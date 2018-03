Sport

Fussball: Niederlande mit einem kräftigen Lebenszeichen gegen Portugal in Genf



Die Testspiele von Montag China - Tschechien 1:4 (1:0)

Wales - Uruguay 0:1 (0:0)

Finnland - Malta 5:0 (3:0)

Albanien - Norwegen 0:1 (0:0)

Portugal - Niederlande 0:3 (0:3)



Bild: EPA/KEYSTONE

Die Holländer – sie fahren zwar nicht an die WM, haben aber gerade Portugal demontiert

Die Niederlande haben unter ihrem neuen Bondscoach Ronald Koeman ein erstes, kräftiges Lebenszeichen gegeben. In einem Testspiel im Stade de Genève deklassierten sie Europameister Portugal mit 3:0.

Alle Tore fielen in der ersten Hälfte. Memphis Depay brachte die Niederländer bereits in der 11. Minute in Führung, nach einer guten halben Stunde doppelte Ryan Babel per Kopf nach. Wenige Sekunden vor der Pause erzielte der neue Captain Virgil van Dijk, der im Winter für rund 100 Millionen Franken zu Liverpool gewechselt hatte, sein erstes Länderspieltor. Bei Koemans Debüt am Freitag gegen England hatten die Niederlande in Amsterdam 0:1 verloren.

Portugals Superstar Cristiano Ronaldo wurde in der 68. Minute ausgewechselt, als sein Team nach einer Gelb-roten Karte gegen Cancelo bereits nur noch zu zehnt spielte. (cma/sda)

Alle drei Treffer der Elftal

Das Telegramm

Portugal - Niederlande 0:3 (0:3)

Genf. - SR Buquet (FRA). -

Tore: 11. Depay 0:1. 32. Babel 0:2. 45. Van Dijk 0:3.

Portugal: Lopes; Cancelo, Fonte, Rolando (46. Neto), Rui; Bruno Fernandes (78. João Mario), Adrien Silva (46. Guedes), Manuel Fernandes, Gomes (46. André Silva); Quaresma (55. Martins), Ronaldo (68. Moutinho).

Niederlande: Cillessen; De Ligt (84. Fosu-Mensah), Van Dijk, Ake; Tete (78. Til), Vilhena (67. De Vrij); Wijnaldum (68. De Roon), Pröpper, Van de Beek; Babel (84. Berghuis), Depay (78. Kluivert).

