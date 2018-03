Weltfussballer Ronaldo spielt heute im Letzigrund gegen seinen möglichen Nachfolger

Salah, Zamorano oder Elber – wer ist der beste Ausländer, der in der Schweiz gross wurde?

Mohamed Salah ist derzeit einer der besten Spieler der Premier League. Den Ägypter kennen wir in der Schweiz noch bestens von seiner Zeit beim FC Basel. Er ist einer von vielen Ausländern, die hier den Durchbruch schafften. Aber wer war der Beste?

Wir erinnern uns noch an diesen wuschligen Flügelflitzer beim FC Basel. So lange ist es nicht her: Vor knapp vier Jahren hatte er die Schweiz in Richtung Chelsea verlassen. Damals hatte man schon das Gefühl, dass dieser Mohamed Salah vielleicht doch ein bisschen besser ist als all die anderen Spieler in der Super League.

Nur vor dem Tor, da wurde Salah regelmässig nervös und vergeigte Chance um Chance. Und dennoch hatte man bei Salah das Gefühl, dass er jederzeit den Unterschied …