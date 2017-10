Sport

Fussball

Fussball: Paolo Tramezzani als Trainer beim FC Sion entlassen



Bild: KEYSTONE

Nach 2:2 gegen Lugano: Paolo Tramezzani als Sion-Trainer entlassen

Nach zwölf Runden hat die Super League den zweiten Trainerwechsel der Saison 2017/18. Sion entzieht Chefcoach Paolo Tramezzani per sofort die Verantwortung. Der Nachfolger steht noch nicht fest.

Sechs Heimspiele (vier davon in Folge), kein Sieg: Das 2:2 gegen Lugano brachte in Sitten das Fass zum Überlaufen. Trotz 52-minütiger Überzahl schaffte Sion gegen die Tessiner weder den Turnaround in der Partie noch in einer Saison, die bislang gar nicht nach dem Gusto von Präsident Christian Constantin verlief.

Sion gewann seit einem 9:1 in der ersten Cuprunde gegen Gränichen nur noch eines von neun Pflichtspielen. Unter anderem schieden die Walliser in der zweiten Runde des Cups gegen Stade Lausanne-Ouchy aus. In der Meisterschaft hat Sion seit Ende Juli nur noch einmal gewonnen, beim 2:1 in Lugano, in dessen Nachgang Präsident Constantin gegen Rolf Fringer handgreiflich wurde.

Zudem hatte Tramezzani auch das peinliche Out in der Europa-League-Qualifikation gegen den bescheidenen litauischen Vertreter Suduva Marijampole zu verantworten. Die Bilanz des 47-jährigen Italieners, erst im Sommer mit einem Zweijahresvertrag aus Lugano weggelotst, liest sich schwach: In 16 Ernstkämpfen holte Sion im Schnitt 1,06 Punkte (vier Siege, fünf Punkte, sieben Niederlagen).

Umfrage Ist der Entscheid von Constantin nachvollziehbar? Ja, das ist die richtige Entscheidung.

Nein, Tramezzani hätte noch mehr Zeit verdient, um sich zu beweisen.

Ich will nur das Resultat sehen.

Abstimmen 469 Votes zu: Ist der Entscheid von Constantin nachvollziehbar? 50% Ja, das ist die richtige Entscheidung.

24% Nein, Tramezzani hätte noch mehr Zeit verdient, um sich zu beweisen.

25% Ich will nur das Resultat sehen.

Es entbehrt nicht jeglicher Ironie, dass schlussendlich der Klub Tramezzanis Sion-Abenteuer beendete, den der 47-Jährige 122 Tage zuvor verlassen hatte. Tramezzani, der Lugano in der abgelaufenen Saison überraschend auf Rang 3 und damit in die Gruppenphase der Europa League geführt hatte, wollte mit Sion den nächste Schritt zu machen. Nach nur 16 Spielen mit den Wallisern ist diese Kapitel aber bereits geschlossen. (abu/sda)

Damals, als Constantin andere Schlagzeilen machte – so berichtete die internationale Presse über die Prügel für Fringer

Du spielst selbst Fussball? Dann kennst du diese Dinge bestimmt «Bin bei der Freundin stecken geblieben» – die verrücktesten Ausreden im Regionalfussball Diese 11 Amateur-Fussballer triffst du in JEDEM Trainingslager Jeder Amateur-Fussballer kennt diese 14 Momente der Saisonvorbereitung genau Auch DU wirst dich ertappt fühlen: 13 Grafiken, die den Amateurfussball perfekt beschreiben Vom heulenden Schiri bis zum Spieler mit Durchfall: So schöne Geschichten kann nur der Provinz-Fussball schreiben 12 Persönlichkeiten, die an keinem Grümpi (Grümpeli, Grümpeler, Grömpi) fehlen dürfen Nur wenn du dich auch an diese 25 Dinge erinnern kannst, warst du ein echtes Fussballkind Hier gibt's gleich eines der lustigsten Eigentore aller Zeiten zu sehen Wichtig für alle Amateur-Fussballer: Schaut das und ihr fühlt euch eine Zillion Mal besser 12 Ausdrücke, die nur Fussballer verstehen – und die passende «Erklärung für Dummies» gleich dazu Diese 12 herrlichen Videos aus dem Amateur-Fussball zeigen perfekt, wie du dich im Ausgang verhältst Wegen diesen 11 Typen ist Fussballspielen auch in der zweiten (oder dritten) Mannschaft so herrlich Kein Bock auf Training? Mach es besser als diese 10 (fast echten) Super-League-Schwänzer 12 (Not-)Lügen, die jeder Hobby-Fussballer kennt – und was man sich dabei denkt Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo