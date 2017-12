Sport

Fussball

Serie A, 18. Runde: Inter verliert erneut, Widmer trifft für Udinese



Serie A, 18. Runde Lazio – Crotone 4:0 Genoa – Benevento 1:0 Napoli – Sampdoria 3:2 Sassuolo – Inter Mailand 1:0 SPAL – Torino 2:2 Udinese – Hellas Verona 4:0 Milan – Atalanta 0:2 Juventus – AS Roma 1:0

Bild: EPA/ANSA

Juve gewinnt Verfolgerduell gegen Rom, Widmer trifft für Udinese

Udinese – Hellas Verona 4:0

Widmer verwertete beim 4:0 von Udinese gegen Hellas Verona kurz vor der Pause einen Abpraller zum 2:0. Für den Schweizer Internationalen war es der erste Treffer in der Serie A seit Januar 2015. Udinese, das bis zur 67. Minute auch mit Valon Behrami spielte, kam zum vierten Sieg in Folge.

Sassuolo – Inter 1:0

Im Gegensatz zu Udinese geriet Inter Mailand zum Ende des Jahres in eine Negativspirale. Nach dem 1:3 vor einer Woche gegen Udinese und dem Verlust der Ungeschlagenheit und der Tabellenführung verlor Inter auch gegen Sassuolo. Den Treffer des Tages erzielte Diego Falcinelli in der 34. Minute per Kopf, Mauro Icardi verschoss kurz nach der Pause einen Handspenalty für Inter.

Napoli –Sampdoria 3:2

In der Tabelle liegt Inter fünf Punkte hinter Leader Napoli. Die Süditaliener siegten zuhause gegen Sampdoria Genua nach zweimaligem Rückstand 3:2. Den Siegtreffer erzielte Marek Hamsik bereits in der 39. Minute.

AC Milan – Atalanta 0:2

Die AC Milan dümpelt weiterhin im Mittelfeld der Tabelle herum. Zuhause unterliegt Milan dem Nachbarn aus der Region 0:2. Für Atalanta Bergamo treffen Cristante und Ilicic.

Lazio Rom – Crotone 4:0

Lazio Rom bleibt in der Serie A in Tuchfühlung mit den Spitzenteams. Die Römer siegen in der 18. Runde gegen Crotone diskussionslos mit 4:0. In die Liste der Torschützen reihte sich auch Ciro Immobile ein. Für den italienischen Internationalen war das mit dem Kopf erzielte 2:0 der 16. Treffer im 16. Spiel.

Dank dem Sieg festigte Lazio in der Tabelle den fünften Platz, der Rückstand auf die Spitzenteams beträgt weiterhin maximal sechs Verlustpunkte.

Genua – Benevento 1:0

Das Leiden des Aufsteigers geht weiter. Lange sieht alles nach einem torlosen Unentschieden aus, bevor Lapadula per Elfmeter in der Nachspielzeit doch noch den Sieg für Genua holt. Benevento liegt damit mit einem Punkt abgeschlagen am Tabellenende.

SPAL – Torino 2:2

Ferrara und der FC Turin trennen sich mit 2:2. Torino führt zwar längere Zeit dank eines Doppelschlags von Falque, muss dann aber in dern 69. Minute den Ausgleich per Elfmeter hinnehmen.

Juventus – AS Roma 1:0

Im Verfolgerduell geht die Juve als Sieger hervor. Die «alte Dame» schlägt die AS Roma mit 1:0, das einzige Tor des Abends erzielt Verteidiger Benatia per Kopf.

Die Tabelle

Die Telegramme

Napoli - Sampdoria Genua 3:2 (3:2)

45'000 Zuschauer. Tore: 2. Ramirez 0:1. 16. Allan 1:1. 27. Quagliarella (Foulpenalty) 1:2. 33. Insigne 2:2. 39. Hamsik 3:2. - Bemerkung: 77. Gelb-Rote Karte gegen Rui (Napoli/Foul).

Sassuolo - Inter Mailand 1:0 (1:0)

Tor: 34. Falcinelli 1:0. - Bemerkung: 49. Consigli (Sassuolo) hält Handspenalty von Icardi.Udinese -

Udinese - Hellas Verona 4:0 (2:0)

14'000 Zuschauer. - Tore: 28. Barak 1:0. 44. Widmer 2:0. 68. Barak 3:0. 80. Lasagna 4:0. - Bemerkung: Udinese mit Behrami (bis 67.) und Widmer.

AC Milan - Atalanta Bergamo 0:2 (0:1)

45'746 Zuschauer. - Tore: 32. Cristante 0:1. 71. Ilicic 0:2. - Bemerkungen: Milan mit Rodriguez, Atalanta Bergamo mit Freuler, ohne Haas (Ersatz).

Juventus Turin - AS Roma 1:0 (1:0)

40'000 Zuschauer. - Tor: 18. Benatia 1:0. - Bemerkung: Juventus ohne Lichtsteiner (Ersatz).

