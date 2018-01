Sport

Fussball

Das sind die Rekordtorschützen in Europas Top-Ligen



Das sind die Rekordtorschützen in Europas Top-Ligen

Wer ist Rekordtorschütze in der Bundesliga? Liegt Wayne Rooney in der Premier League bereits an der Spitze und welcher Schweizer führt in der heimischen Liga? Unsere Diashows mit den jeweils zehn treffsichersten Spieler der einzelnen Ligen beantworten diese Fragen – und noch ein paar mehr.

Deutschland

Rekordtorschützen der Bundesliga:

England

Rekordtorschützen der Premier League:

Italien

Rekordtorschützen der Serie A:

Spanien

Rekordtorschützen der La Liga:

Schweiz*

Rekordtorschützen der Super League

* In der Schweiz sind die Torschützen erst ab Ende der 80er Jahre erfasst. Die Swiss Football League bestätigte auf Anfrage, dass sie über sämtliche offiziellen Spieltelegramme der höchsten Schweizer Liga seit der Startsaison 1933 verfügt. Man sei jedoch noch mit der Digitalisierung für den Relaunch des Archivs beschäftigt.

Zeno Hirt, 25.6.2017

