Sport

Fussball

Warum YB nach dem Einzug in den Cupfinal keine Angst vor der Euphorie hat



Bild: KEYSTONE

YB macht den nächsten Schritt ... aber: «Wichtig, dass aus Euphorie keine Arroganz wird»

Der Cup-Halbfinal zwischen den Young Boys und Basel hat die Tendenz der letzten Wochen bestätigt: YB stellt den FCB derzeit in den Schatten. Während in Bern die Euphorie wächst und wächst, droht in Basel eine Ära zu Ende zu gehen.

In erster Linie ging es gestern Abend zwischen den Young Boys und dem FC Basel natürlich um den Einzug in den Cupfinal. Das hat für sich genommen schon ausreichend Bedeutung, vor allem für YB, das seit fast 31 Jahren auf einen Titel wartet und nun nur noch einen Sieg vom Gewinn einer Trophäe entfernt ist. Wieder einmal, könnte man anfügen, schliesslich haben die Berner seit dem Cupsieg 1987 drei Finals verloren und sich in der Meisterschaft zweimal dem FCB erst am letzten Spieltag geschlagen geben müssen.

Doch dieses YB scheint anders – und gerade der Cup-Halbfinal hat dieser Vermutung Nachdruck verliehen. Denn die Mannschaft von Adi Hütter hat nicht nur ein wichtiges Spiel gewonnen, sie hat auch ein Zeichen gesetzt. Vor über 23'000 Zuschauern hielt sie zunächst kämpferisch dagegen, übernahm dann die Spielkontrolle, schoss im richtigen Moment die Tore und verteidigte den Vorsprung souverän. Sie strahlte gegen den einzigen ernsthaften Ligakonkurrenten das aus, was ihr in der Vergangenheit immer gefehlt hatte: Winnermentalität.

Umfrage Holt YB jetzt das Double? Ja klar, nichts kann YB jetzt noch aufhalten.

Den Titel verspielen sie noch, aber für den Cup reicht's.

YB wird Meister, der Cup aber geht nach Zürich.

Ball flach halten! YB geht mal wieder leer aus.

Abstimmen 2 Votes zu: Holt YB jetzt das Double? 0% Ja klar, nichts kann YB jetzt noch aufhalten.

0% Den Titel verspielen sie noch, aber für den Cup reicht's.

0% YB wird Meister, der Cup aber geht nach Zürich.

0% Ball flach halten! YB geht mal wieder leer aus.

Von Bergen: «Euphorie gibt Kraft»

Die Spieler verstecken sich nicht, sie gehen in der Offensive Risiken ein, übernehmen Verantwortung und arbeiten in der Defensive konsequent. Sie strotzen nur so vor Selbstvertrauen – oder wie Captain Steve von Bergen es ausdrückte: «Wir verteidigen gut, wir greifen gut an, wir gewinnen. Alles ist gut.»

Das sicherste Mittel, um solch ein Momentum zu verlieren, ist, darüber nachzudenken. Als von Bergen darauf angesprochen wurde, dass die Euphorie womöglich etwas zu gross werden könnte, meinte der Romand: «Euphorie gehört dazu, sie gibt dir Kraft. Wichtig ist nur, dass aus Euphorie nicht Arroganz wird.»

Bild: KEYSTONE

Von Bergen versicherte, er sei wachsam, bereit zu intervenieren, wenn sich die Mannschaft auf einen gefährlichen Weg begibt. Wenn er das so abgeklärt tut, wie er derzeit die gegnerischen Stürmer stoppt, haben die Berner kaum etwas zu befürchten. Zudem ist von Bergen nicht der einzige Routinier im Team, hinter ihm steht etwa Marco Wölfli, der etwas unverhofft nochmals zu einem grossen Abenteuer ansetzt, und ganz vorne wirkt Guillaume Hoarau, der nach seiner Verletzungspause fast ein hochkarätiger Neuzugang ist.

Adi Hütter hat eine Mannschaft von beeindruckender individueller Klasse, und er führt sie bislang souverän durch die Saison. «Noch haben wir nichts gewonnen», warnte der Österreicher in nüchternem Ton. Er war mit den letzten beiden Meisterschafts-Auftritten seiner Mannschaft nicht zufrieden gewesen. Umso erfreuter nahm er den Auftritt gegen Basel zur Kenntnis, erinnerte aber trotzdem daran, dass man immer an die Leistungsgrenze gehen müsse. Womöglich bereitete er schon den nächsten Match vor, jenen am Sonntag in Lugano in einer ganz anderen Atmosphäre als am Dienstag im Stade de Suisse.

Den Turnaround verpasst

Bereits am Samstag steht der FC Basel wieder im Einsatz. Er wird daheim gegen den FC Zürich unter enormem Druck stehen. Michael Lang sagte es klipp und klar: «Wir müssen gewinnen. Da gibt es keine Ausreden.» Ausreden suchte der Verteidiger auch nach der Niederlage gegen YB nicht.

Zu wenig zwingend, zu viele falsche Entscheidungen und letztlich zu wenig Torchancen, lautete sein Fazit. Es sei eine riesige Enttäuschung, nicht nur wegen dem Out: «Wir hätten das Spiel auch gern gewonnen, um den Turnaround zu schaffen.» Nach fünf Spielen im 2018 steht der FCB mit vier Niederlagen zu null da.

Bild: KEYSTONE

Die erfolgreiche Titelverteidigung im Cup ist nicht mehr möglich, das Champions-League-Out steht bevor, so dass der FC Basel sich voll und ganz der Super League widmen kann. «Wir geben noch nicht auf. Dafür wäre es zu früh», sagte Lang und versicherte, dass der FCB wie schon in der Hinrunde nach der schlechten Phase den Tritt wieder finden werde. Auch Raphael Wicky beteuerte, es fehle nicht viel, um wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Der Weg in der Super League bis zum Leader YB ist mit elf Punkten Rückstand allerdings sehr weit. (pre/sda)

Alle Schweizer Cupsieger seit 1990

Unvergessene Schweizer Fussball-Geschichten 25.11.2009: Das beste Fussball-Musikvideo aller Zeiten erscheint auf Youtube – über den FC Aarau 15.11.2009: Die Schweiz ist Fussball-Weltmeister! Die U17-Nati setzt ihrem Höhenflug die Krone auf 22.02.2004: St.Gallens Kultfigur «Zelli» muss in der Not ins Tor und kratzt den Ball in «seiner» Ecke 30.09.2009: Dank Tihinens Hackentrick, «abgeschaut bei einem finnischen Volkstanz», bodigt der FC Zürich das grosse Milan 07.12.2011: Der FC Basel schmeisst Manchester United aus der Champions League und Steini, der Glatte, schiesst den Ball an die Latte 05.12.2004: Paulo Diogo gewinnt mit Servette wichtige Punkte im Abstiegskampf – und verliert dabei einen Finger 12.11.2002: Basel holt gegen Liverpool ein 3:3 und Beni Thurnheer schwärmt: «Dieses Spiel müsste man zeigen, wenn ich gestorben bin» 01.11.1989: Nur durch einen Witz-Penalty zwingt Diego Maradonas Napoli die tapferen Wettinger in die Knie 21.10.2013: Pajtim Kasami hämmert «einen der schönsten Volleys überhaupt» ins Crystal-Palace-Tor und verzückt sogar Andy Murray 08.10.2010: Vucinic lässt der Schweiz die Hosen runter und trägt sie als Kopfschmuck 07.10.1989: Der «Fall Klötzli» – vier Wettinger gehen auf den Schiri los, weil dieser Sekunden vor dem Ausgleich abpfeift 20.11.1996: Wegen 20 fatalen Minuten landet Champions-League-Überflieger GC in Glasgow auf dem harten Boden der Realität 25.9.1996: Murat Yakin sticht mit seinem Freistoss mitten ins Ajax-Herz und bringt Mama Emine zum Weinen 10.09. 2008: Luxemburgerli vernaschen? Denkste! – Die Schweizer Nati kassiert die bitterste Niederlage ihrer Geschichte 07.09.2005: Nati-Goalie Zuberbühler kassiert auf Zypern ein Riesen-Ei und schiebt die Schuld dafür dem «Blick» in die Schuhe 29.09.1971: Statt «allzu augenfällig im Spargang» die Pflicht zu erledigen, sorgt GC für den höchsten Schweizer Europacup-Sieg aller Zeiten 01.09.2007: Mit dem letzten Spiel im Hardturm-Stadion gehen 78 Jahre Geschichte zu Ende 11.08.2010: Moreno Costanzo schiesst mit seiner ersten Ballberührung als Natispieler gleich den Siegtreffer 09.08.2009: Basel-Goalie Costanzo wird für drei Spiele gesperrt – nach einer Attacke auf den eigenen Mitspieler 26.06.1954: Die Schweiz kassiert gegen Österreich in der «Hitzeschlacht von Lausanne» eine ihrer bittersten Niederlagen 26.06.2006: «Züngeler» Streller leitet das peinliche Schweizer Penalty-Debakel ein 30.07.2000: Nur GC-Milchbubi Peter Jehle steht noch zwischen FCB-Legende Massimo Ceccaroni und seinem allerersten Tor 03.05.1994: Mit dem Sonderflug zur spontanen Aufstiegsfeier auf den Barfi 01.05.1993: Marc Hottigers Knallertor versenkt Italien – und er verärgert die Azzurri danach mit einer frechen Leibchentausch-Bitte 30.04.2011: Cabanas fordert vom Basler Schiri Respekt, denn «das isch GC! Rekordmeister! Än Institution, hey!» 26.04.2003: Colombas Goalie-Goal lässt Razzetti alt aussehen und den FC Aarau unabsteigbar bleiben 13.11.1991: Weil die Schweizer Nati in der «Hölle von Bukarest» auf 0:0 spielt, vergeigt sie die EM-Qualifikation im letzten Moment doch noch 16.11.2005: Die Nacht der Tritte und Schläge – einer der grössten Nati-Erfolge verkommt zur «Schande von Istanbul» 26.09.1995: Luganos Carrasco bringt mit seiner Banane Gianluca Pagliuca und das grosse Inter Mailand zum Weinen 24.04.1996: Das Ende von Nati-Trainer Artur Jorge nimmt ausgerechnet mit dem einzigen Sieg seiner kurzen Ära den Anfang 12.04.2004: Der grosse Robbie Williams führt den kleinen FC Wil zum Cupsieg gegen GC 16.04.2009: «Jawoll, jawoll, jawoll, jawoll … YB isch im Göppfinau!» 30.05.1981: Der Wolf und seine «Abbruch GmbH» entfachen mit dem 2:1-Sieg gegen England eine neue Fussball-Euphorie 18.06.1994: Beni Thurnheers fataler Irrtum – es gibt eben doch einen Zweiten wie Bregy 07.03.2007: Johann Vogel droht Köbi Kuhn, in den Flieger zu steigen, um ihm «eins zu tätschen» Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare