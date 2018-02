Sport

Fussball

Champions League: Torloses Remis zwischen Sevilla und Manchester United



Champions League, Achtelfinal-Hinspiele Sevilla – Manchester United 0:0 (0:0) Donezk – AS Rom 2:1 (0:1)

Bild: AP/AP

De Gea rettet United das Remis in Sevilla – Fred zaubert Donezk zum Sieg gegen Rom

Manchester United erreicht im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Sevilla ein glückhaftes 0:0. Im anderen Spiel vom Mittwoch gewinnt Schachtar Donezk gegen die AS Roma 2:1.

Das musst du gesehen haben:

Sevilla – Manchester United 0:0

Hier gibt's den Liveticker zum Nachlesen.

Im ersten K.o.-Spiel in der Champions League seit fast vier Jahren hat sich Manchester United nicht verausgabt. Die Strategie von Trainer José Mourinho war es, dieses Hinspiel ohne Gegentor und damit ungeschlagen zu überstehen. Gegen ein Team, das in der Gruppenphase zwölf Tore kassiert hatte, versuchten die Engländer kaum, das sogenannt wichtige Auswärtstor zu erzielen.

Einen einzigen Schuss auf das gegnerische Tor zählten die Statistiker bis zum Ende. Das ist etwas gar wenig für eine Offensive mit Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Juan Mata oder dem eingewechselten Marcus Rashford, die zusammen auf einen Marktwert von gegen 300 Millionen Euro kommt.

Das 0:0 ist aber nur auf den ersten Blick ein gutes Resultat für Manchester United. Im Heimspiel in drei Wochen muss die Mannschaft gewinnen, will sie in die Viertelfinals vorstossen. Es wird dann, am 13. März, der Abend sein, an dem José Mourinho auch seine offensiven Karten auf den Tisch legen muss.

Der FC Sevilla spielte nicht schlecht und erarbeitete sich auch einige Torchancen. Doch 25 Torschüsse genügten nicht, um zum verdienten Heimsieg zu gelangen. Trainer Vincenzo Montella, einst ein überragender Mittelstürmer bei der AS Roma und 141-facher Torschütze in der Serie A, musste mitansehen, wie seine Angreifer teilweise kläglich scheiterten. Nie kamen die Spanier einem Tor näher als in der 45. Minute, als der Kolumbier Luis Muriel mit einem Kopfball aus vier Metern an Manchesters Torhüter David de Gea scheiterte.

Donezk – AS Rom 2:1

Die AS Roma hat es in Charkiw im Auswärtsspiel gegen Schachtar Donezk wegen einer schwachen zweiten Halbzeit verpasst, einen grossen Schritt in Richtung erster Viertelfinal-Qualifikation seit zehn Jahren zu tun. Nach der Pausenführung verloren die Römer in der Ukraine erst die Kontrolle über den Gegner und dann das Spiel 1:2. Der Brasilianer Fred besiegelte in der 71. Minute die Niederlage der Italiener mit einem sehenswerten Freistoss aus 22 Metern unter die Latte.

Die Tore: Video: streamable

Der Sieg von Schachtar, das sich in der Gruppenphase gegen Romas Liga-Konkurrent Napoli durchgesetzt hatte, war letztlich nicht unverdient. Nach schwieriger erster Hälfte steigerten sich die Ukrainer in ihrem erst zweiten Pflichtspiel seit der Winterpause und hatten schon vor dem Siegestor zwei gute Chancen zum zweiten Treffer.

Die Römer dagegen müssen sich den Vorwurf machen, in der überzeugend gespielten ersten Halbzeit nicht mehr als den einen Treffer durch den 20-jährigen Türken Cengiz Ünder erzielt zu haben. Dennoch: Dank diesem Auswärtstor sind die Chancen der Roma auf ein Weiterkommen durchaus noch intakt. (sda)

Die Telegramme

FC Sevilla - Manchester United 0:0

39'724 Zuschauer. - SR Turpin (FRA).

FC Sevilla: Sergio Rico; Jesus Navas, Mercado, Lenglet, Escudero; N'Zonzi, Banega (90. Pizarro); Sarabia, Vazquez, Correa; Muriel (85. Ramirez).

Manchester United: De Gea; Valencia, Smalling, Lindelöf, Young; Matic; Herrera (17. Pogba), McTominay, Sanchez (75. Rashford); Mata (80. Martial); Lukaku.

Bemerkungen: FC Sevilla ohne Carriço und Layun (beide verletzt), Manchester United ohne Ibrahimovic, Fellaini, Blind, Rojo und Jones (alle verletzt).

Schachtar Donezk - AS Roma 2:1 (0:1)

Charkiw. - SR Collum (SCO).

Tore: 41. Ünder 0:1. 52. Ferreyra 1:1. 71. Fred 2:1.

Schachtar Donezk: Pjatow; Butko, Kriwzow (45. Ordez), Rakizki, Ismaily; Stepanenko, Fred; Marlos, Taison, Bernard (92. Kowalenko); Ferreyra.

AS Roma: Alisson; Florenzi (71. Peres), Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Strootman; Ünder (72. Gerson), Nainggolan (83. Defrel), Perotti; Dzeko.

Bemerkungen: Schachtar Donezk ohne Srna (gesperrt), AS Roma ohne Karsdorp und Gonalons (beide verletzt). (abu/sda)

Die grössten Champions-League-Aufholjagden seit 1993

Unvergessene Champions-League-Geschichten 21.05.2008: John Terrys fataler Ausrutscher: Im ersten rein englischen CL-Final stösst er Chelsea ins Tal der Tränen 12.11.2002: Basel spielt 3:3 gegen Liverpool und Beni Thurnheer schwärmt: «Das müsste man zeigen, wenn ich gestorben bin» 26.05.1999: Sheringham und Solskjaer – zwei Namen und du weisst sofort, worum es hier geht 28.05.1997: Lars Ricken kommt, schiesst und macht Borussia Dortmund zum Champions-League-Sieger 18.04.2001: Das berühmteste Mannschaftsfoto der Welt wird geknipst – wie sich ein ehemaliger Boxer als 12. Mann unsterblich macht 25.05.2005: Liverpool schafft gegen Milan dank «sechs Minuten des Wahnsinns» und Hampelmann Jerzy Dudek die unglaublichste Wende aller Zeiten 23.05.2001: Oli Kahn hält im CL-Final gegen Valencia drei Elfmeter und wird endgültig zum Titan 25.09.1996: Murat Yakin sticht mit seinem Freistoss mitten ins Ajax-Herz und bringt Mama Emine zum Weinen 28.05.1980: Underdog Nottingham überrascht Europa erneut und sorgt für eine kuriose Bestmarke 07.12.2011: Der FC Basel schmeisst Manchester United aus der Champions League und Steini, der Glatte, schiesst den Ball an die Latte 26.09.1995: Luganos Carrasco bringt mit seiner Banane Gianluca Pagliuca und das grosse Inter Mailand zum Weinen 30.09.2009: Dank Tihinens Hackentrick, «abgeschaut bei einem finnischen Volkstanz», bodigt der FC Zürich das grosse Milan 18.03.2003: Der FC Basel schafft gegen Juve nur die «kleine» Sensation – für die grosse fehlen dann doch vier Tore 01.04.1998: Jauch und Reif lassen beim Torfall von Madrid jeden Aprilscherz alt aussehen 29.09.1971: Statt «allzu augenfällig im Spargang» die Pflicht zu erledigen, sorgt GC für den höchsten Schweizer Europacup-Sieg aller Zeiten 04.11.1992: Sion träumt von der Champions-League-Gruppenphase, kassiert trotz ansprechender Ausgangslage in Porto jedoch eine 0:4-Klatsche 20.11.1996: Wegen 20 fatalen Minuten landet Champions-League-Überflieger GC in Glasgow auf dem harten Boden der Realität Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare