Sport

Fussball

Fussball: Die Schweiz deklassiert Panama im WM-Testspiel



WM-Testspiel Schweiz – Panama 6:0 (4:0)

Bild: KEYSTONE

«Wollten zeigen, dass wir viele Tore schiessen können» – Schweiz mit Gala gegen Panama

6:0 deklassierte die Schweiz den überforderten WM-Debütanten Panama vor 8600 Zuschauern in Luzern. Im zweiten Test des Endrundenjahres deutete auch die zweite Garde der SFV-Auswahl ihr Potenzial an.

Im Frühling vor zwei Jahren hatte sich eine mittlere Schweizer Fussball-Depression angebahnt, 2018 ist alles anders. Das Team um Leader Granit Xhaka wirkt stabiler und stilsicherer denn je.

Das System ist derzeit von Spiel zu Spiel ein anderes, die personelle Besetzung ebenso, nur etwas ist konstant gleich: Die Schweizer reihen einen Sieg an den nächsten – seit dem vorletzten Herbst haben sie 13 von 15 Partien gewonnen, der Punkteschnitt in jener Phase beträgt 2,66. Das sind statistische Werte, wie sie global nur die Crème de la Crème zu bieten hat, Titelhalter Deutschland, Spanien oder Brasilien.

Absatzvorlagen, präzise Schüsse, ein souverän verwandelter Foulpenalty, Dribblings, perfekte Seitenwechsel - die Nummer 8 der FIFA-Rangliste führte Los Canaleros vor, als stünde auf der anderen Seite ein Nobody ohne das geringste internationale Format und nicht der Stolz eines Verbands, der sich zum ersten Mal in seiner Geschichte für ein WM-Turnier qualifiziert hat; notabene dank einem 2:1 gegen Costa Rica, auf das Petkovics Elf im kommenden Juni in Russland treffen wird.

«Panama ist ein Gegner, der an der WM ist. Wir wollten aggressiv spielen und zeigen, dass wir viele Tore schiessen können. Wir haben alle ein super Spiel gezeigt und verdient mit 6:0 gewonnen.»

Im Vorfeld hatten die Beobachter aufgelistet, welche Offensivspieler sich wie lange bereits vergeblich um einen Torerfolg bemühten und wie oft sich Petkovics Ensemble schon schwertat, die eigenen Anhänger mit spektakulärem Fussball in den Bann zu ziehen. Mit einer gegenüber zum Auftakt der Testserie in Griechenland (1:0) auf acht Positionen veränderten Equipe dämmten die Schweizer die vereinzelten Diskussionen um den weichen Faktor Unterhaltung einstweilen ein.

«Jeder Sieg ist enorm viel wert, wichtig für das Selbstvertrauen. Es waren zwei gute Testspiele. Wir waren seriös, haben eine gute Einstellung gezeigt. Wir haben gesehen, dass wir zu Null spielen können – und jetzt auch, dass wir Tore machen können. Wir konnten Chancen kreieren und haben sie genutzt, das war wichtig. Die Stimmung ist hervorragend, ich glaube das sieht man auch auf dem Platz. Wir sind froh, dass wir so ein grosses Kader haben.»

Einer war von dieser Debatte ohnehin ausgenommen: Blerim Dzemaili, der Matchwinner von Athen, der am letzten Freitag mit einer akrobatischen Einlage für die Differenz sorgte. Der Serie-A-Rückkehrer verlängerte sein Hoch im Nationalteam um eine überragende Halbzeit. Zu Beginn unterhielt der Bologna-Professional das Publikum ausgezeichnet - mit seinem 10. Treffer im 63. Länderspiel riss er das neunköpfige Defensivbollwerk der Gäste ein erstes Mal ein, in der 30. provozierte er den Foulpenalty zur frühzeitigen Zäsur.

Der Favorit setzte in der von Dzemaili eingeleiteten Kür ohne Rücksicht auf gegnerische Verluste unerbittlich nach. Eine Welle nach der anderen rollte auf Dinamo Bukarests Nummer 1 Jaime Penedo zu. Obwohl die Lateinamerikaner zwei vornehmlich destruktive Ketten bildeten, gingen sie im Kollektiv unter. Die von A bis Z dominanten Einheimischen stürmten ohne das geringste Problem zum höchsten Testspielergebnis seit dem 6:0 gegen Liechtenstein vor über 17 Jahren.

«Alle sind gut in dieser Mannschaft. Auch von draussen wurden die Spieler auf dem Platz immer wieder unterstützt – diese Mentalität müssen wir aufrecht erhalten. Wir haben die richtige Formel, eine gute Mischung gefunden und auch die Resultate haben geholfen, eine gute Stimmung zu schaffen. Aber es ist wichtig, auch nach einem 6:0 auf dem Boden zu bleiben.»

Aus der Optik der SFV-Vertreter war der Test in taktischer Hinsicht nicht aufschlussreicher als eine gute Trainingseinheit, aber er war für mehrere Akteure wie geschaffen, an Selbstvertrauen zuzulegen. Breel Embolo beispielsweise, auf Schalke nach ungemütlich langen körperlichen Beschwerden erst seit ein paar Wochen wieder ein Faktor, traf nach 18 Monaten erstmals wieder auf Nationalmannschaftsebene.

Im Fall vom inzwischen beim kroatischen Leader Dinamo Zagreb engagierten Mario Gavranovic dauerte die Torflaute in der Landesauswahl über fünf Jahre lang - am 16. Oktober 2012 traf er in der WM-Ausscheidung in Reykjavik. Was später folgte, ist bekannt: Ein Kreuzbandriss an der Endrunde in Brasilien, worauf er in der Ära Petkovic vorerst vom Radar verschwand und im Jahr nach dem Double mit Rijeka nun versucht, abermals unter die Top 23 der Schweiz vorzurücken.

«Ich habe auf die Chance gewartet, habe versucht, mich viel zu bewegen. Ich bin sehr zufrieden, dass ich in der zweiten Halbzeit ein Tor machen konnte.»

Neben Gavranovic präsentierte sich auch der in Hoffenheim derzeit überzählige Flügel Steven Zuber mit einer erfrischenden Performance und drei Skorerpunkten in ansprechender Verfassung. Dazu meldete der Basler Joker Fabian Frei nicht nur eines sehenswerten Treffers wegen WM-Ambitionen an. Die neu formierte Abwehrreihe um Patron Johan Djourou ist im Prinzip kaum seriös zu bewerten - Panama war zu inferior.

Telegramm

Schweiz - Panama 6:0 (4:0)

Swissporarena, Luzern. - 8600 Zuschauer. - SR Drachta (AUT). -

Tore: 22. Dzemaili (Gavranovic) 1:0. 31. Xhaka (Foulpenalty/Foul an Dzemaili) 2:0. 33. Embolo 3:0. 39. Zuber (Gavranovic) 4:0. 49. Gavranovic (Zuber) 5:0. 68. Frei (Drmic) 6:0.

Schweiz: Bürki; Lang (69. Lichtsteiner), Elvedi, Djourou, Moubandje; Xhaka (69. Schär); Embolo (46. Freuler), Gelson Fernandes (58. Frei), Dzemaili (46. Drmic), Zuber; Gavranovic (58. Seferovic).

Panama: Penedo; Murillo (46. Quintero), Machado, Roman Torres, Cummings, Ovalle; Camargo (34. Barcenas), Gomez, Godoy, Avila (46. Cooper); Gabriel Torres.

Bemerkungen: Schweiz ohne Behrami, Shaqiri, Mehmedi, Zakaria, Derdiyok und Hitz (alle verletzt), Panama ohne Perez (gesperrt). 63. Pfostenschuss von Seferovic. (abu/sda)

Ticker: 27.03.18: Schweiz - Panama

Die 10 schönsten WM-Momente der Schweizer Fussball-Nati

Unvergessene Nati-Geschichten 27 zeitlose Klassiker: Die schönsten Tore der Schweizer Nati Die Nati der Vergessenen – 11 Schweizer, deren Karriere ganz anders verlief als erhofft Wie die Schweiz sich für die Fussball-WM 1998 bewarb – und total blamierte 07.03.2007: Johann Vogel droht Köbi Kuhn, in den Flieger zu steigen, um ihm «eins zu tätschen» 10.09.2008: Luxemburgerli vernaschen? Denkste! – Die Schweizer Nati kassiert die bitterste Niederlage ihrer Geschichte 29.02.2012: Ausgerechnet gegen die Schweiz erzielt Lionel Messi seinen ersten Nati-Hattrick 18.06.1994: Beni Thurnheers fataler Irrtum – es gibt eben doch einen Zweiten wie Bregy 25.03.1998: Bei seinem Debüt führt Gilbert Gress die Nati gegen England fast zum Sieg – dann patzt sein Lieblingsgoalie 13.11.1991: Weil die Schweizer Nati in der «Hölle von Bukarest» auf 0:0 spielt, vergeigt sie die EM-Qualifikation im letzten Moment doch noch 28.03.2001: Alex Frei macht Kubilay Türkyilmaz vergessen und sorgt dafür, dass Andy Egli einfach mal die Klappe halten muss 24.04.1996: Das Ende der kurzen Ära von Nati-Trainer Artur Jorge beginnt ausgerechnet mit einem Sieg 11.07.1966: Die «Nacht von Sheffield», der grösste Skandal der Schweizer Fussballgeschichte 12.10.2012: Ottmar Hitzfeld zeigt dem Schiedsrichter den Stinkefinger und macht sich danach mit faulen Ausflüchten lächerlich Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare