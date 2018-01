Sport

Fussball

Hüppi holt Weggefährten an Bord: Sutter wird neuer Sportchef beim FC St.Gallen



Bild: KEYSTONE

Hüppi holt alten Weggefährten an Bord: Alain Sutter wird neuer Sportchef beim FC St.Gallen

Alain Sutter wird neuer Sportchef im FC St. Gallen. Er tritt sein Amt am kommenden Montag an und hört gleichzeitig als Fussball-Experte auf SRF auf. Der 49-jährige Sutter unterschrieb bei den Ostschweizern einen Vertrag über drei Jahre.

Mit der Verpflichtung von Alain Sutter ist die neue Führungscrew im FC St. Gallen um den neuen Präsidenten Matthias Hüppi komplett. Neben dem früheren TV-Moderator und -Kommentator wurde vor Weihnachten mit Patrick Gründler, Peter Germann, Christoph Hammer und dem Ex-Internationalen Stefan Wolf ein neuer Verwaltungsrat benannt.

Der Posten des Sportchefs war seit Anfang August vakant, nachdem Christian Stübi zunächst im Organigramm degradiert worden war, dann selber kündigte und schliesslich freigestellt wurde.

Umfrage Ist Alain Sutter eine gute Wahl als Sportchef? Ja.

Schwierig. Perspektivspieler bräuchte St.Gallen mal wieder.

Hoffentlich holt er einfach keinen alten Afrikaner, der 25 Tore verspricht, mal gut war und dann viermal trifft.

Nein.

Ich weiss es nicht.

Abstimmen 78 Votes zu: Ist Alain Sutter eine gute Wahl als Sportchef? 33% Ja.

17% Schwierig. Perspektivspieler bräuchte St.Gallen mal wieder.

14% Hoffentlich holt er einfach keinen alten Afrikaner, der 25 Tore verspricht, mal gut war und dann viermal trifft.

22% Nein.

12% Ich weiss es nicht.

Alain Sutter war bislang im Fussball meist und erfolgreich in kommentierender Funktion tätig - bei Spielen der Nationalmannschaft sowie bei Übertragungen der Champions League. Über operative Erfahrung verfügt er dagegen kaum. Vor rund sechs Jahren war er als Berater in den Verwaltungsrat der Grasshoppers eingetreten, schied aber schon nach vier Monaten und einem Wechsel des Präsidenten wieder aus.

Als Aktiver hat Sutter für die Schweiz 62 Länderspiele absolviert und an der WM 1994 teilgenommen. Mit den Grasshoppers wurde er zweimal Meister (1990, 1991) und Cupsieger (1989, 1990). In Deutschland spielte er für den 1. FC Nürnberg, Bayern München und den SC Freiburg. 1998 beendete er seine Karriere in den USA bei den Dallas Burn. (cma/fox/sda)

Erste Reaktionen

Warten wir mal ab ... Vor gut einem Monat bereits prophezeit. Fehlt nur noch Russi als Konditionstrainer und Gilbert Gress als Nachwuchschef.#fcsg #fcsgpk #alainsutter #sportchefhttps://t.co/6PwZ367a0J — Philipp Erismann (@p_erisma) 3. Januar 2018

Alain Sutter wird also Sportchef beim FC S(R)G. Gratulation! — Lukas Ninck (@LukasNinck) 3. Januar 2018

Video des Tages: Tausende protestieren landesweit gegen die Regierung 1m 12s Tausende protestieren landesweit gegen die Regierung Video: srf

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare