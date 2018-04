Sport

Fussball

Zlatan Ibrahimovic: Seine besten Sprüche in der Jimmy-Kimmel-Show



«Eine WM ohne mich wäre keine WM» – das sind Ibras beste Sprüche in der Jimmy-Kimmel-Show

Zlatan Ibrahimovic wird diesen Sommer voraussichtlich an der WM-Endrunde in Russland weilen. Der Schwede, der seit kurzem für die Los Angeles Galaxy spielt, bestätigt dies in einer US-Fernsehshow. «Eine WM ohne mich wäre keine WM», sagte Ibrahimovic in der populären amerikanischen Late-Night-Show von Jimmy Kimmel auf ABC einmal mehr ohne Bescheidenheit. Ibrahimovic hatte nach der EM 2016 seinen Rücktritt aus der schwedischen Nationalmannschaft gegeben.

«Ich gehe zur WM, das ist das Einzige, was ich sagen kann. Wenn ich mehr sage, werden mir die Leute die Schuld geben», zeigte sich der 36-jährige Stürmer geheimnisvoll. Es bleibt also offen, in welcher Rolle Ibrahimovic nach Russland gehen wird: Als Spieler, Berater oder in einer ganz anderen Funktion? Die Zukunft wird es zeigen.

Auch sonst zeigte sich Ibrahimovic im rund 9-minütigen Gespräch mit Jimmy Kimmel in rhetorischer Topform. Wie gewohnt nahm (der Fusball-)Gott kein Blatt vor den Mund.

Die besten Sprüche von Ibra:

«Ich hatte Los Angeles schon seit ein paar Jahren auf dem Radar und ich wollte der Stadt ein Geschenk machen: Eines Tages wusste ich, was: Mich selbst. Gern geschehen!»

«Ich bin zwar kein typischer Schwede, aber ich habe Schweden auf die Landkarte gebracht.»

«Zlatan heisst auf bosnisch gold. Ibrahimovic war vielen zu kompliziert, deshalb nennen sie mich Ibra. Das heisst Löwe. Auch nicht schlecht, oder?»

Über sein Tor im 1. Spiel: «Ich weiss, es gab schon ein paar Erdbeben in Los Angeles. Aber das, das war ich, als ich nach Los Angeles kam. Das war speziell für diese Stadt.»

«Wo immer ich auch hingehe, drehen die Menschen durch, wenn sie mich sehen. Das ist mein eigener Fehler. Wenn du so spielst wie ich ...»

«Hör mal zu, wir nennen das nicht Soccer, sondern Fussball und Fussball ist der grösste Sport in der Welt. Und jetzt stell dir vor, wie du dich fühlst, wenn du da der Beste bist. So fühle ich mich!» (pre/sda)

