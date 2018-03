Sport

Fussball

Champions League: Sevilla schiesst ManUnited aus der Königsklasse



Champions League, Achtelfinal-Rückspiele ManUnited – Sevilla 1:2 (0:0) HS: 0:0 Roma – Donezk 1:0 (0:0) HS: 1:2

Bild: AP/AP

Sevilla schiesst ManUnited aus der Königsklasse – Roma zittert sich in den Viertelfinal

Für Manchester United bedeuten die Achtelfinals in der Champions League Endstation. Das Team von Jose Mourinho verliert gegen den FC Sevilla nach dem torlosen Hinspiel zuhause mit 1:2.

Das musst du gesehen haben:

ManUnited – Sevilla 1:2

Für Manchester United bedeutet der Achtelfinal in der Champions League mal wieder Endstation. Nach dem 0:0 in Sevilla verlieren die «Red Devils» zuhause mit 1:2. Das Team von José Mourinho ist zunächst die bessere Mannschaft, macht aber zu wenig für den Sieg und enttäuscht vor allem offensiv.

In der zweiten Halbzeit wird die United dann nicht unverdient kalt erwischt, nachdem im Old Trafford 75 Minuten lang wenig bis nichts passiert ist. Der eingewechselte Wissam Ben Yedder macht mit zwei Toren innert vier Minuten zwischen der 74. und der 78. Minute alles klar. Der Anschlusstreffer von Romelu Lukaku kommt in der 84. Minute zu spät, um noch die Wende einzuläuten.

Roma – Donezk 1:0

Die AS Roma zieht dank der Auswärtstorregel und mit dem Gesamtskore von 2:2 in den Viertelfinal ein. Das goldene Tor beim 1:0-Minisieg gegen Shaktar Donezk erzielt Edin Dzeko in der 52. Minute. Nach einem Pass in die Tiefe kann der Bosnier alleine auf Shaktar-Keeper Andriy Pyatov und schiebt eiskalt ein.

Telegramme:

Manchester United - FC Sevilla 1:2 (0:0)

74'909 Zuschauer. - SR Makkelie (NED).

Tore: 74. Ben Yedder 0:1. 78. Ben Yedder 0:2. 84. Lukaku 1:2.

Manchester United: De Gea; Valencia (77. Mata), Smalling, Bailly, Young; Fellaini (60. Pogba), Matic; Lingard (77. Martial), Sanchez, Rashford, Lukaku.

FC Sevilla: Rico; Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero; N'Zonzi, Banega; Sarabia, Vazquez (88. Pizarro), Correa (89. Geis); Muriel (72. Ben Yedder).

Bemerkungen: Manchester United ohne Jones, Rojo, Blind, Herrera und Ibrahimovic (alle verletzt), FC Sevilla u.a. ohne Navas (verletzt). Verwarnungen: 5. Banega (Foul/im Viertelfinal gesperrt). 79. Ben Yedder (Reklamieren). 88. Geis (Foul). 89. Sarabia (Spielverzögerung). 93. Rashford (Foul).

AS Roma - Schachtar Donezk 1:0 (0:0)

47'693 Zuschauer. - SR Mallenco (ESP).

Tor: 52. Dzeko 1:0.

AS Roma: Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Under (65. Gerson), Dzeko (89. El Sharaawy), Perotti.

Schachtar Donezk: Pjatow; Butko, Ordez, Rakizki, Ismaily; Fred, Stepanenko (72. Alan Patrick); Marlos (82. Dentinho), Taison, Bernard; Ferreyra.

Bemerkungen: Schachtar Donezk ohne Srna (gesperrt). 79. Rote Karte gegen Ordez (Notbremse). Verwarnungen. 39. Florenzi (Foul). 54. Manolas (Reklamieren). 71. Stepanenko (Foul). 76. Fred (Foul). 80. Ferreyra (Reklamieren). (pre/sda)

