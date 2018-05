Sport

Fussball

Fussball: Diese 21 europäischen Gründerklubs sind nie abgestiegen



Dem HSV droht mit dem Abstieg auch der Rauswurf aus diesem exklusiven Zirkel

Der Abstieg des Hamburger SV könnte am Samstag Realität werden und damit eine Ära im deutschen Profi-Fussball beenden. Die Hanseaten sind der einzige Klub, der seit der Einführung der Bundesliga 1963 immer erstklassig war.

In diesem Fall würde Deutschland in die Fussstapfen von England, Frankreich, Belgien oder der Schweiz treten. In diesen Ländern gibt es ebenfalls keine Vereine, die dem jeweiligen Top-Level seit dessen Gründung ohne Unterbrechung angehören.

In Italien ist Inter Mailand der einzige regelmässige Oberhaus-Vertreter, in Spanien zählten Real Madrid, der FC Barcelona und Athletic Bilbao immer zur höchsten Spielklasse. In Österreich trifft dies auf Rapid und Austria zu. Insgesamt gibt es in Europas Spitzenligen nur 20 Klubs, die seit der Gründung der jeweiligen Liga noch nie abgestiegen sind. (abu/sda)

