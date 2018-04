Barças Titel-Jubiläum, Schärs Abstiegsfrust

Sport

Der FC Barcelona ist in dieser Saison unschlagbar gut. Mit dem 4:2 in La Coruña stellten die Katalanen den Meister-Triumph definitiv sicher. Für Fabian Schär wird die erste Saison in Spanien mit dem Abstieg enden.

Auf ihn ist nahezu immer Verlass, seit Jahren an fast jedem wichtigen Abend: Lionel Messi. Der 30-jährige Captain führte den ungeschlagenen neuen Meister mit einer Triplette zum Erfolg gegen La Coruña, das bis zum 2:2 harten Widerstand geleistet hatte. Im ersten Jahr ohne den zum PSG weitergezogenen Superstar Neymar verdeutlichte der fünffache Weltfussballer seinen Marktwert mit 32 Treffern in der Liga erneut im imposanten Stil.

Im Stadion Riazor jubelten und weinten die Beteiligten zeitgleich. Barça zelebrierte vorzeitig den 25. Titelgewinn, derweil Deportivo La Coruña vier Jahre nach der Promotion erneut absteigt. Die Blütezeit hat der Verein des Schweizer Nationalspielers Fabian Schär längst hinter sich.

Bei der Jahrtausendwende führte Depor das spanische Ranking an, danach verspekulierte sich die Klubführung mehrfach. Drei prekäre Kampagnen überstand der Ex-Champion, eine vierte ungenügende Performance endete mit der grossen Ernüchterung; CD Leganés und die UD Levante, zwei Klubs mit überschaubarem wirtschaftlichen Aufwand, sind für den Tabellen-18. nicht mehr einholbar.

Barcelona im Dauerhoch

Auf diametral anderer Flughöhe bewegt sich der FC Barcelona. Kein La-Liga-Vertreter hat seit dem letzten Liga-Triumph von La Coruña mehr Silverware gewonnen als der ruhmreiche FCB - neunmal stand der Verein zuoberst und vor dem Hauptkonkurrenten Real Madrid; siebenmal innerhalb einer Dekade.

Das Out im Viertelfinal der Champions League vor wenigen Wochen gegen die AS Roma wird indes haften bleiben, daran ändert der nächste Meilenstein in der grossen Geschichte der katalanischen Sport-Institution nichts. Die Ansprüche der Barça-Aficionados enden selbstredend nicht an der Landesgrenze; in einer Organisation mit dem Leitspruch «Més que un club» ist die internationale Ausstrahlung erheblich.

Seine Stars schonte Diego Simeone mit Blick auf das Rückspiel im Halbfinal der Europa League gegen Arsenal am kommenden Donnerstag. Entsprechend knapp fiel der Pflichtsieg der Madrilenen in Alaves (1:0) aus. Kevin Gameiro (78.) verwertete nach dem Fehlschuss von Fernando Torres die zweite Penalty-Offerte der Basken, womit der Franzose Atléti zum ersten Auswärtserfolg in der Liga seit über zwei Monaten führte. (sda)

