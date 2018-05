Wer ist Bibiana Steinhaus?

Steinhaus debütierte 1999 in der Frauen-Bundesliga und pfiff seit 2007 über 80 Partien in der 2. Bundesliga der Männer. In dieser Saison pfiff die dreimalige Weltschiedsrichterin (2013, 2014 und 2017) als erste Frau überhaupt in der Männer-Bundesliga und kam bisher auf acht Einsätze.