Köln steigt nach Drama-Spiel ab – HSV darf dank Sieg auf Rettung hoffen



Bundesliga, 32. Runde Wolfsburg – Hamburg 1:3 (0:2) Freiburg – Köln 3:2 (1:0) Bayern – Frankfurt 4:1 (1:0) Hertha – Augsburg 2:2 (0:1) Schalke – Gladbach 1:1 (1:1) Leverkusen – Stuttgart 18.30 Uhr

Köln steigt nach Drama-Spiel ab – HSV darf dank Sieg auf Rettung hoffen

Die Hoffnung des Hamburger SV auf den Ligaerhalt lebt. Der HSV gewinnt in der 32. Runde das Spiel der letzten Chance in Wolfsburg 2:1 und liegt nur noch zwei Punkte vom Relegationsplatz entfernt.

Wolfsburg – Hamburg 1:3

Die Hoffnung beim HSV lebt: Der Bundesliga-Dino schlägt am drittletzten Spieltag den VfL Wolfsburg mit 3:1 und darf so weiterhin auf den Klassenerhalt hoffen. Bobby Wood, Lewis Holtby und Luca Waldschmidt in der Nachspielzeit erzielen die HSV-Tore gegen enttäuschende «Wölfe», die erst in der Schlussphase durch Josip Brekalo zum zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer kommen und nun selbst wieder in akuter Abstiegsgefahr stecken. 28 Punkte hat der HSV auf seinem Konto, 30 die Wolfsburger, bei denen Renato Steffen durchspielte.

Freiburg – Köln 3:2

Der 1. FC Köln steigt zum sechsten Mal in der Klubgeschichte aus der Bundesliga ab. Der «FC» kommt bei Abstiegskonkurrent Freiburg nach einem 0:2 zwar noch zum 2:2, kassiert dann in der Nachspielzeit aber noch das 2:3 und kann sich engültig nicht mehr retten.

Dank den Saisontreffern Nummer 14 und 15 von Nils Petersen legt Freiburg scheinbar sicher vor, doch zwischen der 82. und der 87. Minute schafft Leonardo Bittencourt ebenfalls einen Doppelpack. Der Kölner Siegtreffer will danach aber nicht mehr fallen. Im Gegenteil: Lucas Höler schiesst den SCF in der Nachspielzeit mit dem 3:2 ins Glück. Freiburg ist aber nicht definitiv gerettet. Fünf Punkte beträgt der Vorsprung aber auf einen Abstiegsplatz.

Bayern – Frankfurt 4:1

Bayern München gewinnt die DFB-Pokal-Final-Hauptprobe gegen Eintracht Frankfurt mit einer B-Elf mit 4:1. Die Treffer für die Bayern erzielen der erst 20-Jährige Niklas Dorsch, Sandro Wagner, Rafinha und Niklas Süle. Das zwischenzeitliche 1:2 für Frankfurt geht auf das Konto von Sebastian Haller.

Von Anfang an spielen bei den Bayern auch die Nachwuchstalente Lukas Mai, Meritan Shabani und Franck Evina, dafür sitzen James Rodriguez, Robert Lewandowski und Thomas Müller nur auf der Bank. Gelson Fernandes kommt bei Frankfurt nicht zum Zug.

Hertha – Augsburg 2:2

Der FC Augsburg verpasst trotz einer 2:0-Führung den elften Saisonsieg. Das Team von Trainer Manuel Baum geht bei Hertha BSC dank der Treffer von Michael Gregoritsch und Jhon Cordoba bis zur 61. Minute in Führung. Doch der Hertha, die durch ein Elfmetertor von Vedad Ibisevic verkürzen kann (83.), glückt kurz vor dem Ende sogar noch der Ausgleich: Davie Selke trifft zum 2:2. Marwin Hitz sitzt bei Augsburg nur auf der Bank, für die Nummer 1 spielt sein Ersatz Andreas Luthe.

Schalke – Gladbach 1:1

Schalke erkämpft sich nach einer frühen Roten Karte gegen Nabil Bentaleb ein 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach. Raffael bringt die Borussen in der 32. Minute nach einer schönen Kombination in Führung, doch Daniel Calgiuri sorgt kurz vor der Pause per Elfmeter für den Ausgleich. Yann Sommer im Gladbacher Tor ist chancenlos.

Nico Elvedi schiesst Gladbach ni der 75. Minute beinahe noch zum Sieg, eine missglückte Flanke klatscht aber nur an die Latte. Denis Zakaria wird in der 38. Minute verwarnt und in der 60. Minute ausgewechselt. Josip Drmic muss 90 Minuten zuschauen.

Die Telegramme

Bayern München - Eintracht Frankfurt 4:1 (1:0)

75'000 Zuschauer (ausverkauft).

Tor: 43. Dorsch 1:0. 76. Wagner 2:0. 78. Haller 2:1. 87. Rafinha 3:1. 90. Süle 4:1.

Bemerkung: Frankfurt ohne Fernandes (gesperrt).

Freiburg - 1. FC Köln 3:2 (1:0)

24'000 Zuschauer (ausverkauft).

Tore: 14. Petersen 1:0. 52. Petersen 2:0. 82. Bittencourt 2:1. 87. Bittencourt 2:2. 93. Höler 3:2.

Bemerkungen: Freiburg ohne Sierro (Ersatz). 23. Horn (Köln) hält Foulpenalty von Günter.

Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach 1:1 (1:1)

62'271 Zuschauer (ausverkauft).

Tore: 32. Raffael 0:1. 45. Caligiuri (Handspenalty) 1:1.

Bemerkungen: Schalke ohne Embolo (verletzt), Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Zakaria (bis 60./verwarnt), ohne Drmic (Ersatz).

Wolfsburg - Hamburger SV 1:3 (0:2)

29'400 Zuschauer.

Tore: 43. Wood (Foulpenalty) 0:1. 45. Holtby 0:2. 78. Brekalo 1:2. 94. Waldschmidt 1:3.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Steffen, HSV ohne Janjicic (nicht im Aufgebot). 93. Casteels (Wolfsburg) hält Foulpenalty von Kostic.

Hertha Berlin - Augsburg 2:2 (0:1)

40'935 Zuschauer.

Tore: 32. Gregoritsch 0:1. 61. Cordova 0:2. 84. Ibisevic (Foulpenalty) 1:2. 87. Selke 2:2.

Bemerkungen: Berlin ohne Lustenberger (Ersatz), Augsburg ohne Hitz (Ersatz

Die Tabelle

bild: screenshot srf

