» erklingt im Stadion, Manolas kann die Tränen nicht zurückhalten: Video: YouTube/Crazy Boom

Inbrünstig singt die Fankurve bei «Grazie Roma» mit: Video: YouTube/Stefano Adducci

In der Kabine geht's ab und auch der Ex-Captain gratuliert – No Totti, No Party: Video: YouTube/BalkanSportsNews

Mehr Geschrei in der Kabine: Video: YouTube/BalkanSportsNews

In der Stadt springt Roma-Präsident James Pallotta vor Freude in einen Brunnen: Video: YouTube/BalkanSportsNews

Bonus

Die Hymne «Roma, Roma, Roma» vor dem Anpfiff im Olimpico: Video: YouTube/Vincenzo Di Giorgi

(ram)

