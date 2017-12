Goalie will nach Foul keine 6000 Franken bezahlen – droht Klagewelle im Amateurfussball?

Granit Xhaka erzielt in einem absolut verrückten Spitzenkampf ein Traumtor

Der Spitzenkampf in der Premier League zwischen Liverpool und Arsenal bietet viel Spektakel. So richtig los geht es aber erst in der zweiten Halbzeit. Nachdem Coutinho vor der Pause Liverpool in Führung gebracht hat, doppelt der Ex-Basler Mohammed Salah kurz danach nach.

Der Zwei-Tore-Vorsprung hält aber nur eine Minute. Alexis Sanchez bringt Arsenal gleich nach dem Anstoss wieder heran. Dann folgt der grosse Auftritt von Granit Xhaka. Der Schweizer Natispieler fasst sich aus grosser Distanz ein …