Sport

Fussball

Er wurde nur 31-jährig: Fiorentina-Captain Davide Astori gestorben



Bild: EPA/ANSA

Schocknachricht in Italien: Fiorentina-Captain stirbt – alle Spiele verschoben

Der Captain von Fiorentina, Davide Astori, ist in der Nacht auf Sonntag im Alter von 31 Jahren überraschend verstorben. Das bestätigte der Serie-A-Klub.

Der italienische Internationale starb laut Medienberichten offenbar im Schlaf an einem Herzinfarkt in einem Hotel in Udine, wo sich sein Team vor dem Auswärtsspiel gegen Udinese aufgehalten hatte.

Die für Sonntagnachmittag (15.00 Uhr) geplante Partie wurde bereits abgesagt. Kurz darauf wurde entschieden, dass alle Spiele der Serie A nicht stattfinden, darunter das Mailänder Derby.

Innenverteidiger Astori brachte es auf 14 Länderspiele (1 Tor) für Italien. Er wurde erst vor zwei Wochen Vater.

Der gebürtige Lombarde begann seine Karriere bei der AC Milan, spielte anschliessend während sechs Jahren für Cagliari, wo er 174 Spiele absolvierte. 2014 wechselte Astori zur AS Rom, bevor er im Folgejahr von der AC Fiorentina übernommen wurde. (bal/sda)

Sie alle haben uns 2017 verlassen

Die schönsten Tore, Fouls und Tricks im Fussball Bend it like Sturridge – das sind die 13 besten Aussenrist-Tore aller Zeiten Barças Penalty-Pass: Der endete auch schon sehr peinlich – und Cruyff war nicht der Erfinder Einmal Gotthard retour – das sind unsere 12 Kandidaten für den Fussball-Tunnel des Jahres Fussball kann so schön sein – unsere 12 Kandidaten für den Skill des Jahres Das Navi falsch eingestellt – das sind unsere 12 Kandidaten für das Eigentor des Jahres Nichts für schwache Nerven – das sind unsere 12 Kandidaten für das Horrorfoul des Jahres 2015 Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare