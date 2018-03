Sport

Fussball-Testspiele: Brasilien schlägt Deutschland, Frankreich überzeugt



Die wichtigsten Test-Länderspiele Nigeria – Serbien 0:2 (0:0) Tunesien – Costa Rica 1:0 (1:0) Deutschland – Brasilien 0:1 (0:1) Russland – Frankreich 1:3 (0:1) England – Italien 1:1 (1:0) Spanien – Argentinien 6:1 (2:1)

Spanien schiesst Argentinien ab – Brasilien beendet Deutschlands Ungeschlagenheit

Brasilien revanchiert sich für die berüchtigte 1:7-Niederlage bei Weltmeister Deutschland. Italien schafft Achtungserfolg gegen England. Frankreich lässt WM-Gastgeber Russland keine Chance.

WM-Favorit Frankreich gibt sich gegen Gastgeber Russland keine Blösse. Kylian Mbappé (40. und 83.) und Paul Pogba mit einem herrlichen Freistoss (49.) sichern der «Équipe Tricolore» den Sieg. Der einzige Makel ist eine Unaufmerksamkeit in der Defensive, die zum zwischenzeitlichen 1:2 durch Smolow (68.) führt.

Brasilien beendet Deutschlands Ungeschlagenheit

In Deutschland bewies Tite, dass Brasilien für die Mission «Sechster WM-Titel» gerüstet scheint. Gabriel Jesus, eines der prägenden Gesichter des vom Coach eingeleiteten Verjüngungsprozesses, half ihm dabei entscheidend.

Der in einer Woche erst 21 Jahre alt werdende Stürmer von Manchester City erzielte im Prestige-Vergleich mit Deutschland das einzige Tor. Den scharfen Kopfball aus kurzer Distanz konnte Deutschlands Goalie Kevin Trapp nicht vor der Linie abwehren. Unter Tite gelangen Gabriel Jesus in 15 Spielen – in den ersten drei war er nicht aufgeboten – neun Tore.

Costa Rica verliert, Serbien siegt.

Costa Rica konnte im Auftritt in Nizza den 1:0-Auswärtssieg gegen Schottland nicht bestätigen. Die «Ticos», die am 27. Juni in Nischni Nowgorod letzter Schweizer Vorrunden-Gegner sein werden, bekamen die Formstärke Tunesiens zu spüren. Sie unterlagen dem seit sieben Spielen ungeschlagenen WM-Teilnehmer aus Nordafrika, der sein abschliessendes Gruppenspiel gegen Panama «simulieren» wollte, durch ein Gegentor von Wahbi Khazri (36.) 0:1.

Für Serbien resultierte nach dem jüngsten Fehltritt gegen Marokko diesmal ein Sieg. Als Matchwinner beim 2:0 gegen Nigeria im Londoner Kleinstadion Hive präsentierte sich einer, der in der englischen Hauptstadt spielt: Mittelstürmer Aleksandar Mitrovic, in neun Spielen für den Championship-Dritten Fulham seit dem leihweisen Wechsel von Newcastle United bereits siebenfacher Torschütze, erzielte innert 13 Minuten (68./81.) beide Treffer für die Serben.

England und Italien trennten sich 1:1-Unentschieden. Der Ausgleich für die Italiener fiel aber erst kurz vor Schluss per Penalty durch Lorenzo Insigne. In der ersten Halbzeit hatte Jamie Vardy die Engländer in Führung gebracht.

Spanien deklassiert Argentinien

Argentinien, WM-Finalist von 2014, war gegen Spanien absolut chancenlos. Bereits nach weniger als einer halben Stunde lagen die «Gauchos» bereits mit 0:2 zurück. Das zwischenzeitliche 1:2 war nur ein Strohfeuer. In der zweiten Halbzeit machten die Spanier mit vier Toren alles klar. Isco ist dabei der Mann des Spiels mit einem Hattrick.

Die Telegramme

Deutschland - Brasilien 0:1 (0:1)

Berlin. - 72'717 Zuschauer.

Tor: 37. Gabriel Jesus 0:1.

Deutschland: Trapp; Kimmich, Boateng (68. Süle), Rüdiger, Plattenhardt; Kroos, Gündogan (81. Werner); Goretzka (61. Brandt), Draxler, Sané (61. Stindl); Gomez (62. Wagner).

Brasilien: Alisson; Dani Alves, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Paulinho, Casemiro, Fernandinho; Willian, Gabriel Jesus, Coutinho (73. Douglas Costa).

Bemerkungen: Deutschland ohne Can, Özil und Müller (geschont/abgereist), Brasilien ohne Neymar, Filipe Luis und Alex Sandro (alle verletzt).

Spanien - Argentinien 6:1 (2:1)

Wanda Metropolitano, Madrid.

Tore: 12. Diego Costa 1:0. 22. Isco 2:0. 39. Otamendi 2:1. 52. Isco 3:1. 55. Thiago 4:1. 74. Aspas 5:1. 75. Isco 6:1.

Spanien: De Gea; Carvajal, Piqué (72. Azpilicueta), Ramos, Alba; Thiago, Koke, Iniesta (56. Niguez); Isco (76. Vazquez), Diego Costa (46. Aspas), Asensio.

Argentinien: Romero (22. Caballero); Bustos (62. Mercato), Otamendi, Rojo, Tagliafico; Mascherano (56. Pavon), Biglia; Meza, Banega (62. Perez), Lo Celso; Higuain (59. Martinez).

Nigeria - Serbien 0:2 (0:0)

The Hive Stadium, London.

Tore: 68. Mitrovic 0:1. 81. Mitrovic 0:2.

Serbien: Stojkovic; Rukavina, Ivanovic, Nastasic, Kolarov; Milivojevic, Matic (65. Grujic); Tadic (91. Maksimovic), Ljajic (80. Zivkovic), Kostic (88. Gacinovic); Mitrovic.

Tunesien - Costa Rica 1:0 (1:0)

Nizza.

Tor: 36. Khazri 1:0.

Costa Rica: Navas; Gamboa (85. Oviedo), Waston, Acosta, Duarte, Calvo; Colindres (58. Segura), Borges, Tejeda (64. Azofeifa), Bryan Ruiz (85. Yendrick Ruiz); Ureña (72. Mitchell).



England - Italien 1:1 (1:0)

Wembley, London. - 82'598 Zuschauer.

Tore: 26. Vardy 1:0. 87. Insigne (Penalty) 1:1.

England: Butland; Walker, Stones (73. Henderson), Tarkowski; Trippier (60. Rose), Oxlade-Chamberlain (60. Lallana), Dier, Young; Lingard (71. Cook), Sterling; Vardy (70. Rashford).

Italien: Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Pellegrini (79. Gagiardini), Jorginho, Parolo; Candreva (56. Chiesa), Immobile (64. Belotti), Insigne. (abu/sda)



